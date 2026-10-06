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本文由 Chalkbeat Chicago 与 WBEZ、Chinatown Spotlight,《Chicago Sun-Times》以及 Block Club Chicago 联合采访报道并发布。

芝加哥警察局资深警探兼本地咖啡店店主Juan Ignacio González，正迎战在读大学生Alexander Angeles，角逐8B选区的代表席位。该选区狭长，从市中心的the Loop一直向西南延伸至Chicago Lawn。

Angeles于 8 月底以海选自填候选人（write-in candidate）的身份加入了这场选战。今年夏季早些时候，由于现任委员、Brandon Johnson市长任命的Cydney Wallace的提名文件签名受到质疑，州选举机构将她从选票上除名。

住在Back of the Yards的González表示，他在听到一些家长担忧学生在五一国际劳动节被当作“政治棋子”后，决定竞选教育委员会席位。此前，芝加哥教师工会（Chicago Teachers Union，CTU）和芝加哥公立学校（CPS）曾就是否为了示威活动而停课进行过一番讨论，最终双方达成协议，决定5月1日学校照常开放，同时允许开展公民行动。

“家长们谈到我们面临的一些挑战和较低的学业标准……这些问题我也认同，”他说。“我觉得，在我的社区里，那些往往无法投票或不属于政治体系的人没有人替他们发声。有人请我考虑参选，我了解了情况后，觉得自己可以帮助社区里的孩子。”

Angeles刚从CPS毕业，目前就读于伊州大学芝加哥分校（UIC）政治学专业。他表示，自己站出来参选是想代表学生发声，因为他觉得这恰恰是当前教育委员会所缺少的。

González自1999年以来一直在芝加哥警察局任职。根据Civic Police Data Project（CPDP）汇总的公开记录，在此期间，公众曾对他提出25项不当行为指控，所有指控最终均被认定为不成立。

2013年，时年21岁的Hernan Barron指控González在一次逮捕过程中，用警用SUV将他顶在一家肉类加工厂的墙上。Barron腿部出现一处小的穿刺伤，并被送往医院接受治疗。记录显示，芝加哥警察局内部调查根据视频证据认定González不存在不当行为。

同年晚些时候，Barron向联邦法院起诉González和芝加哥市政府，要求就其身体伤害及精神痛苦获得赔偿。根据CPDP的资料，芝加哥市政府后来以98,000美元与Barron达成和解。

“在芝加哥警察局工作近27年来，我参与了数千起涉及芝加哥最严重犯罪的调查——从谋杀、枪击到性侵以及其他暴力犯罪，”González在一份通过电子邮件发送的声明中说。“我的公共安全和社区服务记录，不是通过一个网络数据库就能够得到全面了解的。它来自近27年来为芝加哥服务，以及继续在这个我称之为家的社区里生活、工作、投资和服务。”

“我住在这里。我走在这些街道上。我在这里拥有并经营一家企业，”González说。“我认识这里的家庭、居民和企业主，大家也知道，当他们需要帮助或建议时，可以来找我。”

“那起事件发生的地点，对于理解我是怎样的人也很重要，”他补充说。“事发地点距离我现在的住处大约四个街区，距离我的咖啡店六个街区。这里并不仅仅是我被派来工作的地方。这是我的社区。”

2025年，González在Back of the Yards的西47街开设了DreamCatcher Café。

除了这家咖啡店，根据公开记录，González还在西南区拥有十多处房产。González在2023年接受一个房地产播客采访时表示，自己从小就和家人一起参与建筑翻修，后来开始独立购买和翻修房产。

“在一个经历过严重暴力问题的社区里服务和投资，会面临人身和财务上的风险，”González在声明中说。“我选择承担这些风险，是因为我相信这个社区，而且我会继续这样做。”

González曾在美国海军陆战队服役，父母是来自墨西哥的移民。他曾就读于伊州大学芝加哥分校（University of Illinois Chicago）。他表示，希望选区内的学校保持高学业标准，让学生接受挑战，而其中许多学生也来自移民家庭。

“我们想要竞争，我们想要接受挑战，”他说。“作为第一代美国人，我不希望仅仅因为自己来自某个邮政编码地区，就被别人看低。”

González还希望改善数学和阅读教学，并认为学校可以扩大职业与技术教育（Career and Technical Education）项目。他表示，为学生提供进入建筑行业的职业发展路径，可能会帮助最近在西南区定居、并且“希望用双手创造东西”的年轻移民学生。

“我们的社区拥有非常出色的创造性思维——无论是在艺术方面，还是在我们翻修房产的方式上，”他说。

González还希望研究CPS如何使用预算，以及如何更有效地分配资源来提高教育质量。

“为什么我们的学生和纳税人正流失到郊区？”他问道。“我们是一座世界级城市，我们也期待拥有世界级的教育。”

González获得了支持择校选择、政治中间派的组织The Urban Center，以及Illinois Network of Charter Schools政治组织的竞选捐款。Illinois Network of Charter Schools倡导由公共资金支持、独立运营的特许学校。

他还获得Common Ground Collective的支持。该组织是一个亲商界、反对CTU的政治行动委员会（PAC），主要由亿万富翁Michael Sacks资助，并称其目标是推动选民关注“有效的进步政策”。

阅读González填写的完整候选人问卷。

在得知现任委员 Wallace 被取消参选资格后，Angeles 宣布作为海选候选人（write-in candidate）加入选战。

Angeles 就读于西南区的高中 John Hancock College Prep，在校期间担任地方学校理事会（LSC）的学生成员。Angeles 表示，在 Hancock 就读期间，他常听到学生们对学区预算削减的影响深感担忧，同时也听到了关于改善学校午餐以及获得教师更多支持的诉求。

“如果我们想为下一代做决定，就需要来自那一代人中的一员来引领这场抗争，”他说。

作为移民家庭的孩子，Angeles 还在麦当劳做收银员，并在O’Reilly Auto Parts 担任汽车配件专员以贴补家用——他说，这种经历能引起其他学生的共鸣。他住在 West Lawn，该地正是他力求代表的选区的一部分。

尽管他明白选民可能会对刚从高中毕业就竞选公职的人心存疑虑，但他表示自己深知当前困扰学生的问题，并有解决这些问题的动力。

“我精力充沛，”他说，“这就是年轻的优势。”

Angeles 表示，他的竞选纲领与芝加哥教师工会（CTU）一致，其中包括坚决反对学校关停。但他同时表示，如果当选，他计划在存在分歧的议题上与芝加哥教育委员会成员达成妥协。

阅读 Angeles 的完整调查问卷。

Francia Garcia Hernandez为Block Club Chicago报道Pilsen、Little Village和Back of the Yards社区。联系Francia：francia@blockclubchi.org。