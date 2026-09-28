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Este reportaje se elaboró y publicó en colaboración con WBEZ, el Chicago Sun-Times y Block Club Chicago, redacción sin fines de lucro que cubre los diversos vecindarios de Chicago. Mantente informado a través del boletín de Chalkbeat Chicago, el boletín sobre educación de WBEZ y el Sun-Times, y los boletines de Block Club Chicago.

Cuando Che “Rhymefest” Smith ganó hace dos años un asiento en la Junta de Educación, se identificó con orgullo como independiente tras imponerse a candidatos respaldados por el Sindicato de Maestros de Chicago (CTU) y por el brazo político de Illinois Network of Charter Schools.

“Les diré que mis conexiones con la comunidad me trajeron hasta aquí; mi trabajo me trajo hasta aquí”, dijo el artista de hip-hop ganador de un Grammy, quien se convirtió en activista y político. “El dinero no me trajo hasta aquí”.

Esta vez es diferente. Smith será el único nombre que aparecerá en la boleta para representar al Distrito 10a. El distrito, que se extiende desde Bronzeville hasta South Shore, incluye algunas de las escuelas más solicitadas del sur de Chicago, entre ellas Kenwood Academy High School y Murray Language Academy Elementary School, así como varias escuelas de vecindario consideradas de bajo rendimiento y que han perdido matrícula en los últimos años.

A diferencia de 2024, Smith ahora es una figura conocida que se ha convertido en un voto firme en contra de las posturas del CTU en la Junta y, por ello, ha recibido el respaldo y las donaciones de grupos que se oponen al sindicato.

Su única contrincante, Tameka Walton, líder de una organización sin fines de lucro, se postula como candidata por escrito después de que su nombre fue retirado de la boleta electoral.

Walton, exintegrante de un Consejo Escolar Local y madre de estudiantes de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS), dijo que reunió más de 500 firmas requeridas, pero estas fueron impugnadas. Walton dijo que intentó preguntar a quienes impugnaron sus firmas por qué la habían señalado a ella.

“Literalmente les decía: ‘Que alguien hable conmigo, conózcanme’”, comentó. “No supongan que soy la candidata de alguien ni que represento los intereses de alguien. Primero que nada, soy mamá y esa es mi brújula moral”.

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Walton recibió el respaldo del CTU, pero hasta mediados de septiembre ni el sindicato ni ninguna otra persona u organización habían contribuido a su campaña.

Fuera de Chicago, Smith es más conocido por su trabajo como compositor para la película “Selma” y por haber ganado un Grammy. Pero en la ciudad, el expadre de familia de CPS suele destacar lo que considera sus logros en la Junta de Educación.

Smith dice con orgullo que ha visitado todas las escuelas de su distrito y que ha organizado eventos comunitarios mensuales para padres sobre temas como el ausentismo y el Plan para el Éxito de los Estudiantes Negros.

Señala como el mayor logro de su primer año una resolución que redactó y que exige que la persona que dirija CPS tenga las credenciales necesarias para ser superintendente. Dijo que durante su segundo año se ha enfocado en “organizar y ser transparente con la información”.

Smith se ha convertido en un crítico abierto de las Escuelas Comunitarias Sustentables, programa en el que cada escuela recibe $500,000 para incorporar organizaciones que ofrecen servicios de salud mental, bancos de alimentos y clases para estudiantes y familias. El contrato del CTU con CPS contempla el programa, que se ha convertido en blanco de críticas por parte de grupos conservadores que regularmente se oponen al sindicato.

Smith destacó que su frustración con el programa se debe a que es costoso y nadie está dando seguimiento a sus resultados.

“Dejemos de hacer que las Escuelas Comunitarias Sustentables parezcan una farsa. No son una farsa, pero las están convirtiendo en una”, aseguró. “Porque lo que yo veo es algo que podría ser maravilloso para los estudiantes, la comunidad y los resultados académicos. Pero cada vez que uno pide datos sobre su eficacia, no recibe nada”.

Smith cuenta con el respaldo del Consejo Estatal de SEIU en Illinois, que representa a miles de empleados de apoyo de CPS y que en los últimos años ha tenido diferencias políticas con el sindicato de maestros, y de Common Ground Collective, un comité de acción política contrario al CTU, financiado en gran medida por el multimillonario Michael Sacks y que afirma tener como objetivo involucrar a los votantes en torno a “políticas progresistas eficaces”. El brazo político de Illinois Network of Charter Schools también apoya económicamente su campaña. SEIU ha incluido a Smith entre sus candidatos respaldados para las elecciones de 2026.

Smith defiende su decisión de aceptar este dinero.

“Nunca me pidieron que votara de cierta manera”, dijo. “Nunca me dieron una política y me dijeron que la impulsara”.

Smith no respondió nuestro cuestionario.

Walton dijo que representa a dos grupos importantes que Smith no representa. Primero, es una madre que tuvo que abogar para que sus hijos pudieran ingresar a escuelas de CPS donde tuvieran la oportunidad de prosperar. También es directora ejecutiva y fundadora de una organización sin fines de lucro que trabaja con niños que han vivido experiencias traumáticas en el ámbito escolar.

“Estoy viendo más allá de lo difícil que fue para mí navegar [el sistema de CPS], pero también estoy pensando, como madre, en lo que quiero que se haga”, aseguró. “La escuela debe ser un espacio seguro y acogedor tanto para los estudiantes como para los padres”.

Los hijos de Walton asistieron o actualmente asisten a escuelas secundarias privadas, principalmente porque juegan fútbol y porque pocas escuelas de CPS cuentan con programas de fútbol de calidad, dijo. Pero cuando una de esas escuelas privadas no resultó adecuada, tuvo dificultades para encontrar una escuela para su hijo, quien, según ella, presentaba algunos problemas. Terminó educándolo en casa durante un tiempo antes de que finalmente asistiera a una escuela pública y se graduara.

“Eso exigió que yo estuviera presente en la escuela, al frente de todo, y que aprendiera las políticas que existen para apoyar a estudiantes como él en las Escuelas Públicas de Chicago”, dijo.

Ahora quiere que haya una mejor conexión entre CPS y la comunidad de familias que educan a sus hijos en casa.

Walton dijo que se alegró de recibir el respaldo del CTU, especialmente después de que su nombre fuera retirado de la boleta. Dijo que coincide con el sindicato en que se debe evitar el cierre de escuelas y los despidos de maestros como forma de cubrir los déficits presupuestarios. Y dijo que “son luchadores”, como ella.

“Estoy luchando por mi lugar. Estoy luchando para que mi voz sea escuchada”, aseguró Walton. “Quieren ver las mismas cosas que yo quiero ver, primero como madre y después como candidata”.

Lee el cuestionario completo de Walton.

Sarah Karp cubre las Escuelas Públicas de Chicago para WBEZ y el Chicago Sun-Times. Puede comunicarse con Sarah en skarp@wbez.org.