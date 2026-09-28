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Este reportaje se elaboró y publicó en colaboración con WBEZ, el Chicago Sun-Times y Block Club Chicago, redacción sin fines de lucro que cubre los diversos vecindarios de Chicago. Mantente informado a través del boletín de Chalkbeat Chicago, el boletín sobre educación de WBEZ y el Sun-Times, y los boletines de Block Club Chicago.

Una maestra jubilada de las Escuelas Públicas de Chicago, nombrada para la Junta de Educación por el alcalde, se enfrenta a una exmaestra de educación especial preocupada por la carga de deuda del distrito escolar y a un científico de datos enfocado en conseguir más fondos de la legislatura de Illinois.

La actual miembro de la Junta, Debby Pope, cuenta con el respaldo del Sindicato de Maestros de Chicago (CTU), Kyna Lenhof tiene el respaldo de Common Ground Collective, un grupo contrario al CTU, y Daniel Basco se ha presentado como “una voz firmemente independiente”.

El Distrito 2b es una de las zonas de mayor diversidad cultural de Chicago y alberga 19 escuelas públicas. Los tres candidatos que compiten para representar al distrito incluyeron entre sus principales prioridades garantizar que los salones de clase cuenten con fondos y recursos adecuados. Sin embargo, tienen opiniones distintas sobre cómo obtener ese financiamiento.

Pope dijo que apoya aumentar los fondos para las escuelas mediante impuestos a las personas de mayores ingresos, mientras que Basco dijo que quiere que CPS reciba más fondos del estado. Lenhof, por su parte, dijo que quiere reducir la dependencia del distrito de préstamos con altas tasas de interés.

Pope fue nombrada a la Junta por el alcalde Brandon Johnson en 2024 después de la renuncia masiva del primer grupo de miembros que había nombrado, en medio de tensiones con el exdirector ejecutivo de CPS Pedro Martínez.

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Pope recibió el respaldo del poderoso sindicato de maestros, mientras que Lenhof recibió el respaldo de The Urban Center, una organización política centrista que apoya a las escuelas charter y promueve la elección de escuelas tanto públicas como privadas. Lenhof también recibió el respaldo de Common Ground Collective, que recibe gran parte de su financiamiento del multimillonario Michael Sacks y afirma tener como objetivo involucrar a los votantes en torno a “políticas progresistas eficaces”.

A principios de este verano, Common Ground publicó un anuncio en contra de Pope por votar a favor de un plan presupuestario de CPS que supone que el distrito recibirá $150 millones más en fondos estatales de lo proyectado.

El día antes de la votación, Lenhof también publicó una declaración en la que criticó a Pope.

“Nuestra actual miembro de la Junta, nombrada por el alcalde Brandon Johnson, ha apoyado continuamente préstamos con altas tasas de interés que representan una carga para los contribuyentes y debilitan el futuro financiero de CPS”, escribió Lenhof.

Tanto Pope como Lenhof han destacado su experiencia trabajando en el salón de clases, mientras que Basco se ha presentado como un candidato independiente y ha resaltado su trabajo de investigación sobre políticas educativas.

Pope, quien creció en Nueva York, ha vivido en Chicago durante más de 50 años y en Andersonville durante casi 30.

Fue maestra de secundaria durante casi 20 de esos años, principalmente como maestra bilingüe de estudios sociales. Después de retirarse de la enseñanza, Pope trabajó en el CTU durante poco más de una década en distintos puestos.

Durante su primer periodo en la Junta de Educación, Pope defendió firmemente la educación bilingüe y de doble inmersión, una postura influida por sus experiencias en el aula. Cuando comenzó su carrera en Benito Juárez Community Academy High School, muchos de sus estudiantes eran inmigrantes recién llegados de México. En ese momento, Pope no hablaba español con fluidez, pero dijo que todas las noches, después del trabajo, leía un diccionario de español para mejorar su dominio del idioma.

“Veía la escuela como una oportunidad para ayudar a los niños que habían llegado como inmigrantes a encontrar su lugar en Estados Unidos”, dijo.

Las dos hijas de Pope también asistieron a escuelas de CPS y se graduaron de Whitney Young Magnet High School mientras ella enseñaba en Gage Park High School. Actualmente, su nieta asiste a Inter-American Magnet School, una escuela bilingüe de doble inmersión en Lakeview.

“Era doloroso ver a diario el contraste entre lo que estaba disponible para mis hijas y lo que estaba disponible para mis estudiantes”, dijo Pope. “Una de mis hijas tomó cuatro clases de arte diferentes, y la otra estaba en el coro de conciertos, y las dos formaban parte del equipo de natación. Gage Park no tenía esas cosas y yo quería que todos los niños tuvieran esas oportunidades”.

