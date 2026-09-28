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Este reportaje se elaboró y publicó en colaboración con WBEZ, el Chicago Sun-Times y Block Club Chicago, redacción sin fines de lucro que cubre los diversos vecindarios de Chicago. Mantente informado a través del boletín de Chalkbeat Chicago, el boletín sobre educación de WBEZ y el Sun-Times, y los boletines de Block Club Chicago.

Dos hombres que crecieron en Humboldt Park, se graduaron de escuelas secundarias públicas de Chicago de admisión selectiva y se convirtieron en maestros a través de Teach for America vuelven a enfrentarse en la contienda para representar a un distrito que se extiende desde West Town hasta Belmont Cragin.

Ambos candidatos se identifican como progresistas. El actual miembro de la junta, Carlos Rivas Jr., ganó en 2024 con el 54% de los votos, frente al 46% de Jason Dónes. Rivas ha adoptado un enfoque más conservador en materia fiscal respecto del presupuesto escolar que el de su contrincante.

Rivas cuenta con el apoyo del Consejo Estatal de SEIU en Illinois, que representa a miles de empleados de apoyo escolar de CPS y que, en los últimos años, ha tenido diferencias políticas con el sindicato de maestros. También cuenta con el respaldo de defensores de las escuelas charter y de algunos funcionarios locales y del condado del noroeste de Chicago. Además, cuenta con el respaldo de Common Ground Collective, un comité de acción política contrario al CTU, financiado en gran medida por el multimillonario Michael Sacks y que afirma tener como objetivo involucrar a los votantes en torno a “políticas progresistas eficaces”.

Dónes cuenta con el respaldo del Sindicato de Maestros de Chicago y de varios funcionarios electos del noroeste de la ciudad, entre ellos funcionarios locales y estatales y un miembro del Congreso. Ambos candidatos cuentan con el apoyo de donantes individuales.

Las escuelas del Distrito 3b enfrentan escasez de maestros y consejeros, impuestos a la propiedad más altos y una matrícula baja, en medio de una rápida gentrificación y cambios en los vecindarios. El distrito incluye una combinación de 32 escuelas bilingües de doble inmersión, charter y alternativas que atienden principalmente a estudiantes latinos.

Tanto Rivas como Dónes consideran importante proteger a los estudiantes inmigrantes de los agentes federales de inmigración, apoyar más viviendas asequibles y conseguir más recursos y alianzas comunitarias para las familias de CPS. Rivas dice que quiere menos interferencia del alcalde en la Junta y dejar de recurrir a préstamos que aumentarán el déficit presupuestario de CPS. En su lugar, quiere aprovechar alianzas con organizaciones de servicios sociales que puedan ofrecer recursos a los niños, como terapia o acceso a consejeros.

Dónes, quien es padre de estudiantes de CPS, busca aumentar la transparencia presupuestaria e impulsar soluciones creativas dentro del marco presupuestario existente. Además, dijo en nuestro cuestionario para la Junta de Educación de CPS que no aceptará donaciones de corporaciones ni de “grupos de interés privados financiados por multimillonarios y millonarios”.

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Para tratar de evitar que se repita su derrota de 2024, Dónes busca tener mayor presencia en las zonas del distrito que no votaron por él en 2024 y cuenta con más voluntarios gracias a sus vínculos con United Neighbors of the 26th Ward, grupo progresista del vecindario.

Dónes ha enseñado y capacitado a maestros en varias escuelas de CPS, trabajó en el Grupo de Trabajo sobre Equidad Educativa de CPS y ayudó a redactar el primer conjunto de estándares de enseñanza culturalmente receptiva de Illinois. Desde 2023, Dónes trabaja para Beyond 100K, organización nacional sin fines de lucro que busca abordar la escasez de maestros de STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), con especial énfasis en atraer a más maestros de color.

Sus dos hijos asisten a la Escuela Primaria Moos, donde forma parte del Consejo Escolar Local desde 2020.

Dónes es copresidente de United Neighbors, donde ha abogado por más viviendas asequibles. Ha sido voluntario con el Northwest Side Rapid Response Team para ayudar a proteger a las familias de los agentes federales de inmigración y, desde el año pasado, ha participado en labores de organización con funcionarios electos del noroeste de Chicago que buscan la reelección.

