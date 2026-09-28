Leer en inglés.

Este reportaje se elaboró y publicó en colaboración con WBEZ, el Chicago Sun-Times y Block Club Chicago, redacción sin fines de lucro que cubre los diversos vecindarios de Chicago. Mantente informado a través del boletín de Chalkbeat Chicago, el boletín sobre educación de WBEZ y el Sun-Times, y los boletines de Block Club Chicago.

Juan Ignacio González, detective veterano del Departamento de Policía de Chicago (CPD) y dueño de una cafetería local, se postula sin oposición para representar al Distrito 8b, una franja larga y estrecha que se extiende desde el Loop hasta Chicago Lawn, en el suroeste de la ciudad.

A principios de este verano, la autoridad electoral de Chicago retiró de la boleta electoral a la miembro actual de la Junta y persona nombrada por el alcalde Brandon Johnson, Cydney Wallace, debido a impugnaciones a las firmas de sus peticiones, lo que dejó a González como el único candidato.

González, residente de Back of the Yards, dijo que lo que lo motivó a postularse para la Junta de Educación fue escuchar a padres preocupados porque los estudiantes estaban siendo utilizados como “peones políticos” durante el Día Internacional de los Trabajadores. El Sindicato de Maestros de Chicago (CTU) y las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) llegaron a un acuerdo para mantener las escuelas abiertas el 1 de mayo y al mismo tiempo permitir actividades cívicas, después de algunas diferencias sobre si se debían cancelar las clases para realizar manifestaciones.

“Los padres hablaban de algunos de los desafíos y los bajos estándares académicos que enfrentamos… y son temas con los que estoy de acuerdo”, dijo. “Siento que en mi comunidad no hay una voz para las personas que, muchas veces, no pueden votar o no forman parte del sistema político. Me pidieron que considerara postularme, analicé la situación y sentí que podía ayudar a los niños de la comunidad”.

González forma parte del Departamento de Policía de Chicago desde 1999. Durante ese tiempo, miembros del público han presentado 25 denuncias de conducta indebida en su contra, todas las cuales fueron consideradas infundadas, según los registros públicos recopilados por Civic Police Data Project, o CPDP por sus siglas en inglés.

En 2013, Hernan Barron, quien entonces tenía 21 años, acusó a González de haberlo inmovilizado contra la pared de una planta empacadora de carne con su vehículo policial durante un arresto. Barron sufrió una pequeña herida punzante en una pierna y fue llevado a un hospital para recibir atención médica. Una investigación interna de la policía determinó, con base en evidencia de video, que González no había cometido ninguna falta, según muestran los registros.

Más tarde ese mismo año, Barron presentó una demanda federal contra González y la ciudad, solicitando una indemnización por su lesión y por el dolor y sufrimiento emocional. La Ciudad llegó a un acuerdo por $98,000, según el CPDP.

“Durante casi 27 años en el Departamento de Policía de Chicago, he participado en miles de investigaciones relacionadas con algunos de los delitos más graves que afectan a Chicago, desde homicidios y tiroteos hasta agresiones sexuales y otros delitos violentos”, dijo González en una declaración enviada por correo electrónico. “Mi trayectoria en materia de seguridad pública y servicio comunitario no es algo que pueda entenderse por completo a través de una base de datos en internet. Proviene de casi 27 años de servir a Chicago y de seguir viviendo, trabajando, invirtiendo y sirviendo en la comunidad que considero mi hogar”.

“Vivo aquí. Camino por estas calles. Soy dueño de un negocio y lo administro”, destacó González. “Conozco a las familias, los residentes y los dueños de negocios de aquí, y la gente sabe que puede acercarse a mí cuando necesita ayuda u orientación”.

“El lugar donde ocurrió ese incidente también es importante para entender quién soy”, agregó. “Ocurrió aproximadamente a cuatro cuadras de donde vivo actualmente y a seis cuadras de mi cafetería. Esta no es simplemente una zona a la que me asignaron para trabajar. Es mi comunidad”.

En 2025, González abrió DreamCatcher Café, una cafetería de Back of the Yards ubicada en West 47th Street.

Además de la cafetería, González es propietario de más de una docena de propiedades en el suroeste de Chicago, según registros públicos. En una entrevista de 2023 con un pódcast sobre bienes raíces, González dijo que desde joven participó con su familia en la renovación de edificios, y que más adelante comenzó a comprar y rehabilitar propiedades por su cuenta.

“Existen riesgos tanto físicos como financieros que vienen con servir e invertir en una comunidad que ha vivido violencia grave”, destacó González en su declaración. “He decidido asumir esos riesgos porque creo en esta comunidad y seguiré haciéndolo”.

González es veterano del Cuerpo de Marines de Estados Unidos e hijo de padres inmigrantes de México. Asistió a la Universidad de Illinois en Chicago. Dijo que quiere que las escuelas del distrito tengan estándares académicos altos que desafíen a los estudiantes, muchos de los cuales también provienen de familias inmigrantes.

“Queremos competir, queremos que nos exijan”, dijo. “Como estadounidense de primera generación, no quiero que piensen que valgo menos simplemente porque vengo de cierto código postal”.

González también quiere mejorar la enseñanza de matemáticas y lectura y considera que las escuelas podrían ampliar sus programas de educación técnica y preparación profesional. Dijo que ofrecer vías hacia carreras en la construcción podría beneficiar a los jóvenes inmigrantes recién llegados que se han establecido en el suroeste de Chicago y que “quieren crear cosas con sus propias manos”.

“Tenemos una increíble mentalidad creativa en nuestra comunidad: en las artes, en la manera en que arreglamos propiedades”, agregó.

González también quiere analizar cómo las Escuelas Públicas de Chicago utilizan su presupuesto y cómo podrían utilizarselos recursos para mejorar la calidad de la educación.

“¿Por qué estamos perdiendo estudiantes y contribuyentes que se van a los suburbios?”, preguntó. “Somos una ciudad de clase mundial y esperamos una educación de clase mundial”.

González ha recibido contribuciones de The Urban Center, organización política centrista que promueve la elección de escuelas, y del brazo político de Illinois Network of Charter Schools, que aboga por las escuelas charter financiadas con fondos públicos y administradas de manera independiente. También cuenta con el apoyo de Common Ground Collective, un comité de acción política anti CTU, financiado en gran medida por el multimillonario Michael Sacks que afirma tener como objetivo involucrar a los votantes en torno a “políticas progresistas eficaces”.

Lee el cuestionario completo de González.

Francia García Hernández cubre Pilsen, La Villita y Back of the Yards para Block Club Chicago. Puedes comunicarte con Francia en francia@blockclubchi.org.