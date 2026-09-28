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Este reportaje se elaboró y publicó en colaboración con WBEZ, el Chicago Sun-Times y Block Club Chicago, redacción sin fines de lucro que cubre los diversos vecindarios de Chicago. Mantente informado a través del boletín de Chalkbeat Chicago, el boletín sobre educación de WBEZ y el Sun-Times, y los boletines de Block Club Chicago.

La carrera para representar al centro de Chicago en la Junta de Educación enfrenta a una ex lobbista que dirige una organización estatal de defensa con la ventaja de ser la miembro actual de la Junta, contra dos contrincantes, un asistente de educación especial respaldado por grupos que promueven la elección entre escuelas y une investigadore y consultore educative cuya campaña opera de manera más independiente.

Anusha Thotakura fue nombrada por el alcalde en 2024 después de quedar en segundo lugar entre tres candidatos en las primeras elecciones de la Junta de Educación y espera conservar su puesto con el respaldo del Sindicato de Maestros de Chicago y del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), la cual representa a trabajadores de apoyo escolar.

Isaiah White, un trabajador de apoyo escolar, se postula con miles de dólares de parte de The Urban Center, organización política centrista que promueve la elección entre escuelas tanto públicas como privadas, y del brazo político de Illinois Network of Charter Schools. También cuenta con el respaldo de un comité de acción política que favorece a las empresas, anti CTU, financiado en gran medida por el multimillonario Michael Sacks y que dice tener como objetivo involucrar a los votantes en torno a “políticas progresistas eficaces”.

Brenda Lee Anderson, docente de Northwestern University con licencia, no cuenta con el respaldo de mayores grupos de interés.

Debido a que se encuentra en el centro comercial y empresarial de la ciudad, el Distrito 6a tiene apenas 14 escuelas públicas, la menor cantidad de todos los distritos electorales de la Junta de Educación, y ninguna es una escuela secundaria de vecindario. Los estudiantes que asisten a las Escuelas Públicas de Chicago en esta zona son diversos, pero las escuelas tienen una mayor proporción de estudiantes blancos y asiático-americanos que CPS en su conjunto.

Las principales prioridades de Thotakura y White son mejorar los resultados de lectura y matemáticas. La principal meta de Anderson es resolver la persistente crisis presupuestaria de CPS.

Durante sus casi dos años en la Junta de Educación, Thotakura dijo que uno de sus mayores logros fue patrocinar la resolución Healthy Green Schools, que pidió a CPS invertir en más proyectos de energía limpia y utilizar los ahorros en energía para mejorar los edificios escolares, como la eliminación de moho.

La resolución se presentó después de que el distrito llegara a un nuevo acuerdo laboral con el CTU el año pasado para construir escuelas más ecológicas cuando haya fondos disponibles. Hasta agosto, el distrito estaba trabajando en seis proyectos piloto para instalar paneles solares o electrificar los sistemas en las escuelas como respuesta a la resolución, según los memorandos del distrito proporcionados por Thotakura.

La principal prioridad de Thotakura para otro periodo en la Junta es mejorar los resultados académicos de los estudiantes impulsando a CPS a cumplir las metas establecidas en su plan estratégico de cinco años. Dijo que quiere que el distrito publique con mayor frecuencia datos sobre el progreso académico de los estudiantes para que la Junta pueda hacer que los líderes se hagan responsables. También quiere encontrar maneras de hacer que todas las escuelas de su vecindario sean más atractivas para las familias, que con frecuencia le dicen que envían a sus hijos a otras escuelas. Dijo que parte de ese esfuerzo incluye ampliar el acceso al nivel preescolar, diciendo que las familias tienen que esperar a que haya cupo con frecuencia.

El año pasado, Thotakura se separó de uno de sus principales aliados, el CTU, al votar a favor del presupuesto propuesto por CPS, el cual no incluía préstamos de alto costo. Este año, fue una de los 11 miembros de la Junta que votaron junto al sindicato para modificar el presupuesto propuesto por el distrito, bajo el supuesto de que CPS recibirá $150 millones más en fondos estatales de lo previsto. Si ese dinero no llega, las escuelas podrían tener que despedir personal a mitad del año escolar. Thotakura defendió su decisión, en parte porque cree que la ciudad podría aportar más fondos provenientes de zonas fiscales especiales conocidas como distritos de Financiamiento por Incremento de Impuestos, o TIF por siglas en inglés.

“Creo que vale la pena movilizarnos, aprovechar este impulso e ir a Springfield”, destacó Thotakura.

Thotakura ha votado con frecuencia de acuerdo con el sindicato de maestros, pero señaló su voto sobre el presupuesto del año pasado como un ejemplo de su manera independiente de pensar.

“Si ves mi historial de votación, muestra que soy una persona con criterio independiente que, al final, toma en cuenta la información de todas las partes interesadas, pero actúa en base a los mejores intereses para los estudiantes”, enfatizó Thotakura.

Lee el cuestionario completo de Thotakura.

Para cuando White comenzó a asistir a Brooklyn Tech, una de las escuelas secundarias públicas más selectivas del país, su madre había fallecido y su padre había abandonado recientemente el hogar, dijo. Después de pasar varias semanas sin vivienda, se fue a vivir con la familia de un amigo en Brooklyn.

