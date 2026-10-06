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本文由 Chalkbeat Chicago 与 WBEZ、Chinatown Spotlight,《Chicago Sun-Times》以及 Block Club Chicago 联合采访报道并发布。

一名律师正在挑战一名有社区组织工作背景的现任委员。两人将在这场竞选中争夺代表芝加哥远北区湖滨一带文化最为多元的地区之一的教育委员会席位。

Ebony DeBerry于2024年当选。面对芝加哥公立学校（CPS）的预算困境，她主张向企业和富人征收更多税款。她的对手则认为，削减开支是解决问题的途径。曾就读于CPS、现任伊州儿童与家庭服务部律师的Hector Morales则表示，学区必须提高资金使用效率。

2a选区居住着大量移民家庭。根据Rogers Park Business Alliance的数据，仅Rogers Park社区就有80多种语言在使用。

在如何资助和扶持双语及双语沉浸式教育项目，并同时应对芝加哥公立学校（CPS）预算赤字的问题上，两位候选人存在分歧。

“我们必须想办法让企业、百万富翁和亿万富翁缴纳他们应承担的公平份额，”DeBerry在接受采访时说。Morales则表示，教育委员会成员“在开始向大家要求更多资金之前，需要确保我们先把现有的资源用好。”

DeBerry曾是一名CPS教师。她在2024年的选举中获得43%的选票，以微弱优势击败另外三名候选人。

DeBerry获得了芝加哥教师工会（Chicago Teachers Union，CTU）的支持。Morales则获得Common Ground Collective的支持。Common Ground Collective是一个亲商界、反对CTU的政治行动委员会，其资金主要来自亿万富翁Michael Sacks。该组织称，其目标是推动选民关注“有效的进步政策”。

去年冬天，该组织投放广告，抨击芝加哥市长Brandon Johnson提出的企业人头税。另一方面，CTU则大力支持这项企业人头税。

Morales还获得The Urban Center的支持。这是一个政治中间派组织，倡导在公立和私立学校体系中提供择校选择。

DeBerry一生都住在Rogers Park，曾是CPS学生、教师和家长。她毕业于Sullivan High School，并于2000年代初在CPS教授学前班、幼儿园和一年级。她也曾在郊区的Evanston和Arlington Heights任教。她的儿子于2021年从CPS的选拔入学高中Northside College Prep毕业。

DeBerry表示，她作为教师以及在非营利组织ONE Northside的工作经历，让她认识到让学生及其家庭参与学校事务的重要性。ONE Northside致力于帮助社区居民参与各种社区议题。

“我们的人生经历让我们最清楚自己需要什么，”DeBerry说。“我认为这就是为什么我如此重视社区学校——这项计划根据每个学校社区的需求，为学校提供项目和资源。每所学校都不一样，因为每所学校的需求都不同。”

如果成功连任，DeBerry表示，她希望成立一个青年顾问委员会，让教育委员会能够直接听取学生的意见。

“我们需要听取广泛的意见，包括个人经验和社区经验，”她说。

DeBerry表示，伊州需要加强针对特许学校的政策，以免学校突然关闭时学生措手不及，就像去年春天Acero特许学校发生的情况一样。

“当时有高年级学生不知道自己是否还能和同学一起毕业，也不知道还能不能参加毕业舞会，”DeBerry说。“这让人非常心痛。”

DeBerry希望CPS开始制定多年期预算，把不断上涨的工资和校舍维护成本纳入规划，从而减少每年年初最后一刻削减预算的情况。她还表示，芝加哥的税收制度需要改革，富人应该为CPS承担更多费用。

“我们正在让房主承受难以负担的压力，而他们并不都是富人，”DeBerry说。“我们的税收制度非常不公平——这座城市的一切都由工薪阶层和中产阶级来承担。”

截至9月中旬，DeBerry获得的最大笔捐款来自ONE People’s Campaign。

阅读DeBerry填写的完整候选人问卷。

Morales平日是一名律师，其私人律所专门处理商业执照、房地产和土地规划等事务。但Morales也热爱电子音乐，最近还获得了西北大学（Northwestern University）声音艺术与产业专业的学位。

Morales曾就读于Senn和Roberto Clemente高中，之后从Truman Middle College Alternative High School毕业。他表示，直到30多岁参加了一门“电路弯曲”（circuit bending）课程后，他才觉得音乐真正变得触手可及。

Morales把侄女坏掉的电子琴连接到自己的笔记本电脑上，并开始制作自己的电子音乐。

“这让我意识到，任何东西都可以成为音乐，”他说。

Morales表示，他是在Rogers Park的Gale Elementary School做志愿者后受到启发，决定竞选教育委员会席位。当时，他在那里教孩子们制作电子音乐。

“我注意到，一开始很害羞的孩子会走到前面开始做音乐，然后他们的脸一下子就亮了起来，”Morales回忆道。

Morales表示，如果当选，他希望让音乐和艺术成为学校核心课程的一部分。他认为，培养学生的创造力可以帮助他们成为更加全面发展的学生。

Morales毕业于Loyola University。他在Lathrop Homes公共住房社区长大，是家中第一个大学毕业的人。他说，自己之所以开始觉得上大学是有可能实现的，很大程度上是因为高中时期曾有一名Loyola学生为他辅导功课。Morales希望看到CPS与当地大学开展更多合作，让高中生了解大学是他们可以选择的一条道路。

Morales表示，他自2000年代初以来经营自己的律师事务所，这让他积累了平衡预算的经验。如果当选，他希望确保CPS“尽可能高效地使用每一美元”。

根据伊州选举委员会的记录，截至9月中旬，Morales尚未收到任何竞选捐款。

阅读Morales填写的完整候选人问卷。

Molly DeVore为Block Club Chicago报道芝加哥远西北区的社区，包括Portage Park、Jefferson Park、Norwood Park、Forest Glen和Sauganash。联系Molly：molly@blockclubchi.org。