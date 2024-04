First Person is where Chalkbeat features personal essays by educators, students, parents, and others thinking and writing about public education.

No se puede negar el desafío que presenta la afluencia de estudiantes recién llegados. Existen requisitos de pruebas, necesidades de transporte y apoyos académicos y de salud mental en español, por nombrar algunos. Como hijo de padres inmigrantes y líder del distrito escolar más grande de Colorado, estoy seguro de que las Escuelas Públicas de Denver han asumido el compromiso de responder a las nuevas necesidades.

Dr. Alex Marrero (Courtesy of Denver Public Schools)

Denver cuenta con el mayor ingreso de estudiantes recién llegados al país per cápita entre todas las grandes ciudades de Estados Unidos que no están situadas a lo largo de la frontera sur. Desde julio de 2023, las Escuelas Públicas de Denver han dado la bienvenida a más de 3,500 estudiantes inmigrantes.

En los últimos meses, he caminado por los pasillos de más de cien escuelas de Denver y me he reunido con muchos de nuestros estudiantes recién llegados al país, con sus familias y con los educadores dedicados a servirles. He visto cómo el miedo y la tristeza en los ojos de estos estudiantes se transformaba en brillo y alegría. He visto el incremento de apoyos y servicios por parte de miles de maestros y empleados escolares al organizar colectas de ropa de invierno y sesiones informativas sobre el sistema escolar estadounidense. A lo largo de este proceso, nuestros líderes han evolucionado y nuestro Distrito se ha enriquecido.

Mi propia formación, como hijo de un refugiado cubano y una inmigrante dominicana, me dejó profundas lecciones sobre cómo las escuelas públicas pueden contribuir a que las familias recién llegadas prosperen. Décadas más tarde, me siento orgulloso de liderar la labor de las Escuelas Públicas de Denver para apoyar a nuestros estudiantes recién llegados al país.

Los seis centros comunitarios del Distrito han sido clave para apoyar a las familias recién llegadas a medida que rehacen sus vidas en Denver.

Ante la escasez de maestros en el área, las Escuelas Públicas de Denver crearon un Instituto Internacional de Educadores para reclutar a candidatos internacionales altamente calificados a fin de cubrir vacantes cruciales, incluyendo a educadores multilingües. Hasta la fecha, hemos contratado con éxito el 98 % de los cargos docentes presupuestados, con un enfoque en candidatos diversos para satisfacer las distintas necesidades de nuestros estudiantes.

Los seis centros comunitarios del Distrito han sido clave para apoyar a las familias recién llegadas a medida que rehacen sus vidas en Denver. Desde su inauguración en 2022, estos centros ofrecen ayuda con todo: desde asistencia alimentaria hasta servicios médicos y capacitación laboral. Aunque su mantenimiento es costoso, ayudan a garantizar que nuestros estudiantes dispongan de lo necesario para prosperar. El Distrito también ha asumido el compromiso de brindar transporte confiable, comidas nutritivas, apoyo para la salud mental y acceso a la tecnología.

Siendo conscientes del desafío que esto supone a nivel estatal y nacional, agradecemos a todos los distritos escolares y líderes que abogan por un apoyo financiero estatal y federal. Estos esfuerzos subrayan la importancia de la unidad y la responsabilidad compartida para abordar las necesidades educativas de los integrantes más nuevos de nuestra comunidad. Es más que una responsabilidad; es nuestra obligación moral como educadores.

Deseo asegurar a las familias recién llegadas al país instaladas en Denver que, a pesar de las circunstancias que los han traído hasta aquí, todos los niños que entren por nuestras puertas tendrán acceso a una educación de la más alta calidad. Aunque acoger esta gran afluencia de estudiantes recién llegados ha presentado desafíos en materia de personal y servicios, y ha tenido un impacto presupuestario que ahora asciende a decenas de millones de dólares, también ha demostrado nuestra determinación de defender nuestra misión de equidad e inclusión educativa para todos los estudiantes.

Mientras yo sea superintendente, las Escuelas Públicas de Denver seguirán defendiendo esta causa y alentando a todos los niños. Tenemos el compromiso de honrar el legado de quienes han allanado el camino de la equidad y la justicia, y hemos posicionado a nuestras escuelas como el motor que impulsa las oportunidades y el avance para todos.

El Dr. Alex Marrero es el superintendente de las Escuelas Públicas de Denver.