Las familias como la mía necesitan más libros bilingües para niños

First Person is where Chalkbeat features personal essays by educators, students, parents, and others thinking and writing about public education.

Pasé semanas redactando un guión para mi primera competencia de ideas y ensayándolo por Zoom con mi mentora, Symone. Asegura que los jueces puedan verte los ojos, me dijo. Incluye estadísticas relevantes. Define para ellos lo que significa ser “bilingüe”.

Para prepararme, monté mi escritorio en la habitación más iluminada de nuestra casa, y con la ayuda de mi mamá decoré la pared blanca que está detrás de mí con un cartel de muchos colores. Como toque final, mandé a hacer una camiseta con el primer logo de mi empresa.

Finalmente, grabé mi presentación de dos minutos y la envié.

“Hola, me llamo Daniela Palacios”, comencé, presentando mi empresa, Para KIDS! “Vendo libros para niños bilingües que están escritos tanto en inglés como en español. Se me ocurrió la idea porque como hermana mayor, me cuesta encontrar libros bilingües para mi hermano menor, que tiene dificultades para entender libros en español”.

Por los últimos dos años, me he propuesto que estos libros lleguen a las familias que los necesitan — familias como la mía. Lo que me hace seguir adelante es el amor por mi hermano Xavier, que ahora tiene 8 años.

Pienso en la vez que Xavier empezó a llorar porque no entendía el libro para niños en español “El oso se comió tu sándwich”, sobre un oso que le roba el sándwich a un niño. Me imagino a mi hermano creciendo sin poder comprender ni apreciar la cultura hispana de nuestra familia. Pero cuando busqué libros que Xavier (cuyo primer idioma es inglés) pudiera disfrutar con mis papás, que hablan español, me encontré con las manos casi vacías.

Investigando el mercado, descubrí que las escuelas de mi comunidad en Newark solamente tenían un número limitado de libros bilingües para los estudiantes en sus bibliotecas.

Para mí fue frustrante ver cómo la industria editorial excluye a las familias bilingües. Muchas familias de mi comunidad de Newark enfrentan barreras de idioma similares. Un 49.5% de las familias de la ciudad habla otro idioma que no es inglés en el hogar, según los datos del censo.

Todos los niños necesitan literatura que valide sus experiencias y múltiples identidades y les anime a interactuar con niños de diferentes países. Los niños inmigrantes en Estados Unidos necesitan libros bilingües para aprender inglés y a la vez mantener los conocimientos de su idioma materno. Estos libros permiten que familias como la nuestra establezcan vínculos con cuentos que tanto los padres como los hijos pueden entender.

Para ayudar a mi hermano — y llenar una brecha significativa en el mercado — ¡abrí mi empresa Para KIDS! Al principio, me pregunté: “¿Puedo yo, una adolescente de Newark, realmente lograr esto?” Rara vez vi que se destacaran proyectos de mujeres empresarias de minorías, especialmente las de ciudades como Newark. Sin embargo, estaba decidida a darle vida a mi negocio de libros bilingües para niños porque reconocía su impacto potencial. Hice un esfuerzo por salir de mi zona de comodidad; me comuniqué con fundadores y profesionales de la industria editorial para pedirles consejo y participé en academias de negocios, y en una de ellas conocí a Symone.

Para KIDS! colaboró con el Liberty Family Success Center en un evento de lectura bilingüe en la comunidad para celebrar el evento Read Across America 2022. (Courtesy of Daniela Palacios)

También escribí el primero libro ilustrado de Para KIDS! Se trata de la amistad entre Sara, una estudiante ecuatoriana recién inmigrada a Estados Unidos, y su compañera de clase Riley, que es mexico-americana y habla poco español.

Desde el undécimo grado de secundaria, he presentado mi empresa en competencias de ideas. Ganara o perdiera, estas experiencias tuvieron un valor incalculable; me permitieron crecer como empresaria social y oradora. También he podido aumentar la conciencia sobre la importancia de la educación bilingüe y la equidad educativa.

Durante las presentaciones, mi trabajo es convencer a los jueces de las competencias y al público de que los libros bilingües para niños con personajes y experiencias diversas son importantes. Cada vez que hablo de mi compañía siento mucho orgullo porque estoy representando a las comunidades latinas y bilingües. El dinero de los premios que he ganado en los dos últimos años ha permitido que mi empresa se haga realidad. Por ejemplo, he podido contratar a un ilustrador para diseñar mi primer libro bilingüe para niños.

El libro — sobre la amistad intercultural y multilingüe entre Sara y Riley — se titula Sara’s New Country and New Friend/El nuevo país y la nueva amiga de Sara y se publicará este verano. El mensaje del cuento es el mismo de Para KIDS!: El amor y la amistad trascienden las barreras de idioma.

Daniela Palacios (ella) está en el último año de la escuela secundaria Science Park. En otoño asistirá a la Columbia University. Daniela es la creadora de Para KIDS!, una compañía que publica cuentos bilingües para niños con personajes de inmigrantes. Es autora de un libro bilingüe para niños en español que pronto estará disponible: “Sara’s New Country and New Friend/ El nuevo país y la nueva amiga de Sara” Daniela es parte del grupo de estudiantes periodistas Chalkbeat Student Voices.