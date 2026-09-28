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Este reportaje se elaboró y publicó en colaboración con WBEZ, el Chicago Sun-Times y Block Club Chicago, redacción sin fines de lucro que cubre los diversos vecindarios de Chicago. Mantente informado a través del boletín de Chalkbeat Chicago, el boletín sobre educación de WBEZ y el Sun-Times, y los boletines de Block Club Chicago.

La primera contienda de toda la ciudad para elegir al presidente de la Junta de Educación de Chicago tiene todos los elementos de un drama político: millones de dólares en contribuciones de campaña, el respaldo de grupos de interés y un candidato que se retiró a mitad de la contienda.

Los votantes de toda la ciudad elegirán entre cuatro candidatos para liderar la Junta de Educación de Chicago el 3 de noviembre. Por primera vez, el presidente de la Junta será elegido directamente por los votantes, poniendo fin a más de 30 años de control de la Junta por parte del alcalde. La persona que ocupe este poderoso cargo, por el cual no recibe salario, representará públicamente a la Junta, dirigirá sus reuniones y ayudará a establecer la agenda. Trabajará con otros 20 miembros para definir una visión y metas para las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) durante los próximos cuatro años.

Hilario Domínguez, exsubdirector político del Sindicato de Maestros de Chicago (CTU), quien se graduó y trabajó en CPS, se postula con una plataforma progresista que incluye ampliar el acceso al preescolar a todos los niños de 3 años y exigir más fondos estatales para la educación, en lugar de hacer recortes. El CTU está financiando la candidatura de Domínguez mientras busca mantener su control sobre la Junta de Educación, que obtuvo después de que Brandon Johnson, exorganizador del sindicato, fuera electo alcalde de Chicago en 2023.

Jessica Biggs, exdirectora de una escuela de CPS y actual miembro de la Junta de Educación, quiere dar prioridad a la estabilidad financiera y a una educación de alta calidad para todos los estudiantes. Cuenta con el respaldo del progresista Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) Local 73, que representa principalmente a trabajadores negros y latinos de CPS con salarios bajos y que mantiene una fuerte disputa con el CTU. También ha consolidado el apoyo de la comunidad empresarial y de exfuncionarios que trabajaron bajo el exalcalde Rahm Emanuel, entre ellos la exdirectora ejecutiva de CPS Janice Jackson y la exvicealcaldesa de educación Beth Swanson.

El abogado Victor Henderson, quien forma parte de la junta de Urban Prep Charter Academy, centra su campaña en mejorar el rendimiento de los estudiantes y promover la responsabilidad fiscal. Eliminó los límites de contribuciones de campaña al prestarle $500,000 a su propia campaña y ha conseguido el respaldo de dos congresistas negros, destacados abogados y pastores de grandes iglesias negras del sur y oeste de Chicago, entre ellos Michael Pfleger de St. Sabina y Byron Brazier de Apostolic Church of God.

El consultor de liderazgo Sendhil Revuluri, quien formó parte de la Junta de Educación durante la administración de la exalcaldesa Lori Lightfoot, promete enfocarse en el aprendizaje de los estudiantes y la participación comunitaria. Cuenta con el respaldo de Chicago Democrats for Education, dirigido por el influyente consultor político Hugo Jacobo. Jacobo criticó duramente a la Junta nombrada por el alcalde que despidió al exdirector ejecutivo de CPS Pedro Martínez en 2024. Aunque dice que apoya a los sindicatos, ha abogado por una Junta independiente del CTU, el poderoso sindicato que representa a unos 30,000 maestros y otros empleados de CPS y que es conocido por su fuerte enfoque en temas de justicia social.

Una quinta candidata, Jennifer Custer, exmaestra que actualmente forma parte de la Junta, se retiró de la contienda a finales de agosto.

Todos los candidatos dicen que se postulan porque quieren que CPS brinde un mejor servicio a los estudiantes y las familias. Sin embargo, sus enfoques son muy diferentes: Biggs quiere enfocarse en lograr que la Junta funcione mejor; Revuluri, en exigir mayor rendición de cuentas al principal líder del distrito por los resultados; y Henderson, en aportar una perspectiva externa a problemas como la crisis presupuestaria y el financiamiento de las escuelas chárter. Domínguez propone grandes iniciativas, como ampliar el acceso de los jóvenes a empleos, pasantías pagadas y programas de mentoría.