Pope dijo que es importante garantizar que los fondos se distribuyan de manera equitativa. Le gustaría que hubiera un impuesto estatal sobre la renta con tasas progresivas y que se eliminaran los vacíos fiscales para las corporaciones, de manera que las personas de mayores ingresos contribuyan más a la educación pública.

Hasta mediados de septiembre, el principal donante de Pope era el brazo político del CTU.

Lee el cuestionario completo de Pope.

Lenhof se mudó a Chicago hace 25 años para tomar clases de improvisación en The Second City. Mientras estaba allí, comenzó a trabajar en Easterseals Academy, escuela terapéutica diurna para estudiantes con autismo, y más tarde trabajó como maestra de educación especial en Scammon Elementary School, en Kilbourn Park.

“Me inspiré a postularme porque realmente creo que todos los niños deben tener acceso a una educación segura, equitativa y que les permita disfrutar el aprendizaje”, dijo Lenhof, quien vive en Bowmanville desde hace 13 años.

Actualmente trabaja para KMM Consulting, una firma de estrategia y recaudación de fondos políticos que ayuda a candidatos locales y organizaciones sin fines de lucro a organizar eventos y recaudar fondos. También se desempeña como tesorera de los Demócratas del Distrito 40. Además, continúa actuando y presenta un espectáculo de variedades en Andersonville.

Si resulta elegida, Lenhof dijo que le gustaría que CPS recibiera más fondos para educación especial, garantizar que todos los educadores cumplan con los programas de educación individualizados, conocidos como IEP, y brindar el apoyo adecuado a los maestros de educación especial.

“Mis prioridades realmente se reducen a esto: ¿Cómo hacemos lo correcto para nuestras poblaciones más vulnerables?”, dijo Lenhof.

También dijo que impulsaría un presupuesto que reduzca al máximo los préstamos del distrito y evite “más préstamos con altas tasas de interés en lugar de destinar ese dinero directamente al salón de clases”. Cualquier fondo disponible debe distribuirse de manera equitativa en todo el distrito, dijo.

Hasta mediados de septiembre, los dos mayores donantes de Lenhof entre los comités de acción política eran Common Ground Collective PAC e INCS Action PAC, un grupo estatal enfocado en promover escuelas charter financiadas con fondos públicos y administradas de manera independiente.

Lee el cuestionario completo de Lenhof.

Basco, originario de Texas, estudió análisis de políticas públicas en Northwestern University. Trabajó en ciencia de datos y obtuvo un doctorado en análisis de políticas públicas de RAND School of Public Policy en California antes de mudarse a Andersonville hace cinco años.

Durante la administración de Obama, Basco asesoró al Departamento de Educación de Estados Unidos sobre políticas relacionadas con el financiamiento de la educación científica y trabajó con colegios comunitarios en Texas para evaluar la eficacia de sus cursos.

En su puesto actual en Kindsight, empresa que proporciona herramientas de recaudación de fondos a organizaciones de los sectores educativo, sin fines de lucro y de atención médica, desarrolla tecnología para ayudar a organizaciones sin fines de lucro a encontrar donantes.

“Mi enfoque siempre es: ‘¿Cómo recopilamos la mayor cantidad de datos posible?, ¿Cómo analizamos el problema desde todos los ángulos?’”, dijo Basco.

Si resulta elegido, Basco dijo que abogaría por más fondos estatales e impulsaría presupuestos de CPS que abarquen varios años para dar mayor estabilidad a los estudiantes y sus familias.

“Lo que he escuchado de los padres es que la incertidumbre en torno al presupuesto significa incertidumbre sobre los programas, las actividades después de clases y los programas para aprender inglés”, dijo Basco.

Basco, quien trabaja profesionalmente con inteligencia artificial (IA), también dijo que CPS necesita reglas y protecciones más estrictas para el uso de la IA. Aunque la inteligencia artificial puede ser una herramienta para apoyar el aprendizaje, Basco dijo que el distrito debe garantizar la protección de los datos y la privacidad de los estudiantes.

“Este campo está evolucionando muy rápido, así que necesitamos personas que estén al día con lo que está pasando para ayudar a definir las políticas”, aseguró Basco.

Basco ha destacado su independencia. En su sitio web, dice que “no le debe lealtad a ninguna maquinaria política”.

Basco dijo que ser un candidato independiente significa tener “empatía con todos los sectores”.

“Voy a analizar los temas desde todos los niveles y escucharé a todos para tratar de encontrar posibles soluciones”, dijo Basco.

Hasta mediados de septiembre, Basco había donado $7,000 a su propia campaña y no había reportado ninguna otra donación.

Lee el cuestionario completo de Basco.

Molly DeVore cubre los vecindarios del extremo noroeste de Chicago, entre ellos Portage Park, Jefferson Park, Norwood Park, Forest Glen y Sauganash, para Block Club Chicago. Puedes comunicarte con Molly en molly@blockclubchi.org.