Dónes enfrentó dos impugnaciones a su candidatura, pero la Junta de Comisionados Electorales de Chicago falló a su favor. Según registros judiciales del Condado de Cook, una de las personas que impugnó su candidatura presentó en julio una apelación contra la decisión de la Junta Electoral.

Dónes dijo que su experiencia como organizador comunitario, como padre de estudiantes de CPS y como integrante de un Consejo Escolar Local lo distingue de Rivas, al igual que los respaldos y las donaciones que ha recibido de vecinos y grupos comunitarios locales.

Si resulta elegido, Dónes dijo que trabajaría para aumentar los recursos presupuestarios destinados a las escuelas del distrito, impulsar una mayor transparencia presupuestaria y proteger los empleos de CPS que brindan apoyo a estudiantes inmigrantes que enfrentan amenazas de agentes de inmigración.

“Los lectores quieren entender cómo nuestros defensores están siendo radicales y creativos en la manera en que [buscamos] ingresos, al mismo tiempo que somos inteligentes y cuidadosos con los gastos”, dijo. “No hay que elegir entre responsabilidad fiscal y una defensa radical de nuestras causas; hay una manera de hacer ambas cosas”.

Lee las respuestas completas de Dónes al cuestionario.

De cara a su campaña de reelección, Rivas dijo que “no es lo ideal” volver a enfrentarse a Dónes. Dijo que su historial de votación demuestra que es una voz para las familias de clase trabajadora, especialmente para aquellas preocupadas por los aumentos de los impuestos a la propiedad en medio de la gentrificación y de los cambios en las escuelas.

Fue uno de los seis miembros de la Junta de Educación que votaron en contra del presupuesto modificado de CPS, que fue aprobado por un estrecho margen este verano y que contaba con ingresos estatales que no estaban garantizados. Rivas dijo que ese voto “incomodó a algunos” funcionarios electos de la zona.

Según nuestro cuestionario para la Junta de Educación de CPS, entre sus prioridades están aumentar el apoyo a las escuelas de vecindario y mejorar el apoyo a los estudiantes de familias inmigrantes. También destaca la rendición de cuentas en materia presupuestaria.

“Creo que tenemos un déficit estructural tan grande en CPS que definitivamente no podemos seguir dependiendo de préstamos para salir de las dificultades en las que estamos”, destacó Rivas. “Tenemos que seguir pensando en el éxito del distrito a largo plazo, mientras continuamos abogando por más fondos de Springfield”.

Desde 2022, Rivas trabaja para la Oficina Civil de Responsabilidad Policial de la Ciudad, agencia de supervisión policial que investiga denuncias de mala conducta de agentes de policía, donde se desempeña como director de asuntos públicos. Ha enseñado en escuelas de CPS y en UIC College Prep, una escuela chárter; también ha trabajado como consejero de exalumnos, asistente de maestro y guardia de seguridad en CPS.

Rivas, quien es propietario de una vivienda y también arrendador, es además padre de crianza temporal de transición. Recibió a menores migrantes no acompañados que necesitan ser ubicados en hogares de habla hispana antes de ser entregados a un patrocinador adulto. Dijo que esa experiencia ha influido en su perspectiva sobre la importancia de los programas bilingües de doble inmersión en las escuelas, la necesidad de fortalecer las políticas para proteger a las familias inmigrantes y el apoyo a los directores escolares y consejeros para que puedan conseguir más recursos para los estudiantes.

También quiere mejorar el apoyo a los estudiantes de familias inmigrantes y fortalecer las políticas para protegerlos de los agentes federales.

“Tengo una amplia variedad de experiencias en todo nuestro distrito que me definen como alguien reflexivo y que considera todos los puntos de vista cuando pensamos en las decisiones que tenemos que tomar para los niños y las familias de nuestro distrito”, aseguró Rivas. “Soy independiente y no recibo órdenes de ningún grupo de interés especial, a diferencia de lo que hemos visto con los miembros nombrados por el [alcalde]”.

Lee las respuestas completas de Rivas al cuestionario.

Ariel Parrella-Aureli es una reportera que cubre Logan Square, Humboldt Park y Avondale para Block Club Chicago. Puedes comunicarte con Ariel en ariel@blockclubchi.org.