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Este reportaje se elaboró y publicó en colaboración con WBEZ, el Chicago Sun-Times y Block Club Chicago, redacción sin fines de lucro que cubre los diversos vecindarios de Chicago. Mantente informado a través del boletín de Chalkbeat Chicago, el boletín sobre educación de WBEZ y el Sun-Times, y los boletines de Block Club Chicago.

En este distrito de mayoría latina, una pastora y activista de muchos años que luchó contra la sobrepoblación en las escuelas de Pilsen y fue nombrada para la Junta de Educación por el alcalde en 2024 se enfrenta a un joven candidato y graduado de CPS que trabajó durante los últimos seis años en un programa extracurricular de una organización sin fines de lucro.

La miembro actual de la Junta Emma Lozano está respaldada por el Sindicato de Maestros de Chicago (CTU), mientras que Jesús Ayala Jr. tiene el apoyo de defensores de las escuelas charter, grupos a favor de las empresas y el Consejo Estatal de Empleados Internacionales de Servicios en Illinois, el cual representa a miles de empleados de apoyo de las Escuelas Públicas de Chicago y que en los últimos años ha tenido diferencias políticas con el sindicato de maestros. Ayala intentó postularse en 2024, pero su nombre fue retirado de la boleta electoral tras una exitosa impugnación de sus documentos de nominación.

Este distrito del suroeste de Chicago alberga 48 escuelas públicas. El año pasado, alrededor del 64% recibió la segunda mejor clasificación del estado, “encomiable”, mientras que el 4.5% fueron calificadas con “apoyo intensivo”, lo que indica que se encuentran entre el 5% inferior de las escuelas de bajos ingresos o que tienen una tasa de graduación del 67% o menos.

Los estudiantes que asisten a las escuelas del Distrito 7a son principalmente latinos y la mayoría proviene de familias de bajos ingresos. Casi la mitad de los estudiantes están aprendiendo inglés.

Tanto Lozano como Ayala Jr. señalaron que proteger a las comunidades de inmigrantes y conseguir nuevas fuentes progresivas de ingresos están entre sus prioridades, pero quieren tomar caminos diferentes para lograrlo.

Por ejemplo, Lozano votó a favor de aprobar un presupuesto de CPS que contemplaba ingresos adicionales del estado. Ayala dice que depender de fondos que no están garantizados es un error. Estas diferencias han ocasionado un duelo de apoyo en la carrera de parte de los sindicatos que antes eran aliados, pero ahora compiten por tener influencia en la Junta de Educación.

Emma Lozano es conocida desde hace mucho tiempo como activista y defensora de los derechos de los inmigrantes. Ha apoyado esfuerzos para garantizar que los estudiantes que están aprendiendo inglés tengan acceso a la misma educación que los estudiantes cuyo primer idioma es el inglés y respaldo políticas que limitan la cooperación de CPS con las autoridades federales de inmigración.

Lozano es pastora de la Iglesia Lincoln United Methodist en Pilsen. En 2006, la iglesia de Humboldt Park donde era pastora en ese momento dio refugio a una mujer indocumentada que enfrentaba la deportación, convirtiéndola en un símbolo de un movimiento nacional de iglesias que ofrecen santuario a inmigrantes.

Lozano estudió en escuelas de CPS, al igual que sus hijos, quienes asistieron o se graduaron de distintas escuelas, entre ellas las secundarias Juárez y Wells Community Academy, y Lozano Bilingual Elementary, una escuela que lleva el nombre del hermano de Lozano.

Lozano, una miembro actual de la Junta por nombramiento y apoyada por el CTU, dijo que quiere conservar su puesto porque es una de las pocas integrantes que entiende lo que significa vivir como inmigrante en la ciudad. Esa perspectiva es importante, dijo, mientras la administración de Trump siga con sus medidas agresivas de control migratorio.

Una de sus prioridades es mejorar el apoyo para los estudiantes de familias inmigrantes. Cuando los operativos migratorios alcanzaron su punto máximo en la ciudad el otoño pasado, Lozano instó a CPS a considerar ofrecer clases virtuales a los estudiantes que tenían miedo de ir a la escuela.

“Si yo no estoy ahí, entonces sí me preocupa mucho porque no tienen voz”, comentó Lozano.

También quiere trabajar para conseguir más fondos estatales mediante la promoción de políticas como aumentar los impuestos a los ricos. Fue uno de los 11 miembros de la Junta que votaron a principios de este año a favor de incluir en un presupuesto modificado de CPS la expectativa de que el estado aportaría más fondos.

Lee el cuestionario completo de Lozano.

Jesús Ayala Jr. trabajó en MetroSquash desde 2020 hasta agosto, cuando dejó el puesto para concentrarse en su campaña para la Junta de Educación. La organización sin fines de lucro enseña squash competitivo y brinda apoyo académico a estudiantes del sur de Chicago y de Evanston.

Ayala creció en Bucktown y asistió a escuelas de las CPS durante su infancia. Dijo que una escuela de CPS ayudó a su padre a adaptarse a la vida en Estados Unidos. Esa experiencia influyó en la convicción de Ayala de que las escuelas deben ser pilares de sus comunidades.

“Me encanta que mi papá haya encontrado apoyo en una escuela de vecindario mientras aprendía inglés y se adaptaba a un nuevo país”, comentó Ayala.

Ayala destacó que su trabajo voluntario con organizaciones que trabajan con estudiantes de CPS, como Mikva Challenge, lo motivó a buscar un puesto en la Junta. Destacó que observó una “desconexión entre aquello en lo que se enfocaba la Junta y lo que nuestros estudiantes necesitan”. Considera que la Junta dedica demasiado tiempo a discutir asuntos que afectan a una sola escuela y que debería concentrarse en problemas a nivel del distrito.

Ayala quiere enfocarse en mejorar los resultados académicos de los estudiantes y en evaluar la eficacia de los materiales educativos, como el currículo Skyline del distrito, que incluye un conjunto de lecciones de matemáticas, lectura, ciencias, estudios sociales y otras materias.

“¿Los estudiantes están logrando los avances que queremos y cuando no es así, podemos averiguar por qué?”, dijo Ayala.

Ayala también quiere abordar los altos índices de ausentismo y cree que mejorar la experiencia de los estudiantes puede ayudar. Por ejemplo, quiere prestar más atención a combatir el acoso escolar.

La mayor parte de los fondos de Ayala proviene de un comité de acción política afiliado a SEIU y de Common Ground Collective, un comité de acción política anti CTU que está financiado en gran medida por el multimillonario Michael Sacks y que afirma tener como objetivo involucrar a los votantes en torno a “políticas progresistas eficaces”.

Lee el cuestionario completo de Ayala Jr.

Emmanuel Camarillo es reportero de educación del Chicago Sun-Times. Puedes comunicarte con Emmanuel en ecamarillo@suntimes.com.