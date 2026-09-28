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Este reportaje se elaboró y publicó en colaboración con WBEZ, el Chicago Sun-Times y Block Club Chicago, redacción sin fines de lucro que cubre los diversos vecindarios de Chicago. Mantente informado a través del boletín de Chalkbeat Chicago, el boletín sobre educación de WBEZ y el Sun-Times, y los boletines de Block Club Chicago.

Michael Neal, originario del sur de Chicago y pastor de muchos años, se enfrenta a Brittany Kimble, abogada y madre de una estudiante de las Escuelas Públicas de Chicago, para representar al Distrito 6b, el cual se extiende desde el próspero vecindario de Lakeshore East en el centro de la ciudad, hasta el South Loop y Greater Grand Crossing.

Los dos candidatos, que se postulan por primera vez, compiten en una de las dos contiendas de la Junta de Educación en las que ningún candidato ha recibido el respaldo de los principales sindicatos del distrito: el Sindicato de Maestros de Chicago o el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), que representan al personal de apoyo escolar.

Jessica Biggs, quien actualmente representa a este distrito, se postula a la presidencia de la Junta de Educación.

El Distrito 6b incluye 37 escuelas, muchas de las cuales sirven principalmente a estudiantes negros y han experimentado algunas de las mayores disminuciones de matrícula de la ciudad, mientras que otras más cercanas al centro han aumentado su matrícula durante la última década. Según los candidatos, las preocupaciones de las familias van desde querer escuelas públicas de calidad y con suficientes recursos en todos los vecindarios hasta sentirse bienvenidas en las escuelas de sus hijos.

Neal nació y creció en el sur de Chicago, se graduó de CPS y actualmente dirige una organización sin fines de lucro. Kimble creció en distintas ciudades de Illinois y actualmente su hija asiste a Ida B. Wells Preparatory Elementary Academy.

Las dos principales prioridades de Kimble son mejorar el dominio de la lectura y las matemáticas y resolver los problemas presupuestarios de CPS. Neal quiere mejorar la educación de la primera infancia.

Los candidatos cuentan con respaldo o han recibido apoyo financiero de grupos que con frecuencia difieren del Sindicato de Maestros de Chicago y de la oficina del alcalde.

Neal recibió el respaldo de Common Ground Collective, un nuevo comité de acción política anti-CTU, financiado en gran medida por el multimillonario Michael Sacks y que afirma tener como objetivo involucrar a los votantes en torno a “políticas progresistas eficaces”. La campaña de Kimble cuenta con el respaldo de The Urban Center, una organización política centrista que promueve la elección entre escuelas públicas y privadas, y ha recibido algunas contribuciones de ese grupo, aunque Kimble insiste en que la organización no le ha pedido nada a cambio.

Neal, pastor de Glorious Light Church en el vecindario de Oakland, dijo que siempre ha querido ayudar a su comunidad más allá de los sermones dominicales. Hace más de una docena de años, comenzó a leerles a niños en una escuela primaria local y después empezó a reclutar a más hombres negros para hacer lo mismo a través de una organización sin fines de lucro que fundó.

Su interés en la educación creció y comenzó a servir en el Greater Bronzeville Community Action Council, que se enfoca en elaborar un plan para mejorarla.

Postularse para la Junta de Educación, “simplemente me pareció algo muy natural porque esto es lo que he hecho prácticamente toda mi vida adulta, especialmente desde que me convertí en padre”, dijo Neal, cuyas hijas, ahora adultas, asistieron a escuelas de CPS.

La organización sin fines de lucro de Neal, Timothy Community Corporation, operaba en una escuela de CPS que había estado cerrada hasta hace unos meses, dijo. La organización se enfoca en ampliar el acceso a servicios de salud y bienestar, así como en la alfabetización y el desarrollo de habilidades de liderazgo.

Neal dijo que su programa voluntario de lectura ahora dona libros a las escuelas. Ese trabajo despertó su interés en mejorar la educación de la primera infancia, la cual sería su principal prioridad si resulta elegido. Dijo que quiere que haya más programas de lectura en voz alta en las escuelas de toda la ciudad y reclutar a más organizaciones filantrópicas y empresas para que proporcionen voluntarios y otros tipos de apoyo.

Neal dijo que su campaña “no tiene mucho dinero”, pero que algunas personas han contribuido con ayuda similar o se han ofrecido como voluntarias, por ejemplo, recolectando firmas para que pudiera aparecer en la boleta electoral. Se describió como un “novato en campañas” y señaló que su esposa creó su sitio web, que una de sus hijas le da consejos de vez en cuando y que un amigo lo está ayudando a dirigir la campaña.

Lee el cuestionario completo de Neal.

Kimble dijo que ha intentado repetidamente, sin éxito, conseguir apoyo adicional en la escuela para su hija, tanto para dificultades del habla como para enfrentar el acoso escolar. Esa experiencia la llevó, en un momento dado, a educar a su hija en casa. Ahora también está impulsando a Kimble, quien es madre soltera, a postularse para la Junta de Educación.

Aunque ha buscado apoyo adicional para su hija fuera de la escuela, Kimble dijo que no “todos los padres deberían tener que hacer eso”.

Kimble dijo que creció y asistió a escuelas públicas en varios suburbios de Chicago y en Carbondale antes de estudiar derecho.

Kimble dirigió su propio despacho de abogados durante casi una década antes de declararse en bancarrota en febrero. Enfatizó que sus problemas financieros surgieron tras años de dificultades para mantener su negocio a flote después de la pandemia. Al momento de presentar la solicitud de bancarrota, Kimble debía $825,210 en distintas deudas, incluidas tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles y deudas con la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos, mientras que solo tenía $227,873 en bienes personales y propiedades, incluida su vivienda, según documentos judiciales.

“He aprendido de mi situación… pude salir adelante al declararme en bancarrota”, dijo Kimble. “CPS no puede declararse en bancarrota, pero tampoco puede seguir gastando de la misma manera sin que entren más fondos”.

Sigue con licencia para ejercer como abogada y espera algún día volver a abrir un despacho. Por ahora, dijo, se ha vuelto “contraria a las deudas” y ha reducido sus gastos, como, por ejemplo, deshaciéndose de su automóvil y llevando a su hija a la escuela en un autobús de la Autoridad de Tránsito de Chicago (CTA).

Como miembro de la Junta, Kimble dijo que primero abordaría el persistente déficit estructural del distrito, en parte mediante la exploración de recortes fuera del salón de clases o la reducción de las obligaciones de deuda. Su otra prioridad sería mejorar el dominio de las matemáticas y la lectura.

“Para mí, los niveles de matemáticas y alfabetización de las Escuelas Públicas de Chicago son vergonzosos, pero no creo que podamos mejorarlos hasta que resolvamos todo lo demás”, dijo Kimble sobre el presupuesto.

La campaña de Kimble recibió miles de dólares en servicios de consultoría y de recolección de firmas de The Urban Center, que se opone al Sindicato de Maestros de Chicago. En su cuestionario, Kimble dijo que “rechazaría dinero que pudiera comprometer mi independencia”. Dijo a Chalkbeat que los fondos de The Urban Center la ayudaron a aparecer en la boleta electoral y que el grupo “no le ha pedido nada” a ella.

Kimble considera que el grupo la apoya porque educó a su hija en casa, pero enfatizó que es “una defensora de las escuelas públicas por naturaleza”.

Lee el cuestionario completo de Kimble.

Reema Amin es reportera que cubre las Escuelas Públicas de Chicago. Puedes comunicarte con Reema en ramin@chalkbeat.org.