Un consejero escolar se mantenía al pendiente de él y se aseguraba de que pudiera pagar las cuotas de los exámenes AP y recibir almuerzo gratuito, dijo White. Esa experiencia influyó en su decisión de postularse para la Junta de Educación.

“Soy un ejemplo de lo que puede suceder cuando las escuelas hacen un muy, muy buen trabajo al apoyar a un niño que es consciente de lo poco que tiene y ayudarle a crecer y entrar al mundo como una persona capaz de vivir una vida bonita y feliz y contribuir al resto de la sociedad”, dijo White. “Quiero que eso esté disponible para la próxima generación”.

White se mudó a Chicago hace tres años con su pareja y comenzó a trabajar como maestro sustituto en CPS en 2024. También trabajó en la campaña de 2024 de Jessica Biggs, una de las representante del Distrito 6a en la Junta Educativa, quien ahora se está postulando para la presidencia de la Junta. El año pasado, White se postuló sin éxito para comisionado del Condado de Cook.

White ha modificado sus referencias en el sitio web de su campaña con algunas de sus experiencias anteriores. Su sitio web decía anteriormente que había sido presidente de servicios para familias de la Asociación de Residentes de River North, pero el presidente de la asociación dijo a Chalkbeat que White era un coordinador voluntario que trabajó en dos eventos, incluyendo una celebración de regreso a clases. White dijo que consideraba que sus responsabilidades se parecían a las de un presidente, pero después de que el presidente de la asociación le informara cuál era su título correcto, dijo que había sido “simplemente un descuido” y corrigió su sitio web. Para mediados de septiembre, la referencia a la asociación ya no aparecía.

El sitio web también había indicado que White dirigió varias campañas, incluida la de Biggs. Biggs le dijo a Chalkbeat que White supervisó las operaciones de campo y de voluntarios. La referencia a la campaña de Biggs fue eliminada para mediados de agosto, pero White sostuvo que sí dirigió su campaña y dijo que no tenía la intención de eliminar esa referencia de su sitio web. Al momento de la publicación, la referencia a Biggs seguía sin aparecer.

Si resulta elegido para la Junta de Educación, la principal prioridad de White sería mejorar los resultados de lectura y matemáticas, en parte aumentando el salario de los asistentes de maestros y buscando maneras de contratar a líderes escolares más eficaces.

La campaña de White ha recibido fondos de comités políticos de The Urban Center, Illinois Network of Charter Schools y Common Ground Collective, grupos que generalmente se oponen a las posturas políticas del CTU.

White dijo que no ha hablado con estas organizaciones sobre sus prioridades, pero considera que “reconocen correctamente que el CTU no está actuando en beneficio de los niños”.

“Pero voy a hacer lo que sea mejor para mi comunidad y… si eso significa que no me apoyan para la reelección, está bien”, dijo White.

Lee el cuestionario completo de White.

Anderson quiere usar su experiencia como investigadore de políticas educativas y sociales para abordar las desigualdades y aumentar los fondos de las escuelas.

Las escuelas fueron algunos de los “espacios seguros” para Anderson durante su infancia en Ohio y Tennessee mientras entraba y salía del sistema de cuidado de crianza temporal y su madre enfrentaba problemas de adicción. Anderson dijo que esa experiencia le enseñó la importancia de contar con entornos escolares estables y vecinos que brinden apoyo, y lo que finalmente le llevó a obtener un doctorado.

Anderson se mudó a Chicago hace unos años. La página de LinkedIn de Anderson y nuestro cuestionario para la Junta de Educación de CPS indican que dan clases en la Escuela de Educación y Políticas Sociales en Northwestern University, pero un portavoz de la universidad dijo que su empleo terminó a mediados de julio. Anderson dijo que planea regresar durante los trimestres de invierno y primavera de la universidad, después de las elecciones, y que mientras tanto está realizando otros trabajos de consultoría relacionados con la educación.

La principal prioridad de Anderson es resolver el problema presupuestario de CPS buscando fondos federales adicionales que aún no se han aprovechado, los cuales representan alrededor del 9% del presupuesto del distrito, e impulsando un aumento de los fondos estatales.

Si resulta elegide, Anderson dijo que recurriría a políticas respaldadas por evidencia, en lugar de intereses especiales, para orientar sus decisiones. También dijo que trabajaría para establecer relaciones y formar coaliciones integradas por personas con distintas perspectivas políticas, desde otros funcionarios electos locales y personas de clase trabajadora y bajos ingresos hasta multimillonarios.

“Cuando todos estos activistas y organizadores pensaban en una Junta de Educación, creo que tenían en mente a alguien como yo: una persona que quiere poner a los estudiantes en el centro, que quiere mantener la educación pública lo más pública posible y que está dispuesta a hablar con todos”, dijo Anderson. “La primera regla de la organización es que hay que organizar a personas que no siempre están de acuerdo contigo, ¿verdad?”

A diferencia de sus contrincantes, Anderson no ha recibido el respaldo de sindicatos importantes ni de grandes grupos de interés.

Lee el cuestionario completo de Anderson.

Reema Amin es reportera que cubre las Escuelas Públicas de Chicago. Puedes comunicarte con Reema en ramin@chalkbeat.org.