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Este reportaje se elaboró y publicó en colaboración con WBEZ, el Chicago Sun-Times y Block Club Chicago, redacción sin fines de lucro que cubre los diversos vecindarios de Chicago. Mantente informado a través del boletín de Chalkbeat Chicago, el boletín sobre educación de WBEZ y el Sun-Times, y los boletines de Block Club Chicago.

Un abogado y un empresario se enfrentan a una actual miembro de la Junta con experiencia en organización comunitaria en una contienda de tres candidatos para representar una de las zonas con mayor diversidad cultural de Chicago, ubicada en las orillas del lago en el extremo norte de la ciudad.

Elegida en 2024, Ebony DeBerry está a favor de aumentar los impuestos a las corporaciones y a las personas de mayores ingresos para enfrentar los problemas presupuestarios de las Escuelas Públicas de Chicago. Sus dos contrincantes consideran que reducir gastos es el camino a seguir. Bruce Leon, empresario y representante del Partido Demócrata del Distrito 50, busca recortar gastos innecesarios, mientras que Héctor Morales, abogado del Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois (DCFS) y exalumno de CPS, dijo que el distrito debe gastar de manera más eficiente.

El Distrito 2a alberga a un gran número de familias inmigrantes. Solo en el vecindario de Rogers Park se hablan más de 80 idiomas, según la Rogers Park Business Alliance.

Los tres candidatos tienen opiniones diferentes sobre cómo financiar e invertir en programas de educación bilingüe y de doble inmersión, mientras se aborda el déficit presupuestario de CPS.

“Tenemos que encontrar maneras de hacer que las corporaciones, los millonarios y los multimillonarios paguen la parte que les corresponde”, dijo DeBerry durante una entrevista. Morales, por su parte, comentó que los miembros de la Junta “tienen que asegurarse de que estamos aprovechando bien lo que ya tenemos antes de empezar a pedirle más dinero a la gente”.

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DeBerry, exmaestra de CPS, obtuvo el 43% de los votos en 2024 y superó por un estrecho margen a otros tres candidatos, entre ellos Leon.

DeBerry cuenta con el respaldo del Sindicato de Maestros de Chicago (CTU), mientras que Morales cuenta con el respaldo de Common Ground Collective, un comité de acción política contrario al CTU, financiado en gran medida por el multimillonario Michael Sacks y que afirma tener como objetivo involucrar a los votantes en torno a “políticas progresistas eficaces”.

El invierno pasado, el grupo publicó anuncios en contra de la propuesta del alcalde Brandon Johnson de imponer un impuesto por empleado a las empresas. El CTU, por su parte, apoyó firmemente ese impuesto.

Morales también cuenta con el respaldo de The Urban Center, organización política centrista que promueve la elección de escuelas tanto públicas como privadas.

DeBerry ha vivido toda su vida en Rogers Park y fue estudiante, maestra y madre de un estudiante de CPS. Se graduó de Sullivan High School y enseñó en preescolar, kínder y primer grado en CPS a principios de la década de 2000. También enseñó en los suburbios de Evanston y Arlington Heights. Su hijo se graduó en 2021 de Northside College Prep, escuela secundaria de admisión selectiva de CPS.

DeBerry dijo que su experiencia como maestra y su trabajo con ONE Northside, organización sin fines de lucro que ayuda a los vecinos a involucrarse en diversos asuntos comunitarios, le han demostrado la importancia de involucrar a los estudiantes y a sus familias.

“Nuestras experiencias de vida nos convierten en expertos en lo que necesitamos”, dijo DeBerry. “Creo que por eso valoro tanto las escuelas comunitarias: una iniciativa que lleva programas y recursos a las escuelas de acuerdo con las necesidades de cada comunidad escolar. No todas son iguales porque cada escuela necesita algo diferente”.

Si resulta elegida para un segundo término, DeBerry comentó que le gustaría crear un consejo asesor juvenil para que la Junta pueda escuchar directamente a los estudiantes.

“Necesitamos escuchar una amplia variedad de opiniones, experiencias personales y conocimientos de la comunidad”, agregó DeBerry.

También destacó que el estado necesita reforzar sus políticas sobre las escuelas chárter para evitar que los estudiantes queden rezagados cuando una escuela cierra repentinamente, como ocurrió con las escuelas chárter de Acero la primavera pasada.

“Tuvimos estudiantes de último año que no sabían si podrían graduarse juntos, que no sabían si podrían tener su baile de graduación”, agregó DeBerry. “Fue desgarrador”.

DeBerry quiere que CPS comience a elaborar presupuestos para varios años que tomen en cuenta los aumentos salariales y los costos de mantenimiento de los edificios, para que haya menos recortes de último momento al comienzo del año escolar. También dijo que el sistema de impuestos de la Ciudad debe cambiar y que las personas de mayores ingresos deben contribuir más a CPS.