Sólo Domínguez descarta el cierre de escuelas ante la constante pérdida de matrícula del distrito, aunque los demás dicen que trabajarían con las comunidades y procederían con mucho cuidado al considerar fusiones de escuelas. Henderson consideraría abrir más escuelas chárter administradas por entidades privadas y quiere que reciban mayor apoyo, mientras que los demás examinarían con mayor rigor las escuelas charter existentes.

El pasillo que conduce a la oficina de Henderson en el centro de Chicago está cubierto de artículos de periódico enmarcados sobre clientes que ha representado como reconocido abogado defensor: el actor Jussie Smollett, quien fue acusado de supuestamente fingir un ataque racista; el concejal William Beavers, quien fue declarado culpable de evasión fiscal; Jackie Robinson West Little League, al que le retiraron su título del campeonato estadounidense de la Serie Mundial; y una directora de CPS que presentó una demanda después de ser destituida por su Consejo Escolar Local.

Henderson es el único candidato de la contienda que no tiene experiencia como educador. Sin embargo, los cuatro hijos adultos de Henderson asistieron a escuelas primarias de CPS en Beverly y a escuelas secundarias de admisión selectiva.

Henderson no sólo es abogado, sino también excontador público certificado. Dice que sabe interpretar contratos, entender presupuestos y enfrentarse a intereses poderosos.

“En esa Junta se necesita la combinación adecuada de personas”, dijo. “Tiene que haber padres. Tiene que haber directores escolares. Tiene que haber miembros de la comunidad, pero también tiene que haber abogados y quizás médicos”.

Henderson decidió postularse para presidente de la Junta después de incorporarse a lo que él llama la junta de recuperación de Urban Prep Academies. En ese momento, en 2023, la Junta de Educación intentaba cerrar la red de escuelas chárter después de que el inspector general de CPS encontrara prácticas financieras “pésimas”, entre ellas gastos sin justificar, préstamos con altas tasas de interés y la necesidad de adelantos de efectivo. El fundador y exdirector ejecutivo de Urban Prep fue acusado recientemente de malversar más de $100,000 de la organización.

Henderson atribuye los problemas de Urban Prep a una mala administración, pero dice que el intento de cerrar la red de escuelas chárter, que atiende casi exclusivamente a estudiantes hombres negros, fue un error. Funcionarios de Urban Prep dicen que sus estudiantes hombres negros obtienen mejores resultados académicos que los de escuelas administradas por el distrito, un grupo de estudiantes que históricamente ha quedado rezagado frente a otros grupos. “No se puede hacer sufrir a esos estudiantes y sus familias”.

Henderson formó parte de un grupo de hombres negros que se movilizó en apoyo de Urban Prep. La organización chárter demandó a CPS y pudo mantener abiertas dos escuelas.

Henderson dice que CPS necesita apoyar mejor a las escuelas chárter. Se muestra receptivo al argumento de que los operadores de estas escuelas deberían recibir más fondos de CPS.

Henderson comentó que encargaría una auditoría forense. Si esta determina que CPS necesita ingresos adicionales, destacó que cuenta con las habilidades necesarias para ir a Springfield y presentar el caso.

Señaló que quiere ocupar el cargo porque la educación le importa profundamente.

“Los hombres con educación tienen más probabilidades de casarse y formar familias. Uno se siente mejor consigo mismo”, dijo. “Los datos muestran que, como regla general, mientras más nivel educativo se tiene, más se gana. La educación simplemente transforma vidas”.

Lee el cuestionario completo de Henderson.

La miembro de la Junta de Educación, Jessica Biggs, dice que su experiencia al encabezar el año pasado la búsqueda del líder principal del distrito la motivó a postularse para la presidencia.

Biggs comenta que logró que todos los miembros de la Junta llegaran a un acuerdo sobre la descripción del puesto de superintendente después de lo que describe como un proceso “auténtico” para recopilar opiniones de la comunidad.

