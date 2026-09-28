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Este reportaje se elaboró y publicó en colaboración con WBEZ, el Chicago Sun-Times y Block Club Chicago, redacción sin fines de lucro que cubre los diversos vecindarios de Chicago. Mantente informado a través del boletín de Chalkbeat Chicago, el boletín sobre educación de WBEZ y el Sun-Times, y los boletines de Block Club Chicago.

En la contienda de este distrito del norte de Chicago, una educadora jubilada nombrada a la actual Junta de Educación se enfrenta a dos contrincantes que dicen que los miembros de la Junta han fallado en materia de responsabilidad fiscal y en establecer metas ambiciosas para las Escuelas Públicas de Chicago.

Karen Zaccor, una veterana maestra y defensora comunitaria de Uptown que fue nombrada a la Junta de Educación por el alcalde en 2024, después de quedar en segundo lugar entre seis candidatos, se enfrentará a Ellen Sherratt, experta en reclutamiento y retención de maestros, y a Ángel Álvarez, investigador de células madre.

La zona a lo largo de la orilla norte del lago alberga 15 escuelas, menos que en casi cualquier otro distrito de la Junta de Educación. Entre ellas hay escuelas de vecindario con alto rendimiento académico, escuelas magnet populares y una escuela secundaria alternativa chárter.

Alrededor del 57% de los estudiantes asiste a la escuela primaria de su vecindario, pero ese porcentaje es mucho menor en la secundaria. Las escuelas del distrito atraen a una población estudiantil diversa: de sus 8,400 estudiantes de CPS el ciclo escolar pasado, alrededor del 37% eran latinos, casi el 26% blancos, el 23% negros y cerca del 8% asiáticos.

En las elecciones de la Junta de Educación de 2024, lo que ahora es el Distrito 4a formaba parte de un Distrito 4 más grande. La miembro de la Junta Ellen Rosenfeld superó a cinco contrincantes, más que en cualquier otra contienda de ese año. Este año, Rosenfeld se postula sin oposición en el vecino Distrito 4b.

Zaccor ha votado de manera constante junto a un bloque mayoritario de miembros de la Junta nombrados por el alcalde Brandon Johnson o elegidos con el respaldo del Sindicato de Maestros de Chicago, el antiguo empleador y aliado cercano de Johnson. Sus prioridades también coinciden con las del sindicato, que ha respaldado a Zaccor. Entre ellas están impulsar un impuesto a los multimillonarios u otras nuevas fuentes progresivas de ingresos estatales para aumentar los fondos destinados a las escuelas y ampliar el programa de Escuelas Comunitarias Sustentables, una colaboración entre CPS y el CTU en la que escuelas con grandes necesidades reciben $500,000 adicionales cada año para asociarse con organizaciones locales sin fines de lucro y ampliar sus servicios.

Sus contrincantes, Sherratt y Álvarez, sostienen que el distrito debe hacer más para enfrentar el creciente déficit que solo presionar al estado para obtener más fondos, entre otras cosas, elaborar el presupuesto de manera más cuidadosa y eliminar gastos innecesarios.

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Sherratt ha recibido respaldos y apoyo financiero del Consejo Estatal de SEIU en Illinois, que representa al personal de apoyo y que en los últimos años ha tenido diferencias políticas con el sindicato de maestros, así como de otros grupos que se oponen al CTU. Entre ellos se encuentra Common Ground Collective, un comité de acción política contrario al CTU, financiado en gran medida por el multimillonario Michael Sacks y que afirma tener como objetivo involucrar a los votantes en torno a “políticas progresistas eficaces”. Además, dos grupos que promueven la elección de escuelas y las escuelas charter apoyan su campaña.

Sherratt dijo que aportaría a la Junta su experiencia en la calidad de los maestros e impulsaría el establecimiento de metas ambiciosas para el desempeño académico de los estudiantes.

Álvarez, quien dirige un consejo asesor de familias para la Oficina para Estudiantes con Discapacidades del distrito, dijo que defendería servicios de educación especial que respondan mejor a las necesidades de los estudiantes y protegería a las familias de aumentos en los impuestos a la propiedad.

Sherratt, quien lleva años estudiando el reclutamiento y la retención de maestros, dice que la Junta de Educación necesita más expertos que entiendan las tendencias educativas a nivel nacional. Dijo que sería una voz independiente, sin compromisos con el CTU ni con otros grupos de interés.

“Aporto una amplia y profunda experiencia de distintas partes del país”, comentó.

Sherratt dijo que ha dedicado su carrera a investigar cómo las escuelas pueden contratar y retener a excelentes maestros y a asesorar a distritos escolares, estados y al gobierno federal. Ha trabajado en una iniciativa nacional para aumentar los salarios de los maestros y en esfuerzos en Illinois para abordar la escasez de educadores. Actualmente dirige Common Cents Education, una firma de consultoría sobre la calidad de los maestros que fundó para trabajar con los distritos en asuntos relacionados con su personal. La hija de Sherratt asiste a una escuela privada, algo que ella describió como una “decisión personal que tomamos para nuestra familia”, al tiempo que señaló su trayectoria de apoyo a las escuelas públicas.

Sherratt dijo que quiere que la ciudad y el distrito establezcan una serie de “metas muy ambiciosas” para alcanzar antes del bicentenario de Chicago en 2037, como mejorar significativamente el desempeño en matemáticas. Dijo que buscaría una amplia participación para definir esas metas, incluida la de los estudiantes, para quienes organizaría horarios especiales de atención después de clases.

