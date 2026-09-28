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Este reportaje se elaboró y publicó en colaboración con WBEZ, el Chicago Sun-Times y Block Club Chicago, redacción sin fines de lucro que cubre los diversos vecindarios de Chicago. Mantente informado a través del boletín de Chalkbeat Chicago, el boletín sobre educación de WBEZ y el Sun-Times, y los boletines de Block Club Chicago.

Las dos mujeres que compiten para representar al noroeste de Chicago no son ajenas a la política: una se postuló para la Junta de Educación en 2024 y la otra ha dirigido campañas o trabajado para otros funcionarios electos durante más de 15 años.

Michelle Pierre perdió por un estrecho margen en 2024, la primera vez que se postuló a un cargo público, tras pasar más de 25 años trabajando en educación como maestra, directora escolar, administradora de distrito y asesora de liderazgo. Claudia Peralta se presenta por primera vez como candidata, pero ha trabajado con varios políticos del noroeste de Chicago, entre ellos la representante federal Delia Ramírez.

El Distrito 1b alberga 20 escuelas públicas, una de las cifras más bajas entre todos los distritos electorales de la Junta de Educación. Las familias de esta zona eligen las escuelas primarias de sus vecindarios en mayor proporción que las familias de otras partes de la ciudad.

Esta contienda no se centra tanto en políticas específicas, sino en distintas estrategias sobre cómo ejercer el cargo de miembro de la Junta de Educación de Chicago.

Pierre se guía por las métricas y evalúa las decisiones financieras del distrito en función de los beneficios que las inversiones generan para mejorar los resultados académicos de los estudiantes. Peralta se apoya en su experiencia política y en sus relaciones dentro del gobierno para conseguir los recursos que las Escuelas Públicas de Chicago necesitan para que los estudiantes prosperen. En última instancia, los votantes del Distrito 1b decidirán cuál de estos estilos quieren que tenga prioridad.

La ganadora reemplazará a Jennifer Custer, quien ha ocupado el cargo durante los últimos dos años y se postuló para la presidencia de la Junta de Educación antes de retirarse de la contienda en agosto.

Peralta ha conocido el funcionamiento interno de las Escuelas Públicas de Chicago desde varias perspectivas, incluida la de haber sido ella misma estudiante de CPS.

Peralta se mudó de Ecuador a Chicago cuando tenía 12 años. Pasó su adolescencia en Logan Square y se graduó de Prosser Career Academy en Belmont Cragin. En medio de la intensificación de las medidas de control migratorio de la administración de Trump, Peralta dijo que puede aportar a la Junta de Educación su experiencia de primera mano como estudiante inmigrante que estaba aprendiendo inglés.

“Estoy aprendiendo que el momento que vivimos exige que demos un paso al frente y enfrentemos nuestros miedos”, comentó. “Estoy lista para luchar y asegurar que nuestros niños reciban los recursos que merecen”.

Uno de esos temores era postularse a un cargo público. Durante casi una década, Peralta ha trabajado entre bambalinas en campañas y en la defensa de causas. Actualmente se desempeña como directora de distrito de la representante federal Delia Ramírez. Antes de eso, fue jefa de personal de la representante estatal Lindsey LaPointe y coordinó programas para la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (ICIRR). Los distritos de Ramírez y LaPointe incluyen partes del noroeste de Chicago. Como madre, Peralta formó parte del Consejo Escolar Local de la Escuela Primaria Carl Von Linné.

Entre las habilidades que ha adquirido en esos cargos, Peralta dijo que saber cómo desenvolverse entre los distintos niveles de gobierno es una ventaja importante, especialmente cuando se trata de financiamiento.

Peralta sostiene firmemente que resolver el déficit presupuestario de CPS no debe hacerse a costa del sustento de los educadores, una causa defendida por el Sindicato de Maestros de Chicago y el Consejo Estatal de SEIU en Illinois. Ambas organizaciones han respaldado a Peralta y, hasta mediados de septiembre, SEIU había contribuido a su campaña. También ha recibido contribuciones individuales mediante eventos como su recaudación de fondos durante la final de la Copa Mundial en julio, a la que asistieron unas 50 personas.

“La cantidad de apoyo demuestra que he formado parte de la comunidad durante muchos años”, dijo Peralta. “La gente sabe lo que valgo”.

Lee el cuestionario completo de Peralta.

Si su estrecha derrota en las elecciones de la Junta de Educación de 2024 confirmó algo, dijo Pierre, fue que su plataforma de campaña tuvo eco entre una gran parte de los votantes. Esta vez, está tratando de aprovechar ese impulso para difundir su mensaje con mayor rapidez y obtener más apoyo de líderes locales.

“Pensé que no era una contienda política. Pensé que era simplemente la Junta de Educación de Chicago”, dijo Pierre sobre la primera vez que se postuló. “Después aprendí muy rápido que todo es muy político”.

Pierre se considera una candidata fuera de las divisiones partidistas. Sin embargo, su campaña también cuenta con el apoyo de tres grupos de interés. Uno es Illinois Network of Charter Schools, que aboga por las escuelas charter financiadas con fondos públicos pero administradas de manera independiente. Otro es The Urban Center, una organización política centrista que promueve la elección de escuelas, tanto públicas como privadas. El tercero es Common Ground Collective, un comité de acción política contrario al CTU, financiado en gran medida por el multimillonario Michael Sacks, que afirma tener como objetivo involucrar a los votantes en torno a “políticas progresistas eficaces”. Pierre cuenta con el respaldo tanto de The Urban Center como de Common Ground Collective.

Esos objetivos forman parte de su mensaje general: los niños de Chicago merecen una educación de alta calidad, ya sea en escuelas de vecindario, escuelas chárter o programas magnet.

Pierre señala su amplia trayectoria en educación como prueba de que puede hacer el trabajo.

Trabajó como maestra y directora escolar durante varios años en Nueva York y Washington, D.C., antes de desempeñarse durante seis años como directora académica del Distrito Escolar Metropolitano de Cleveland. Desde que se mudó a Chicago hace casi una década, Pierre ha ocupado un puesto de liderazgo en LEARN Charter Network y actualmente ocupa un cargo de alto nivel en New Leaders, organización que ofrece desarrollo profesional para líderes del sector educativo.

Pero Pierre destacó que sus hijos son su principal motivación para postularse. Como madre de familia, formó parte del Consejo Escolar Local de la Escuela Primaria Ogden. Ahora, su hija menor se graduó recientemente de Chicago High School for the Arts.

“Luché por ella todos los días”, aseguró Pierre a sus simpatizantes durante el lanzamiento de su campaña en Portage Park. “Creo en los 300,000 niños y lucharé por ellos todos los días”.

Lee el cuestionario completo de Pierre.

Makiya Seminera es una reportera que cubre cómo los gobiernos estatal y federal afectan la educación en Chicago y en todo Illinois. Puedes comunicarte con Makiya en mseminera@chalkbeat.org.