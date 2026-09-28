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Este reportaje se elaboró y publicó en colaboración con WBEZ, el Chicago Sun-Times y Block Club Chicago, redacción sin fines de lucro que cubre los diversos vecindarios de Chicago. Mantente informado a través del boletín de Chalkbeat Chicago, el boletín sobre educación de WBEZ y el Sun-Times, y los boletines de Block Club Chicago.

Los votantes de este distrito del sur de Chicago tendrán una nueva representante —con un apellido conocido— en la Junta de Educación de Chicago, porque el actual miembro, nombrado por el alcalde, fue retirado de la boleta electoral en julio.

Brittany Bailey Preston, esposa del senador estatal Willie Preston, cuyo distrito abarca parte de la misma zona del sur de Chicago, tiene prácticamente asegurado el puesto porque es la única candidata en la contienda.

Ángel Vélez, nombrado por el alcalde Brandon Johnson para representar al Distrito 9a, presentó su candidatura para las elecciones, pero fue retirado de la boleta después de que se impugnara e invalidara un gran porcentaje de las firmas que había presentado.

El distrito, de mayoría negra, incluye una combinación de 47 escuelas de vecindario, chárter y magnet que atienden principalmente a estudiantes negros y latinos. El distrito también tiene uno de los porcentajes más bajos de escuelas de la ciudad que reciben las clasificaciones estatales de ejemplar o elogiable. Varias escuelas del distrito han experimentado una disminución de la matrícula en los últimos 15 años.

Therese Boyle ganó las elecciones de 2024 para representar al Distrito 9. Posteriormente, el distrito se dividió en dos subdistritos.

Boyle representó al Distrito 9b y Johnson nombró a Frank Thomas para representar al 9a. Thomas fue nombrado inicialmente después de que la primera Junta designada por el alcalde renunciara en masa durante una disputa entre Johnson y el entonces director ejecutivo de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS), Pedro Martínez.

Thomas renunció en junio de 2025 y posteriormente fue reemplazado por Vélez. Después de ser retirado de la boleta electoral, Vélez declaró a Block Club que no postularía como candidato por escrito.

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Preston no respondió al cuestionario para candidatos ni aceptó una entrevista.

Preston, residente de Auburn Gresham, anteriormente dirigía una empresa de construcción junto con su esposo. Willie Preston fue elegido al Senado de Illinois en 2022 para representar al Distrito 16.

Después de que Vélez fuera retirado de la boleta electoral, Preston publicó en redes sociales una declaración en la que celebró lo que parecía ser su triunfo.

“Estoy profundamente agradecida de haber conseguido un lugar en la boleta y me siento honrada de postularme sin oposición”, comentó Preston.

En la misma publicación, Preston destacó que se enfocaría en tres prioridades: mejorar la alfabetización, ampliar las vías hacia carreras profesionales y oficios, y convertir a CPS en “el distrito escolar más favorable para las familias de Estados Unidos”.

“Como madre negra de seis hijos, la educación siempre ha sido mi máxima prioridad”, escribió Preston. “Los niños y las familias de Chicago merecen una mamá osa comprometida con su éxito y que luche todos los días para garantizar que cada niño tenga la oportunidad de prosperar”.

En 2014, los Preston demandaron a Chicago State University ante una corte federal, alegando que los dirigentes de la universidad habían tomado represalias contra ellos al interferir en las elecciones del gobierno estudiantil y al expulsar a Willie Preston después de que la pareja se convirtiera en activista en el campus y criticara al presidente de la universidad y a otros administradores. La universidad negó las acusaciones y un juez federal desestimó la demanda al año siguiente.

Preston también se postuló para la Junta de Educación en 2024, pero fue retirada de la boleta antes de las elecciones. El Consejo Estatal de SEIU en Illinois, que representa al personal de apoyo de las escuelas de Chicago, ha respaldado a Preston. También cuenta con el respaldo de The Urban Center, organización política centrista que promueve la elección de escuelas tanto públicas como privadas, y de Common Ground Collective, un comité de acción política contrario al Sindicato de Maestros de Chicago (CTU), financiado en gran medida por el multimillonario Michael Sacks y que afirma tener como objetivo involucrar a los votantes en torno a “políticas progresistas eficaces”.

Según la base de datos Illinois Sunshine, hasta mediados de septiembre Preston no había recaudado dinero para su comité de campaña.

Preston no respondió a nuestro cuestionario.

Jim Lynch cubre Beverly, Morgan Park, Mount Greenwood y Washington Heights para Block Club Chicago. Puedes comunicarte con Jim en jim@blockclubchi.org.