Las nuevas políticas deberían, como mínimo, proporcionar "directrices apropiadas para la edad y el nivel de grado" para restringir el uso de teléfonos celulares y redes sociales durante la instrucción en el aula.

Sign up for Chalkbeat Newark’s free newsletter to get the latest news about the city’s public school system delivered to your inbox.

Las escuelas de Newark dejarán de usar teléfonos a partir de septiembre gracias a una nueva ley estatal que exige a los distritos limitar el uso de teléfonos celulares por parte de los estudiantes durante las horas de instrucción.

El jueves 8 de enero, en una sala repleta de educadores, estudiantes y legisladores en la Ramsey High School, el gobernador Phil Murphy firmó la ley que exige a todos los distritos escolares de Nueva Jersey adoptar nuevas restricciones sobre el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos con conexión a internet en las escuelas primarias y secundarias. El Departamento de Educación estatal también publicará una guía actualizada sobre teléfonos celulares a finales de este mes.

La nueva ley no prohíbe directamente los teléfonos celulares en las escuelas, sino que insta a los distritos a implementar políticas a principios del año escolar 2026-27.

Las nuevas políticas deberían, como mínimo, proporcionar directrices apropiadas para la edad y el nivel de grado para restringir el uso del teléfono celular y las redes sociales durante la clase. Las políticas también deben permitir excepciones según el caso.

La nueva ley llega después de que el estado, en diciembre, otorgará una subvención a Newark y otros 85 distritos escolares que se comprometieron a tener escuelas sin teléfonos y a implementar una política de “timbre a timbre”.

Murphy ha pedido repetidamente la prohibición de los teléfonos celulares durante el horario escolar, y este año, la organización estatal Commission on the Effects of Social Media Usage on Adolescents (Comisión Sobre los Efectos del Uso de las Redes Sociales en los Adolescentes) publicó un informe que recomendaba su prohibición permanente. La comisión también concluyó que los celulares y las redes sociales pueden afectar la autoestima de los jóvenes y causar ansiedad y depresión.

“Vamos a eliminar de nuestras aulas distracciones innecesarias y alentar a nuestros niños a estar más atentos y comprometidos durante la jornada escolar”, afirmó Murphy.

La iniciativa de Nueva Jersey para escuelas sin teléfonos forma parte de una creciente tendencia nacional de prohibir el uso de celulares desde el primer timbre hasta la salida. California y Nueva York implementaron iniciativas similares para limitar el uso de teléfonos en las escuelas y financiar a los distritos escolares para que implementen las políticas.

El uso excesivo de teléfonos inteligentes y redes sociales puede afectar el sueño, tener efectos negativos en la salud mental de los jóvenes y perjudicar el rendimiento académico, según estudios recientes. Algunos distritos escolares también están observando una mejora en los resultados de las pruebas tras implementar la prohibición del uso de teléfonos celulares.

La nueva ley marca uno de los últimos actos de Murphy como gobernador antes de que la gobernadora electa Mikie Sherrill preste juramento el 20 de enero en Newark. Durante su campaña para gobernadora, Sherrill declaró que apoyaba la prohibición estatal de los teléfonos celulares en las escuelas e impulsó una mayor concienciación sobre los peligros de las redes sociales y sus efectos en la salud mental de los jóvenes.

Esto es lo que sabemos sobre la ley de escuelas sin teléfonos de Nueva Jersey:

We're here to help. Every day, Chalkbeat Newark reporters are answering your questions, following the money, and digging into what's happening in the city's public schools. Keep up with our free newsletter, delivered every Wednesday morning. Email (required) Sign Me Up By signing up, you agree to our Privacy Notice and European users agree to the data transfer policy. You may also receive occasional messages from sponsors.

¿A quién y a qué se aplica la ley?

Según la nueva ley, el Comisionado de Educación del estado debe actualizar las directrices sobre la restricción del uso de teléfonos celulares y otros dispositivos con conexión a internet, incluyendo relojes inteligentes, por parte de los estudiantes durante el horario escolar, en el autobús escolar o durante eventos escolares. Los estudiantes también tendrán prohibido usar redes sociales durante el horario escolar.

