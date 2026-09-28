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Este reportaje se elaboró y publicó en colaboración con WBEZ, el Chicago Sun-Times y Block Club Chicago, redacción sin fines de lucro que cubre los diversos vecindarios de Chicago. Mantente informado a través del boletín de Chalkbeat Chicago, el boletín sobre educación de WBEZ y el Sun-Times, y los boletines de Block Club Chicago.

Dos candidatas — una psicóloga jubilada de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) que actualmente forma parte de la Junta de Educación y una exmadre de CPS y patóloga del habla y del lenguaje — compiten para representar al extremo sur de Chicago, zona con 46 escuelas públicas. La mayoría son escuelas de vecindario, con pocas escuelas cháárter administradas por entidades privadas y escuelas magnet a las que se ingresa mediante sorteo.

La actual miembro de la Junta Therese Boyle trabajó para el distrito durante 35 años, mientras que su contrincante Katherine Dunneback es actualmente profesora clínica adjunta en Saint Xavier University.

La matrícula es un problema en gran parte del distrito, donde solo un pequeño porcentaje de estudiantes elige asistir a las escuelas secundarias públicas asignadas a sus vecindarios.

Tanto Dunneback como Boyle tuvieron hijos que asistieron durante un tiempo a las Escuelas Públicas de Chicago. Los hijos de Dunneback asistieron a una escuela primaria pública de vecindario en Morgan Park antes de ir a escuelas secundarias privadas. Boyle dijo que una de sus hijas asistió al preescolar en una escuela pública de Beverly. Sus dos hijas asistieron a escuelas privadas de primaria y secundariaprivadas de primaria y secundaria.

Boyle dijo que los residentes están enfocados en asegurarse de que el distrito esté “gastando el dinero de manera responsable”, mientras que Dunneback dijo que sus vecinos están preocupados por la sobrepoblación y el cierre de escuelas.

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Las dos candidatas coinciden en algunos temas académicos, entre ellos, imponer límites estrictos al uso de la inteligencia artificial y de los dispositivos electrónicos, pero tienen posturas diferentes sobre las escuelas chárter y el cierre de escuelas.Las dos candidatas coinciden en algunos temas académicos, entre ellos, en imponer límites estrictos al uso de la inteligencia artificial y de los dispositivos electrónicos, pero tienen posturas diferentes sobre las escuelas chárter y el cierre de escuelas. Boyle apoya las escuelas cháárter y la consolidación de escuelas cuando sea equitativa y rentable. Dunneback se opone a las escuelas cháárter y ha hablado de ampliar la iniciativa de Escuelas Comunitarias Sustentables como alternativa a los cierres.

El programa, impulsado por el distrito junto con el Sindicato de Maestros de Chicago (CTU) (CTU), convierte las escuelas de vecindario en centros comunitarios. Las escuelas con grandes necesidades y las organizaciones sin fines de lucro reciben $500,000 al año para ampliar el alcance a las familias, los servicios integrales de apoyo y los programas después de clases. El programa también ha enfrentado recientemente cuestionamientos por dificultades en su implementación y por la limitada evidencia de mejoras en los resultados de los estudiantes.El programa también ha enfrentado recientemente cuestionamientos por dificultades en su implementación y por la limitada evidencia de mejoras en los resultados de los estudiantes.

Según nuestro cuestionario para la Junta de Educación de CPS, ninguna de las candidatas quiere aumentar los impuestos a la propiedad hasta el máximo permitido para financiar las escuelas. Sin embargo, Dunneback sostienesostiene que los miembros de la Junta deberían trabajar con otros funcionarios electos para financiar las escuelas mediante otras políticas fiscales, mientras que Boyle sostiene que CPS no está gastando sus recursos de manera responsable.

La actual miembro de la Junta de Educación, Therese Boyle, trabajó en varias escuelas del Distrito 9b durante sus 35 años como psicóloga escolar y maestra.

En 2024, la residente de Mount Greenwood ganó con el 33% de los votos, superando a otros tres candidatos. El 51% de los votos que recibió provinieron de su Distrito 19, que ahora forma parte del 9b.

Boyle comparó su puesto con un trabajo de tiempo completo, lo que la ha llevado de regreso al salón de clases.

“A pesar del profundo conocimiento que tenía sobre el funcionamiento de las Escuelas Públicas de Chicago, no conocía con la misma profundidad todos los engranajes que hacen funcionar la educación en Chicago”, comentó Boyle.

