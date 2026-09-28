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Este reportaje se elaboró y publicó en colaboración con WBEZ, el Chicago Sun-Times y Block Club Chicago, redacción sin fines de lucro que cubre los diversos vecindarios de Chicago. Mantente informado a través del boletín de Chalkbeat Chicago, el boletín sobre educación de WBEZ y el Sun-Times, y los boletines de Block Club Chicago.

Una policía retirada de Chicago, aliada de dos concejales locales, busca desplazar a un veterano defensor del desarrollo comunitario, quien tiene la ventaja de ser titular, ya que el alcalde lo nombró para representar al extremo noroeste de la ciudad.

Ed Bannon espera superar el desafío de Margie Luczak con el respaldo del Sindicato de Maestros de Chicago (CTU) y del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), que representa al personal de apoyo escolar. Luczak, por su parte, ha conseguido el respaldo de grupos de interés que favorecen el proceso de opción escolar y las escuelas charter.

Aunque las elecciones de la Junta de Educación no son partidistas, hay corrientes políticas que influyen en las decisiones de los votantes sobre qué candidato se identifica más con sus valores. En el extremo noroeste de la ciudad, los votantes han sido más receptivos a candidatos conservadores que en gran parte de Chicago y podrían mostrarse más favorables a una plataforma “anti-establacimiento”. Sin embargo, esta contienda abarca un conjunto de temas mucho más limitado que una campaña para el Congreso o la presidencia, lo que podría revelar diferencias de opinión específicamente en torno a la educación.

El extremo noroeste de Chicago alberga 22 escuelas que tienen una proporción mayor de estudiantes blancos que las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) en su conjunto, aunque son más diversas que la población que vota en la zona. Las familias de esta área eligen las escuelas públicas de sus vecindarios con mayor frecuencia que las de otras partes de la ciudad.

Es una de las pocas zonas de Chicago que se inclinaron a favor del presidente Donald Trump en las elecciones de 2024. Y en 2023, muchos votantes de esta zona eligieron al exdirector ejecutivo de CPS Paul Vallas por encima del alcalde Brandon Johnson.

Aunque Bannon fue nombrado por Johnson, no siempre ha coincidido con él. El ejemplo más notable ocurrió el año pasado, cuando votó a favor del plan presupuestario de CPS que otros miembros nombrados por Johnson intentaban bloquear. El historial de Bannon le ha valido el respaldo del Sindicato de Maestros de Chicago y del Consejo Estatal de SEIU en Illinois.

Los votantes que buscan un cambio de liderazgo podrían optar por Luczak, quien sirvió en el Departamento de Policía de Chicago por más de 25 años. En muchos sentidos, su campaña representa un contraste con la candidatura de Bannon, respaldada por sindicatos. Luczak dice con orgullo que no es un “títere del CTU” y cuenta con el apoyo de las contribuciones de Illinois Network of Charter Schools y The Urban Center, organización que promueve un liderazgo centrista y la elección de escuelas, incluidas las escuelas privadas. Sin embargo, tiene poca experiencia directa en el ámbito educativo.

Un martes por la noche, en el Copernicus Center de Jefferson Park, un pequeño grupo de personas —entre ellas algunos adolescentes, una maestra, una madre con su hijo y el senador estatal Robert Martwick— entró en silencio a un amplio salón. Era la noche anterior a que las Escuelas Públicas de Chicago presentaran su propuesta de presupuesto, y Ed Bannon organizaba una sesión informativa para explicar las finanzas del distrito y escuchar las inquietudes de los miembros de la comunidad. Hasta donde él sabía, era el único miembro de la Junta que estaba realizando una reunión de este tipo.

Esa participación comunitaria es fundamental por la manera en que Bannon concibe su papel como miembro de la Junta de Educación.

“No conozco otra manera de hacer campaña que no sea estar presente, hablar con la gente y tratar de demostrar que mi trayectoria es una que ayudará a mejorar CPS”, dijo Bannon.

La participación de Bannon en el noroeste de Chicago se remonta a varias décadas. Fue director ejecutivo de Six Corners Association, coordinó programas para atraer y retener negocios en el Distrito 45 y se postuló como concejal en 2023. El concejal titular Nick Sposato lo derrotó.

También formó parte durante una década del Consejo Escolar Local de la Escuela Primaria Dever, donde estudiaron sus hijos. Bannon dijo que su larga trayectoria de participación en CPS contribuyó a que Johnson lo nombrara miembro de la Junta.

“La gente va a decir lo que quiera sobre cómo el hecho de que me hayan nombrado influye en mí como miembro de la Junta”, dijo Bannon. “Lo único que puedo decir es que haría todas esas cosas independientemente de (haber) sido nombrado o elegido”.

Bannon dijo que conversar con sus electores es la única manera de aclarar cualquier idea preconcebida sobre sus lealtades. Cuando Lisa Reed, maestra de Steinmetz College Prep, expresó sus frustraciones con la Junta durante la sesión informativa sobre el presupuesto que Bannon realizó en julio, él no evadió sus preguntas. Al contrario, después de la reunión se apartó con ella para escuchar personalmente sus inquietudes.

Lee el cuestionario completo de Bannon.

Si no fuera por el grupo de asistentes que vestían camisetas de color amarillo brillante con el nombre de Margie Luczak, el evento de recaudación de fondos de la candidata en Tommy’s en la Higgins podría haber parecido una gran reunión de viejos amigos.

La parte trasera del bar de Norwood Park estaba llena de conversaciones mientras Luczak recorría el lugar saludando a los asistentes, entre ellos Reed, la maestra que había asistido a la sesión informativa sobre el presupuesto de Bannon la noche anterior. La asistencia —unas 40 personas— fue una grata sorpresa para Luczak, quien nunca antes se había postulado a un cargo público.

Luczak creció en West Lawn, en el suroeste de Chicago, y se graduó de Curie High School a finales de la década de 1980. Pasó casi 30 años como policía de Chicago y trabajó en varias unidades, entre ellas narcóticos y licencias.

Aunque Luczak no tiene hijos, dijo que conoce el sistema escolar a través de las experiencias de amigos cuyos hijos asisten a CPS y desde su propia perspectiva como contribuyente. Durante el último año, Luczak dijo que asistió a reuniones organizadas por The Urban Center y aprendió más sobre el funcionamiento del distrito.

“No creo que CPS necesite que simplemente le den más dinero”, dijo Luczak. “Creo que primero tienen que solucionar los problemas que ya existen”.

Cuando Luczak se jubiló del Departamento de Policía de Chicago en enero, decidió que era momento de servir a su comunidad de una manera diferente. Entre sus prioridades están reducir los impuestos a la propiedad y devolver a las escuelas a los oficiales de recursos escolares, una iniciativa que, según ella, permitiría que los estudiantes tuvieran experiencias positivas con los agentes de policía.

Luczak reconoce que no tiene mucha experiencia directa en educación, pero considera que su extensa carrera policial le ha dado el “sentido común” necesario para ser miembro de la Junta de Educación.

“Apagué muchos incendios, así que aprendí a escuchar”, destacó Luczak. “Como miembro de la Junta de Educación de Chicago, escucharé a mi comunidad y cuáles son sus necesidades”.

Lee el cuestionario completo de Luczak.

Makiya Seminera es una reportera que cubre cómo los gobiernos estatal y federal afectan la educación en Chicago y en todo Illinois. Puedes comunicarte con Makiya en mseminera@chalkbeat.org.