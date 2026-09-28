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Este reportaje se elaboró y publicó en colaboración con WBEZ, el Chicago Sun-Times y Block Club Chicago, redacción sin fines de lucro que cubre los diversos vecindarios de Chicago. Mantente informado a través del boletín de Chalkbeat Chicago, el boletín sobre educación de WBEZ y el Sun-Times, y los boletines de Block Club Chicago.

Un candidato nuevo que está formando una coalición de apoyo con donantes privados y defensores de las escuelas charter se enfrenta a una veterana activista comunitaria con vínculos con el Sindicato de Maestros de Chicago y con funcionarios electos del noroeste de la ciudad en la contienda por representar al Distrito 3a.

La actual miembro de la Junta, Norma Ríos Sierra, organizadora comunitaria de Logan Square nombrada a la Junta de Educación en 2024 por el alcalde Brandon Johnson, espera conservar su puesto frente a Peter Gonzáles, un abogado y tutor.

Las escuelas del Distrito 3a enfrentan una escasez de maestros, recortes en los programas de arte, cierres de escuelas chárter y dificultades para acceder a servicios de salud mental. El distrito del noroeste de Chicago cuenta con una combinación de 23 escuelas bilingües de doble inmersión, chárter y alternativas que atienden principalmente a estudiantes latinos.

Aunque ambos candidatos tienen posturas similares sobre aumentar los fondos para CPS y apoyar a las familias inmigrantes, cuentan con respaldos distintos. Ríos Sierra tiene el respaldo del CTU y del Consejo Estatal de SEIU en Illinois, que representa a miles de empleados de apoyo de CPS y que en los últimos años ha tenido diferencias políticas con el sindicato de maestros. Es una de las cuatro candidatas que han recibido el respaldo de ambos sindicatos.

Gonzáles cuenta con el apoyo de Illinois Network of Charter Schools, otro grupo que promueve la elección de escuelas, y de Common Ground Collective, un comité de acción política contrario al CTU, financiado en gran medida por el multimillonario Michael Sacks y que afirma tener como objetivo involucrar a los votantes en torno a “políticas progresistas eficaces”.

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Gonzáles promueve salarios equitativos para los maestros que puedan contribuir a mejorar los resultados de los estudiantes en los exámenes y ampliar sus oportunidades, por ejemplo, fortaleciendo las vías hacia carreras en los oficios y ofreciendo más opciones para elegir escuelas. Ríos Sierra, por su parte, quiere que haya más recursos de salud mental para los estudiantes y más programas de arte y actividades extracurriculares en las escuelas de vecindario.

Ríos Sierra superó dos impugnaciones para permanecer en la boleta electoral este otoño. Formó parte de un grupo de trabajo encargado de seleccionar a Macquline King, la nueva directora ejecutiva de las Escuelas Públicas de Chicago, y votó a favor del presupuesto más reciente de CPS, que dependía de recibir $150 millones adicionales en fondos estatales.

Ha votado a favor de proteger a los estudiantes inmigrantes de las autoridades federales y de apoyar la creación de un plan de transición sostenible para las familias afectadas por el cierre de escuelas charter, como las escuelas Aspira y Acero.

Nacida en la Ciudad de México y criada en Logan Square, Rios Sierra pasó años organizando a la comunidad a través de la organización sin fines de lucro Palenque LSNA. Trabajó con estudiantes, familias y maestros en programas de arte y eventos, luchó por viviendas asequibles y por reformas migratorias locales, y organizó talleres de bienestar para más de 200 padres mentores. Es integrante de Northwest Side Rapid Response Network; se graduó de CPS y anteriormente formó parte del Consejo Escolar Local de la Escuela Primaria Logan Square.

Como madre soltera de un adolescente que asiste a CPS, dijo que su compromiso con la comunidad y su trayectoria demuestran que está presente para representar a los estudiantes y a las familias del vecindario que quieren escuelas con financiamiento completo y más apoyo en salud mental para los jóvenes.

“Definitivamente quiero seguir defendiendo las necesidades de nuestras familias inmigrantes, y me preocupa genuinamente la salud mental y el bienestar de nuestros estudiantes”, dijo.

Destacó que está comprometida a establecer relaciones que generen ingresos adicionales para las escuelas, mejoren el acceso a servicios de salud mental y apoyen más programas de arte y actividades extracurriculares.

Lee las respuestas completas de Ríos Sierra al cuestionario.

Con experiencia en presupuestos, economía y derecho, Gonzales destacó que sus habilidades son distintas a las de su oponente y que demuestran que está “dispuesto a darlo todo” para defender a las familias inmigrantes y de clase trabajadora.

“Sé lo que significa enfrentar problemas presupuestarios realmente difíciles”, dijo. “Sé lo que significa lidiar con problemas legales complejos… cuando se trata de hacer frente a ICE y al [presidente] Donald Trump. Realmente sé lo que significa defender a las personas ante la corte”.

Originario de Aurora, Gonzales vive con su esposa y su hijo de 2 años, a quien planea inscribir en una escuela de CPS. Vive en Avondale desde 2019.

Gonzales, asesor legal sénior de la Secretaría de Estado de Illinois, fue el primero de su familia en asistir a la universidad. Ha trabajado como tutor voluntario con Reach Out Community Center en La Villita y con Midtown-Metro Achievement Centers en Little Italy. También forma parte de la junta del Institute of Latino Studies de la Universidad de Notre Dame, que ofrece a estudiantes universitarios latinos oportunidades de voluntariado en bufetes de abogados de Chicago enfocados en los derechos de los inmigrantes.

Gonzales quiere representar a la zona para lograr una distribución más equitativa del presupuesto del distrito entre las escuelas y promover salarios equitativos para el personal, fondos para programas después de clases y recursos para mejorar los resultados académicos de los estudiantes. También quiere lograr mayor transparencia y responsabilidad fiscal en CPS, promover más vías dentro de CPS que preparen a los estudiantes para carreras en los oficios y proteger a los estudiantes inmigrantes de los agentes federales de inmigración, tanto en las aulas como en los tribunales.

“Al final del día, se trata simplemente de asegurarnos de que cada niño reciba la mejor educación posible y de proteger a nuestra comunidad”, destacó González.

Lee las respuestas completas de Gonzáles al cuestionario.

Ariel Parrella-Aureli es una reportera que cubre Logan Square, Humboldt Park y Avondale para Block Club Chicago. Puedes comunicarte con Ariel en ariel@blockclubchi.org.