Las directrices se publicarán a mediados de enero después de consultar con las partes interesadas, según el estado.

Las juntas escolares deberán adoptar políticas que se ajusten a las directrices estatales, manteniendo la flexibilidad para ofrecer adaptaciones razonables según corresponda. La ley se aplicará a las escuelas públicas de primaria y secundaria, incluidas las escuelas chárter.

Murphy dijo el jueves que la nueva ley mejorará los entornos de aprendizaje en todo el estado.

“Los estudiantes están más concentrados, están menos ansiosos y socializan y se ríen entre ellos, no a través de una pantalla, sino en los pasillos y las aulas”, dijo Murphy, refiriéndose a Ramsey High School, donde los teléfonos están prohibidos durante el horario escolar.

¿Cómo recogerán los teléfonos las escuelas?

Los distritos escolares pueden adquirir sistemas de almacenamiento para teléfonos, como taquillas, bolsas con llave o armarios de registro, para guardar los celulares al inicio de la jornada escolar. Las nuevas directrices estatales incluirán opciones que los distritos escolares podrán usar para guardar los dispositivos de los estudiantes.

En diciembre, las Escuelas Públicas de Newark recibieron $176,625 para la compra de un sistema de almacenamiento como parte del Programa Estatal de Subvenciones para Escuelas sin Teléfonos, una asignación de $3 millones en el presupuesto del año fiscal 2026. Dos escuelas chárter de Newark también recibieron subvenciones: Maria L. Varisco-Rogers, por $1,490, y Great Oaks Legacy, por $9,022.

El objetivo, como han dicho anteriormente los líderes estatales, es minimizar las distracciones durante el día escolar y garantizar que los estudiantes participen durante las horas de instrucción.

¿Existen excepciones a la ley?

Las nuevas políticas escolares deben abordar el uso de teléfonos celulares durante una emergencia e incluir pautas para los estudiantes que necesitan sus teléfonos para traducir idiomas o aquellos responsables de cuidar a un miembro de la familia.

También se deben hacer excepciones para estudiantes con discapacidades y para aquellos cuyos planes de salud requieren que sus dispositivos gestionen una condición médica. Los padres deberán proporcionar documentación de un profesional de la salud.

En todo el país, los padres han expresado su preocupación por la prohibición de los teléfonos celulares, y otras encuestas demuestran que desean que sus hijos tengan un teléfono en la escuela en caso de emergencia. La política actual de las Escuelas Públicas de Newark sobre teléfonos celulares establece que, en caso de emergencia, los administradores indicarán a los estudiantes cuándo pueden encender un teléfono celular de forma segura.

¿Cómo se hará cumplir?

Las juntas escolares locales adoptarán sus propias políticas de acuerdo con la guía actualizada del Departamento de Educación del estado, que servirá como una “hoja de ruta para crear entornos de aprendizaje más seguros y enfocados”, según el estado.

El estado no ha dicho cómo supervisará la aplicación de la nueva ley por parte de los distritos escolares, pero permitirá que cada distrito desarrolle sus propios planes de aplicación.

Esta traducción fue proporcionada por The Latino Spirit, en asociación con el Centro de Medios Cooperativos de la Universidad Estatal de Montclair, y cuenta con el apoyo financiero del Consorcio de Información Cívica de NJ. La historia fue escrita originalmente en inglés por Chalkbeat Newark y se vuelve a publicar en virtud de un acuerdo especial para compartir contenido a través del Servicio de noticias de traducción al español de NJ News Commons

This translation was provided by The Latino Spirit, in association with the Center for Cooperative Media at Montclair State University and is financially supported by the NJ Civic Information Consortium. The story was originally written in English by Chalkbeat Newark and is republished under a special content sharing agreement through the NJ News Commons Spanish Translation News Service.