La campaña de Boyle para 2026 cuenta con el respaldo del Consejo Estatal de SEIU en Illinois, que representa al personal de apoyo escolar de CPS y que, en los últimos años, ha tenido diferencias políticas con el sindicato de maestros. También cuenta con el apoyo de donantes vinculados a grupos que promueven las escuelas públicas chárter y la elección de escuelas, así como de grupos que se oponen al CTU.

Boyle dijo que está enfocada en la estabilidad financiera a largo plazo del distrito. Una de las principales preocupaciones que escucha de los residentes es los altos impuestos a la propiedad y la necesidad de asegurarse de que CPS administre su presupuesto de manera responsable. El distrito tiene tasas de propiedad de vivienda más altas que en gran parte de la ciudad.

El año pasado, la Junta de Educación rechazó la propuesta presupuestaria preferida por el alcalde Brandon Johnson, que habría incluido un préstamo con una alta tasa de interés para cubrir gastos. La medida habría cubierto gastos a corto plazo, pero habría aumentado la deuda del distrito.

“No queremos cargar al distrito con más deuda porque la deuda que ya tenemos está consumiendo dinero que podría utilizarse para apoyar a los niños en el salón de clases”, dijo Boyle.

Boyle dijo que su primer periodo estuvo lleno de tareas importantes, en particular, la búsqueda de un nuevo superintendente tras el despido del anterior por parte de la Junta previa. Macquline King fue nombrada superintendente y directora ejecutiva en marzo. Boyle dijo que ahora está lista para enfocarse en los resultados de los estudiantes, así como en la seguridad y la protección en las escuelas.

“Quiero asegurarme de que tengamos buenos planes para enfrentar no solo las grandes crisis… sino también las cosas del día a día”, enfatizó Boyle.

Lee el cuestionario completo de Boyle.

Katherine Dunneback, residente de Morgan Park, ha trabajado durante los últimos tres años en Saint Xavier University como profesora clínica adjunta. Sin embargo, fueron los años que pasó trabajando en escuelas con altos porcentajes de estudiantes de familias de bajos ingresos y su experiencia como madre de estudiantes de CPS los que influyeron en su decisión de postularse a la Junta de Educación.

“He visto el impacto de la distribución desigual de los recursos en los niños de familias de bajos ingresos”, dijo.

Los hijos de Dunneback se graduaron de Clissold Elementary School en Morgan Park en 2022. Decidió postularse tras hablar con vecinos y residentes sobre lo que esperan de la Junta de Educación.

“Me di cuenta de que hacía falta alguien en la Junta de Educación que… alzara la voz para defender a nuestros padres, nuestras familias y nuestras comunidades, y que apoyara a los maestros y la idea de las Escuelas Comunitarias Sustentables”, dijo Dunneback.

Estas últimas prioridades también coinciden con las del Sindicato de Maestros de Chicago, que ha respaldado a Dunneback y está apoyando económicamente su campaña, según la base de datos Illinois Sunshine.

Si resulta electa, dijo que se enfocaría en reducir el uso de tecnología en las aulas, ampliar el acceso a la educación de la primera infancia y reducir el tamaño de las clases. Según Dunneback, las clases numerosas contribuyen a que los padres sientan una menor conexión con los maestros y se pregunten si sus hijos podrían estar quedando rezagados académicamente.

“Me gustaría reducir la proporción de estudiantes por maestro, porque la ciencia nos dice que esa es la mejor manera de apoyar a nuestros niños”, agregó Dunneback.

Dunneback participa activamente en la política. Ha recorrido vecindarios y participado en campañas telefónicas para candidatos políticos, más recientemente para la campaña presidencial de Kamala Harris, y participa en Politics and Coffee, un grupo comunitario de participación cívica en Beverly y Morgan Park.

Como miembro de la Junta de Educación, planea apoyarse en su experiencia en la comunidad y en el activismo. Espera trabajar con legisladores estatales y funcionarios locales para financiar las escuelas mediante políticas fiscales progresivas.

“Quiero que los funcionarios del distrito trabajen con los legisladores estatales para financiar nuestras escuelas lo más rápido posible de acuerdo con la fórmula estatal”, aseguró Dunneback. “Esta necesidad debe tener prioridad sobre el financiamiento de estadios u otras opciones que no sean esenciales”.

Lee el cuestionario completo de Dunneback.

Jim Lynch cubre Beverly, Morgan Park, Mount Greenwood y Washington Heights para Block Club Chicago. Puedes comunicarte con Jim en jim@blockclubchi.org.