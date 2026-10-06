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本文由 Chalkbeat Chicago 与 WBEZ、Chinatown Spotlight,《Chicago Sun-Times》以及 Block Club Chicago 联合采访报道并发布。

两名具有公共服务背景的拉丁裔女性正在竞争7b选区的教育委员会席位。该选区位于芝加哥西南区，是伊州高绩效学校占比最高的地区之一，区内多所学校位列全州排名前两档评级之中。

现任委员Yesenia Lopez在2024年获得芝加哥教师工会（Chicago Teachers Union，CTU）和时任美国国会众议员Jesus “Chuy” Garcia的支持，成功当选。这一次，在没有CTU支持的情况下，她将迎战芝加哥公园局（Chicago Park District）项目经理Erika Diaz-Chavez。Diaz-Chavez从小就读于私立学校，并获得Illinois Network of Charter Schools政治组织以及The Urban Center的支持。The Urban Center是一个政治中间派的组织，倡导特许学校以及在公立和私立学校之间提供择校选择。

Lopez获得Service Employees International Union Illinois State Council（SEIU伊州分会）的支持。该组织代表芝加哥公立学校（CPS）数千名教辅和后勤人员，近年来在政治立场上与CTU出现分歧。

7b选区共有34所学校，其中13%跻身伊州最佳的10%学校之列。

7b选区学校的拉丁裔学生比例是整个CPS系统中最高的，不过也有少数学校的学生主要为亚裔。大约84%的学生来自低收入家庭，约一半是需要语言辅导的非英语母语者。

两名候选人都表示，希望增加为学生提供的特殊教育资源，以回应家长对孩子没有得到所需帮助的担忧。她们还希望确保在移民执法力度加大的情况下，CPS采取充分措施保护移民家庭。

不过，两人在Sustainable Community Schools项目上的看法有所不同。这项受到CTU支持的项目为数十所学校提供额外资金，让学校与社区组织合作，为家庭提供更多服务。CTU代表约3万名教师和其他CPS工作人员，并以高度关注社会正义议题而闻名。

Diaz-Chavez不确定这一模式是否取得了预期成效。该项目目前已经写入CTU的劳资合同，她希望在投入更多资金之前先评估项目效果。Lopez认为这一模式能够为家庭带来帮助，因此支持该项目，不过她也同意学区应该持续追踪项目进展。

Lopez毕业于Pilsen的Juárez Community Academy High School。她曾在西南区多所学校工作或担任志愿者。2022年，她还曾担任JB Pritzker州长竞选团队的拉丁裔社区外联主任。最近，她担任Patty Garcia竞选团队的副经理。Patty Garcia正在竞选Jesus “Chuy” Garcia此前担任的国会第4选区众议员席位。

Lopez的优先事项包括保护移民家庭，以及增加支持学生心理健康的服务。她最近呼吁市长办公室推进成立一个教育委员会顾问小组，专门关注非公民学生及其家庭的需求。根据伊州法律，市政府必须成立这一顾问小组。

支持Lopez的SEIU是她竞选活动的主要捐款方之一，2024年也是如此。

不过，这一次她没有获得CTU的支持。两年前，她在CTU的支持下当选，但此后她的一些投票与获得CTU支持的教育委员会委员有所不同。

Lopez表示，这次没有获得CTU支持让她感到意外：“我是支持公共教育的候选人，我自己就读的也是公立学校，而且一直非常明确地支持我们的社区学校。”

最近，Lopez在一项由CTU支持推动的CPS预算修正案表决中投了弃权票。

“我已经证明，我是真正独立的，”Lopez说。

Lopez没有回复我们的候选人问卷。

Diaz-Chavez已在芝加哥公园局工作20多年。她负责管理芝加哥近西北区的The 606步道，同时负责该机构文化与自然资源部门的数据管理工作。

她表示，自己决定参选，是因为她认为教育委员会应该采取更多行动来改善学生的学业表现。

“我觉得，从某种程度上说，我们没有为孩子们做好该做的事，”Diaz-Chavez说。“这百分之百需要成为我们的重点。我们怎样才能在学业方面尽最大努力帮助这些孩子？”

Diaz-Chavez在Pilsen一带长大，曾就读于芝加哥以及Oak Park郊区的天主教学校。她是一名家长，但她的孩子不在CPS就读。

她获得了支持择校选择的政治组织The Urban Center的背书和资金。Diaz-Chavez表示，如果进入教育委员会，她将成为一个独立的声音。

“我希望确保我们能够与所有人合作，而不仅仅是那些与我立场相同的人，或者与我属于同一个候选人阵营的人，”她说。

Diaz-Chavez表示，如果教育委员会中有更多独立的声音，就更容易作出从长远来看最符合学区需要的决定。这包括分析明年夏天学校关闭禁令到期后应该采取什么措施。

“没有人希望看到学校关闭，”她说。不过，她补充道：“我们必须进行一次非常坦诚的讨论，谈谈怎样才能让我们的教育体系为未来几代人保持可持续发展。”

截至目前，Diaz-Chavez的竞选活动筹集的资金不多，但已经收到Illinois Network of Charter Schools和The Urban Center的捐款。这两个组织都支持特许学校。

Diaz-Chavez没有回复我们的候选人问卷。

Emmanuel Camarillo是Chicago Sun-Times的教育记者。联系Emmanuel：ecamarillo@suntimes.com。