“Deberíamos ser más ambiciosos y lograr que tanto el proceso como las metas sean algo de lo que la ciudad de Chicago realmente pueda sentirse orgullosa”, dijo Sherratt.

También dijo que la Junta debería abogar por más fondos estatales, pero rechazó lo que describió como tácticas de presión excesiva, como aprobar el presupuesto reciente con “dinero fantasma” que la Junta está presionando al estado para que apruebe.

“Me imagino que para muchos en Springfield se siente como si los estuvieran presionando”, comentó.

Lee el cuestionario completo de Sherratt.

Zaccor representa uno de los distritos más prósperos de la ciudad, donde se encuentran algunas de las escuelas magnet más destacadas. Sin embargo, como miembro de la Junta, se ha enfocado en fortalecer las escuelas de vecindario con altos niveles de pobreza y abordar las desigualdades que persisten.

Zaccor dijo que no ve ninguna contradicción. En su vecindario de Uptown hay escuelas con grandes necesidades, como Uplift Community High School, donde enseñó durante años. Formó parte de un grupo de padres y defensores comunitarios que fundaron Uplift en 2005. Además, Zaccor dijo que familias y estudiantes de toda la ciudad le han expresado muchas de las mismas preocupaciones, entre ellas la disponibilidad de programas después de clases, la cantidad de tiempo frente a las pantallas en las escuelas y la calidad de la comida en las cafeterías.

“Nunca voy a creer que exigir un sistema verdaderamente equitativo sea algo incorrecto”, dijo.

Zaccor ha defendido durante muchos años una Junta de Educación electa y anteriormente, formó parte de un Consejo Escolar Local. Su hija se graduó de Whitney Young Magnet High School, una escuela de admisión selectiva de CPS. Aseguró que se siente orgullosa de su trabajo en la Junta hasta ahora, en particular de sus esfuerzos por establecer un proceso más riguroso para renovar y supervisar las escuelas charter.

Zaccor apoya firmemente la continuación de la expansión del programa de Escuelas Comunitarias Sustentables, que recientemente ha enfrentado cuestionamientos sobre dificultades en su implementación y la limitada evidencia de mejoras en los resultados de los estudiantes. El programa es “un trabajo en proceso”, dijo, pero el distrito ha aprendido lecciones que puede aplicar a las escuelas que lo incorporaron recientemente.

Entre sus otras prioridades están seguir presionando al estado para obtener más fondos, impulsar escuelas más ecológicas y mejorar la comida de las cafeterías. Se opone al cierre de escuelas y sostiene que, en lugar de cerrarlas, el distrito debería invertir más para revitalizar las escuelas con baja matrícula.

“Primero tenemos que invertir y ver qué diferencia puede hacer”, dijo.

Lee el cuestionario completo de Zaccor.

Álvarez conoce de primera mano cómo las decisiones de la Junta de Educación de Chicago pueden afectar la vida de las personas. Hace cuatro años, su hija, quien tiene una discapacidad visual, perdió todo el primer semestre de tercer grado en Decatur Elementary School porque no contaba con transporte. Álvarez pasó largas horas presionando a los funcionarios del distrito encargados de las rutas de los autobuses escolares y hablando ante la Junta de Educación, que tiene la autoridad para aprobar los contratos con las empresas de transporte. Incluso presentó una queja ante el estado y compartió la experiencia de su familia con medios de comunicación nacionales.

Actualmente dirige un consejo asesor de familias para la Oficina para Estudiantes con Discapacidades de CPS, donde ayuda a las familias a resolver problemas relacionados con el transporte, el personal de educación especial y otros servicios.

“En CPS existe una enorme desconexión entre la teoría y la práctica, entre lo que está escrito y lo que las familias realmente viven”, comentó Álvarez, quien anteriormente formó parte de un Consejo Escolar Local. Sobre su experiencia tratando de resolver el problema del transporte, agregó: “Tengo un doctorado y aun así fue un proceso complicado para mí”.

Álvarez es científico y profesor asistente en Northwestern University, además de director del Stem Cell Core. También ha promovido la educación de estudiantes con altas capacidades y ha enseñado ciencias a estudiantes de secundaria a través de Hispanic Math and Science Education Initiative.

Si resulta electo, impulsaría que la ciudad evalúe a todos los niños para detectar discapacidades de aprendizaje y de otro tipo antes de que comiencen la escuela, y que conecte a las familias con los recursos que ya existen.

Álvarez destacó que ha hablado con miembros de la Junta de Educación sobre temas que van desde la disciplina escolar hasta los problemas financieros del distrito. Su principal prioridad es limitar los aumentos de los impuestos a la propiedad de CPS. Considera que el distrito puede hacer más con los fondos que recibe actualmente. Sí cree que debe seguir buscando más ingresos del estado, pero también dijo que CPS debería reducir gastos innecesarios y gastar de manera más eficiente, incluso dando a los Consejos Escolares Locales mayor influencia sobre los presupuestos de sus escuelas.

“Es fácil decir: ‘Le pediré más dinero al estado’”, comentó. “El estado no tiene el dinero”.

Lee el cuestionario completo de Álvarez.

Mila Koumpilova es reportera sénior de Chalkbeat Chicago y cubre las Escuelas Públicas de Chicago. Puedes comunicarte con Mila en mkoumpilova@chalkbeat.org.