Opens in new window (Susan Gonzalez / Chalkbeat)

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Este reportaje se elaboró y publicó en colaboración con WBEZ, el Chicago Sun-Times y Block Club Chicago, redacción sin fines de lucro que cubre los diversos vecindarios de Chicago. Mantente informado a través del boletín de Chalkbeat Chicago, el boletín sobre educación de WBEZ y el Sun-Times, y los boletines de Block Club Chicago.

Dos latinas con experiencia en el servicio público compiten por representar una parte del suroeste de Chicago que tiene uno de los porcentajes más altos de escuelas con las dos mejores clasificaciones de desempeño del estado.

La miembro titular de la Junta Yesenia López fue elegida en 2024 con el respaldo del Sindicato de Maestros de Chicago y del entonces representante federal Jesús “Chuy” García. Esta vez, sin el apoyo poderoso del CTU, se enfrenta a un desafío de parte de Erika Díaz Chávez, gerente de proyectos del Distrito de Parques de Chicago, quien asistió a escuelas privadas durante su infancia. Díaz Chávez cuenta con el apoyo del brazo político de Illinois Network of Charter Schools y de The Urban Center, organización política centrista que promueve las escuelas chárter y la elección entre escuelas tanto públicas como privadas.

López cuenta con el respaldo del Consejo Estatal de Empleados Internacionales de Servicios en Illinois, que representa a miles de empleados de apoyo de CPS y que, en los últimos años, ha tenido diferencias políticas con el sindicato de maestros.

Hay 34 escuelas en el Distrito 7b, y el 13% se encuentra entre el 10% de las escuelas con mejor desempeño en Illinois.

Las escuelas del Distrito 7b sirven al porcentaje más alto de estudiantes latinos en CPS, pero algunas escuelas también atienden principalmente a estudiantes asiático-americanos. Alrededor del 84% de los estudiantes provienen de familias de bajos ingresos y cerca de la mitad son estudiantes que están aprendiendo inglés.

Ambas candidatas dicen que quieren ofrecer más recursos de educación especial a los estudiantes en respuesta a las preocupaciones de los padres. También quieren asegurarse de que CPS esté haciendo lo suficiente para proteger a las familias inmigrantes ante el aumento de las medidas de control migratorio en la ciudad.

Sin embargo, tienen opiniones diferentes sobre las Escuelas Comunitarias Sustentables, un programa favorecido por el CTU que proporciona fondos adicionales a decenas de escuelas para colaborar con organizaciones comunitarias y ofrecer más servicios a las familias. El CTU representa a unos 30,000 maestros y otros empleados de CPS y es conocido por su fuerte enfoque en temas de justicia social.

Díaz Chávez no está segura de que el modelo, el cual ahora está plasmado en el contrato del CTU, esté dando resultados y quiere evaluar el programa antes de gastar más dinero en él. López considera que el modelo beneficia a las familias y lo apoya, aunque coincide en que el distrito debe dar seguimiento a sus resultados.

Yesenia López se graduó de la Juárez Community Academy High School en Pilsen. Ha trabajado y ha sido voluntaria en varias escuelas del suroeste de Chicago. También se desempeñó como directora de alcance comunitario latino para la campaña de JB Pritzker para gobernador en el 2022. Más recientemente, fue subdirectora de campaña de Patty García, quien se postula para ocupar el antiguo escaño de Jesús “Chuy” García en el 4.º Distrito del Congreso.

Las prioridades de López incluyen proteger a las familias inmigrantes y aumentar los servicios de apoyo de salud mental de los estudiantes. Recientemente pidió a la oficina del alcalde que avance con la creación de un panel asesor de la Junta de Educación enfocado en las necesidades de estudiantes y familias que no son ciudadanos estadounidenses, ya que es requerido por la ley estatal.

SEIU, que ha respaldado a López, es uno de los principales contribuyentes a su campaña, al igual que en 2024.

Pero esta vez no cuenta con el apoyo del CTU. Ganó con el respaldo del sindicato hace dos años, pero en ocasiones sus votos se han apartado de los de los miembros de la Junta alineados con el CTU.

López dijo que le sorprendió no contar con su apoyo esta vez porque, según ella: “Soy la candidata que apoya la educación pública; yo misma asistí a escuelas públicas y he expresado claramente mi apoyo a nuestras escuelas de vecindario”.

Más recientemente, López se abstuvo de votar sobre una modificación al presupuesto de CPS impulsada por miembros respaldados por el sindicato.

“He demostrado que soy verdaderamente independiente”, dijo López.

López no respondió a nuestro cuestionario.

Erika Díaz Chávez, quien ha trabajado para el Distrito de Parques de Chicago durante más de 20 años, supervisa el sendero The 606 en una zona cercana al noroeste de la ciudad y administra datos para el departamento de cultura y recursos naturales de la agencia.

Decidió entrar en la carrera porque considera que la Junta debería hacer más para mejorar los resultados de los estudiantes.

“Creo que, de cierta manera, les estamos fallando a nuestros niños”, dijo Díaz Chávez. “Ese tiene que ser nuestro enfoque, al 100%. ¿Cómo podemos hacer todo lo posible para que a estos niños les vaya bien académicamente?”.

Díaz Chávez creció en la zona de Pilsen y asistió a escuelas católicas en Chicago y en el suburbio de Oak Park.

Cuenta con el respaldo de The Urban Center, grupo político que promueve la elección entre escuelas y que también ha apoyado económicamente su campaña. Díaz Chávez asegura que sería una voz independiente en la Junta.

“Quiero asegurarme de que podamos trabajar con todos, no solamente con las personas que piensan igual que yo o que forman parte de una lista de candidatos”, comentó.

Díaz Chávez dijo que sería más fácil tomar decisiones que sean las mejores para el distrito a largo plazo si hubiera más voces independientes. Eso incluye analizar qué hacer cuando la moratoria sobre el cierre de escuelas venza el próximo verano.

“Nadie quiere ver que cierren escuelas”, dijo. Pero luego agregó: “Tenemos que tener una conversación muy honesta sobre cómo podemos ser sostenibles para las futuras generaciones”.

La campaña de Díaz Chávez no ha recaudado mucho dinero, pero ha recibido contribuciones de Illinois Network of Charter Schools y The Urban Center, dos organizaciones que apoyan a las escuelas chárter.

Díaz-Chávez no respondió a nuestro cuestionario.

Emmanuel Camarillo es reportero de educación del Chicago Sun-Times. Puedes comunicarte con Emmanuel en ecamarillo@suntimes.com.