“Estamos asfixiando económicamente a los propietarios de viviendas, y no todos son ricos”, dijo DeBerry. “Tenemos un sistema de impuestos muy injusto: la clase trabajadora y la clase media cargan con todo en esta ciudad”.

Hasta mediados de septiembre, el principal grupo donante de la campaña de DeBerry era ONE People’s Campaign.

Lee el cuestionario completo de DeBerry.

Leon es un chicagoense de quinta generación que vive en West Rogers Park. Es representante del Partido Demócrata del Distrito 50 y una figura influyente en la comunidad judía ortodoxa del norte de Chicago. Se graduó de Highland Park High School y sus cuatro hijas asistieron a Arie Crown Hebrew Day School en el suburbio de Skokie.

Leon se postuló para la Junta de Educación en 2024, pero perdió ante DeBerry con el 20% de los votos. El año pasado también lanzó una campaña para representar al 9.º Distrito del Congreso de Illinois, pero dijo que decidió retirarse debido a presiones de AIPAC, organización de cabildeo pro-Israel. El autor de una guía electoral independiente informó que Leon está recolectando firmas para postularse como tesorero de la ciudad en febrero. Leon no respondió a las preguntas sobre esa posible candidatura.

En 1998, Leon fundó Tandem HR, empresa de servicios externos de recursos humanos, con apenas tres empleados. Hizo crecer la compañía hasta superar los 200 empleados y la vendió en 2024.

Leon dijo que considera que su experiencia al dirigir una empresa le sería útil como miembro de la Junta de Educación.

“De los 21 miembros de la Junta, ¿no tendría sentido contar con un empresario que ama Chicago y que quiere hacer que esta enorme organización de 42,000 empleados funcione de manera eficiente y eficaz?”, dijo Leon.

Dijo que es importante que en la Junta estén representadas distintas áreas de experiencia.

“Pensar que todos tienen que ser maestros de kínder o miembros de un sindicato para formar parte de la Junta es absurdo”, agregó.

Leon destacó que CPS debería abordar el déficit presupuestario reduciendo el exceso de personal y convirtiendo las escuelas con baja asistencia en escuelas chárter o escuelas vocacionales.

Hasta mediados de septiembre, Leon no había recibido donaciones para su campaña, según los registros de la Junta Electoral del Estado de Illinois.

Leon no respondió a nuestro cuestionario.

Morales trabaja como abogado y su práctica privada se especializa en licencias comerciales, bienes raíces y zonificación. Pero Morales también es un apasionado de la música electrónica y recientemente obtuvo un título en artes e industrias del sonido en Northwestern University.

Morales, quien asistió a las secundarias Senn y Roberto Clemente antes de graduarse de Truman Middle College Alternative High School, dijo que la música no le pareció accesible hasta que estaba en sus treintas, cuando tomó una clase de circuit bending, técnica para modificar circuitos electrónicos y crear nuevos sonidos.

Morales tomó el teclado descompuesto de su sobrina, lo conectó a su computadora portátil y comenzó a crear su propia música electrónica.

“Me demostró que cualquier cosa puede convertirse en música”, dijo.

Morales dijo que decidió postularse a la Junta de Educación después de ser voluntario en Gale Elementary School en Rogers Park, donde enseñó a los niños a crear música electrónica.

“Noté que los niños que al principio eran tímidos se animaban, empezaban a hacer música y se les iluminaba la cara”, recordó Morales.

Si resulta elegido, Morales destacó que le gustaría incorporar la música y las artes al currículo básico de las escuelas. Dijo que fomentar la creatividad de los estudiantes los ayuda a convertirse en alumnos con una formación más integral.

Morales, egresado de Loyola University, creció en el complejo de vivienda pública Lathrop Homes y fue la primera persona de su familia en graduarse de la universidad. Dijo que empezó a considerar la universidad como una posibilidad, en gran parte, porque un estudiante de Loyola fue su tutor cuando estaba en la secundaria. Agregó que le gustaría que CPS estableciera más alianzas con universidades locales para mostrarles a los estudiantes de secundaria que ir a la universidad es una opción.

Morales también dijo que dirigir su propio despacho de abogados desde principios de la década de 2000 le ha dado experiencia en el manejo de presupuestos. Si resulta elegido, dijo que quiere asegurarse de que CPS esté “utilizando cada dólar de la manera más eficiente posible”.

Hasta mediados de septiembre, Morales no había recibido donaciones para su campaña, según los registros de la Junta Electoral del Estado de Illinois.

Lee el cuestionario completo de Morales.

Molly DeVore cubre los vecindarios del extremo noroeste de Chicago, entre ellos Portage Park, Jefferson Park, Norwood Park, Forest Glen y Sauganash, para Block Club Chicago. Puedes comunicarte con Molly en molly@blockclubchi.org.