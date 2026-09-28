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Este reportaje se elaboró y publicó en colaboración con WBEZ, el Chicago Sun-Times y Block Club Chicago, redacción sin fines de lucro que cubre los diversos vecindarios de Chicago. Mantente informado a través del boletín de Chalkbeat Chicago, el boletín sobre educación de WBEZ y el Sun-Times, y los boletines de Block Club Chicago.

Los dos candidatos que compiten por representar una amplia zona del oeste de Chicago están intentando conseguir un puesto en la Junta de Educación. La miembro titular de la Junta de Educación Michilla, “Kyla” Blaise, inició una campaña en 2024, pero se retiró a último momento, mientras que su contrincante, Anthony Hargrove, no apareció en la boleta electoral hace dos años.

Blaise, una asesora política que fue nombrada para la Junta de Educación por el alcalde Brandon Johnson en 2024, cuenta con el respaldo del Sindicato de Maestros de Chicago. Hargrove, quien dirige programas para ayudar a jóvenes que abandonaron sus estudios a regresar a la escuela, cuenta con el apoyo de defensores de los intereses empresariales y de las escuelas charter.

El Distrito 5b es uno de los distritos de la Junta de Educación con la mayor diversidad económica, extendiéndose desde el próspero West Loop hasta vecindarios que han sufrido falta de inversión, como North Lawndale y Garfield Park. Incluye varias escuelas secundarias del vecindario que enfrentan una disminución de la matrícula, pero también algunas de las escuelas magnet de CPS con mayor demanda. Los estudiantes que asisten a las escuelas de esta zona son en su mayoría negros y latinos.

Los candidatos se han enfocado en temas diferentes. Blaise dice que sus prioridades son aumentar los fondos para CPS, abordar la disminución de la matrícula y mejorar la salud mental de los estudiantes, mientras que Hargrove se centró en mejorar el dominio de la lectura y las matemáticas, fortalecer la educación especial y ampliar la educación vocacional y la preparación para carreras profesionales.

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Los dos candidatos coinciden en algunos temas. Ambos apoyan restricciones más estrictas al uso de la inteligencia artificial y de los teléfonos celulares en las aulas, y ambos se oponen al cierre de escuelas por cualquier motivo.

Blaise se enorgullece de ser “chicagoense de toda la vida”. Dice que su familia ha vivido en el oeste de Chicago durante cuatro generaciones.

Sus hijos asistieron a LaSalle Language Academy Elementary School y a la Kenwood Academy High School, lo cual le mostró el valor de las escuelas magnet. Quiere que los padres tengan opciones además de la escuela de su vecindario.

Pero como miembro de la Junta de Educación, dijo que apoya a las escuelas del vecindario y quiere encontrar maneras de revitalizarlas, tomando como ejemplo la Marshall Metropolitan High School en East Garfield Park. La escuela tuvo alrededor de 200 estudiantes inscritos el año pasado. En la década de los 60, cuando la escuela estaba sobrepoblada y el padre de Blaise estudiaba allí, Marshall tenía unos 5,000 estudiantes, comentó.

La escuela cuenta con recursos como una piscina de tamaño olímpico, una cocina comercial y equipos deportivos competitivos. Pero Blaise dijo que la Junta de Educación debería ayudarla a alcanzar todo su potencial, considerando la posibilidad de convertirla en una escuela magnet enfocada en deportes o agregar grados de escuela intermedia.

Blaise suele votar junto con un bloque de la Junta de Educación alineado con el CTU y recibió el respaldo del sindicato. Este año, tuvo un papel destacado al encabezar los esfuerzos para modificar el presupuesto de CPS con el objetivo de revertir algunos recortes previstos y contar con fondos estatales adicionales que podrían no llegar.

“Quiero ser una verdadera defensora para asegurarme de que la gente entienda lo terriblemente insuficiente que es el financiamiento de nuestras escuelas, y también asegurarme de que la gente entienda que existe una oportunidad para realmente cambiar la conversación”, aseguró Blaise.

Blaise dijo que su experiencia viviendo en una variedad de vecindarios —East Garfield Park, Humboldt Park, Lincoln Park y Wicker Park— la ayuda a comprender las distintas necesidades de la ciudad y de su distrito.

“Tengo amigos y familiares de verdad en toda la ciudad que asisten a CPS. Creo que sé lo que está pasando”, dijo. “Espero que todos podamos simplemente conversar sobre los temas que nos afectan”.

Lee el cuestionario completo de Blaise.

Hargrove, quien nació y creció en el oeste de Chicago, destaca por sus numerosos vínculos con CPS. Asistió a escuelas del distrito durante su infancia y se graduó de Orr Academy High School. Dos de sus hijos actualmente estudian en una escuela de CPS y otros dos ya se graduaron. También trabajó para el distrito en varios puestos, incluyendo guardia de seguridad, asistente de trabajador social y trabajador de apoyo para padres en escuelas como Marshall, Phillips Academy High School y Orr Academy High School.

Actualmente dirige programas “que ayudan a los jóvenes a reconectarse con la escuela y a prepararlos para tener éxito más allá de las aulas”, según el sitio web de su campaña.

Hargrove está respaldado por el Common Ground Collective, comité de acción política anti CTU que está financiado en gran medida por el multimillonario Michael Sacks y que afirma tener como objetivo involucrar a los votantes en torno a “políticas progresistas eficaces”. También cuenta con el respaldo de The Urban Center, organización política centrista que apoya a las escuelas chárter y promueve la elección entre escuelas públicas y privadas.

Hargrove, quien no estuvo disponible para una entrevista, dijo en nuestro cuestionario para la Junta de Educación de CPS que su experiencia previa dentro del distrito lo ha preparado de manera única para formar parte de la Junta.

“Me postulo por cada padre y madre de mi distrito que sintió que su voz no fue escuchada, por cada estudiante que sintió que nadie lo veía y por cada familia que simplemente quiere lo mejor para su hijo”, escribió. “Aportaré una voz centrada en la comunidad enfocada en la rendición de cuentas, las oportunidades y en poner a los estudiantes primero”.

Hargrove quiere que CPS considere más alianzas comunitarias para usar los edificios escolares que no se utilizan a toda capacidad.

“La Junta debe tomar decisiones transparentes y basadas en datos que pongan a los estudiantes en primer lugar, fortalecer las escuelas de vecindario y asegurarse que los recursos se utilicen de manera responsable”, escribió al explicar cómo le gustaría que CPS abordara la disminución de la matrícula.

Lee el cuestionario completo de Hargrove.

Mary Norkol es reportera del Chicago Sun-Times. Puedes comunicarte con Mary en mnorkol@suntimes.com.