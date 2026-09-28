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Este reportaje se elaboró y publicó en colaboración con WBEZ, el Chicago Sun-Times y Block Club Chicago, redacción sin fines de lucro que cubre los diversos vecindarios de Chicago. Mantente informado a través del boletín de Chalkbeat Chicago, el boletín sobre educación de WBEZ y el Sun-Times, y los boletines de Block Club Chicago.

Ellen Rosenfeld, exmaestra de las Escuelas Públicas de Chicago y exespecialista de participación comunitaria del distrito, se postula sin oposición para conservar el puesto del norte de Chicago que ganó cómodamente en 2024 frente a otros cinco aspirantes a la Junta de Educación, en la contienda con más candidatos de la ciudad.

Grupos que promueven la elección de escuelas gastaron grandes sumas para respaldarla y oponerse a un candidato apoyado por el sindicato de maestros, aunque ella se distanció de esos gastos. Durante los últimos dos años, después de dejar su puesto en el área de Participación Familiar y Comunitaria de CPS, Rosenfeld se ha dedicado a tiempo completo a su labor en la Junta. Forma parte de un bloque de siete miembros electos que se han opuesto a los miembros nombrados por el alcalde y a sus aliados electos en la Junta de Educación, que conforman la mayoría.

La expresidenta de un Consejo Escolar Local y madre de cuatro graduados de CPS sostiene que la Junta actual ha estado demasiado enfrascada en la política y ha sido demasiado susceptible a presiones externas. Sin embargo, considera que la próxima Junta, integrada en su totalidad por miembros electos, podría encabezar un resurgimiento académico, desde un aumento del dominio de la lectura hasta una reducción del ausentismo crónico, una de sus principales preocupaciones. Dijo que la próxima Junta debe unirse en torno a una serie de objetivos para mejorar el distrito.

“Sin una visión compartida, es casi imposible lograr las cosas buenas”, dijo Rosenfeld. “Ni siquiera sabemos hacia dónde intenta ir el barco”.

El Distrito 4b alberga 18 escuelas, entre ellas varias escuelas de vecindario con alto rendimiento académico,escuelas magnet y una popular escuela secundaria de admisión selectiva, Lane Tech College Prep. Las familias de esta zona eligen las escuelas de sus vecindarios en mayor proporción que las familias de muchos otros distritos, especialmente en el nivel de primaria. Algunas escuelas atraen a una población estudiantil diversa, tanto del distrito como de otras partes de la ciudad, pero, en general, esta es más blanca y de mayores ingresos que la de CPS en su conjunto.

Rosenfeld dijo que ha establecido relaciones con el personal de las escuelas y del distrito, las familias y los estudiantes gracias a sus horarios regulares de atención al público y a sus visitas a unas 60 escuelas, incluidas algunas fuera de su distrito. Defiende cada uno de sus votos, incluidos dos relacionados con el presupuesto: uno para aprobar un plan de gastos para 2025-26 sin recurrir a préstamos de alto costo y otro en contra del presupuesto de este año, al que se opuso porque dependía de fondos que el estado aún no ha enviado a CPS para evitar despidos de personal.

Rosenfeld provocó el enojo del CTU y de algunas familias de las escuelas chárter de Acero cuando estuvo entre una pequeña minoría de miembros de la Junta que votaron en contra de incorporar cinco escuelas de esa red al distrito. Ha argumentado que, dados sus propios desafíos financieros y de matrícula, el distrito no debería acudir al rescate de escuelas públicas administradas por entidades privadas que atraviesan dificultades. Desde entonces, algunos operadores de escuelas chárter y por contrato han señalado ese voto para argumentar que CPS podría rescatar también a sus escuelas.

Rosenfeld podría volver a enfrentarse al sindicato por el cierre de escuelas, una medida a la que este se opone firmemente. Sostiene que la Junta debe hacer frente a una década de pérdida de matrícula, una tendencia que, según las proyecciones, se acelerará debido a una fuerte caída de la tasa de natalidad. Destacó que los miembros de la Junta de Educación no deberían simplemente ignorar el creciente número de escuelas con una matrícula muy por debajo de su capacidad, en las que, según ella, los estudiantes reciben una experiencia educativa de menor calidad. El distrito debe aprender de los “terribles” cierres masivos de escuelas de 2013 y comenzar con una participación comunitaria genuina, quizás mediante la creación de un grupo de trabajo que reúna a una muestra representativa de los habitantes de Chicago, dijo.

“Lo que estamos haciendo no está funcionando”, destacó. “Es una locura y un desperdicio”.

Lee el cuestionario completo de Rosenfeld.

Mila Koumpilova es reportera sénior de Chalkbeat Chicago y cubre las Escuelas Públicas de Chicago. Puedes comunicarte con Mila en mkoumpilova@chalkbeat.org.