“Eso simplemente me demostró lo que era posible cuando había liderazgo”, dijo.

Pero el proceso se vino abajo después de que los nombres de los candidatos se hicieran públicos y uno de ellos se retirara. Biggs destacó que considera que lo ocurrido fue consecuencia de las divisiones políticas dentro de la Junta, algo que la desmoralizó hasta el punto de decidir que no quería volver a postularse como miembro de la Junta.

“Hubo momentos en los que realmente quería que ciertas cosas avanzaran o fueran sometidas a una votación pública, y no pude lograrlo”, dijo Biggs.

Biggs se dio cuenta de que, para tener el impacto que buscaba, necesitaba asumir un papel de liderazgo en la definición de la agenda de la Junta. La manera de hacerlo era postularse para la presidencia, aseguró.

“Si iba a seguir dedicando mi tiempo a esta Junta”, comentó Biggs, “para mí era importante poder tener esa autoridad”.

Biggs creció en Wheaton, actualmente vive en Douglas y tiene una hija que estudia en una escuela magnet de bellas artes.

Biggs fue una de tres integrantes elegidas en 2024 sin el respaldo de poderosos grupos de interés, entre ellos el CTU e Illinois Network of Charter Schools. Ganó su contienda con alrededor del 45% de los votos a pesar de que sus contrincantes gastaron mucho más. La noche de las elecciones, dijo que sentía que la gente quería miembros independientes en la Junta. “Me siento muy querida”, añadió.

Trabaja para Southwest Organizing Project, organización comunitaria del suroeste de Chicago, en una iniciativa que conecta a las comunidades escolares con diversos servicios.

Biggs fue despedida como directora de una escuela primaria del sur de Chicago en 2018 después de que un informe del inspector general determinara que instruyó al personal para que registrara a estudiantes como impuntuales aunque hubieran faltado gran parte del día escolar y que hizo que miembros del personal recogieran a niños en sus automóviles sin obtener permiso por escrito de sus padres.

Fue incluida en la lista de CPS de personas que “no se deben contratar”. Sin embargo, fue retirada de la lista el año pasado, después de que se rechazaran intentos anteriores de salir de ella. Biggs ha sostenido que su despido tuvo motivaciones políticas.

Durante sus dos años en la Junta, se ha opuesto a algunas de las medidas más importantes impulsadas por miembros nombrados por el alcalde y alineados con el CTU. El año pasado se mantuvo firme contra la propuesta de recurrir a un préstamo para evitar recortes. Este verano votó en contra de una modificación que revirtió despidos bajo el supuesto de que el estado proporcionaría más fondos a CPS.

Desde que se postuló hace dos años, pasó de responder “no” al cierre de escuelas a dejar esa pregunta en blanco en nuestro cuestionario para la Junta de Educación de CPS. Dice que no considera que exista una respuesta de sí o no.

“Creo que esta es una falsa dicotomía”, aseguró Biggs. “Hay lugares en este distrito donde las necesidades de los niños están siendo atendidas por escuelas pequeñas, y hay lugares donde las necesidades de los niños no están siendo atendidas por lo que ofrecemos en una escuela”.

Lee el cuestionario completo de Biggs.

Revuluri, el primero en anunciar su candidatura más de un año antes de las elecciones, dice que dirigiría una Junta completamente enfocada en los resultados de los estudiantes. Nombrado a la Junta durante la administración de Lightfoot, ha hecho énfasis en sus críticas a la Junta actual, argumentando que se ha enfrascado en disputas políticas y ha dejado sin atender asuntos urgentes como la disminución de la matrícula. Actualmente, la Junta está integrada en parte por miembros nombrados y en parte por miembros electos.

“Nuestros estudiantes necesitan una Junta que esté completamente enfocada en su éxito y dispuesta a enfrentar la realidad actual”, dijo Revuluri, padre de dos estudiantes de CPS.

Revuluri fue uno de los maestros fundadores de una escuela secundaria pública en la ciudad de Nueva York. También trabajó en el Departamento de Enseñanza y Aprendizaje de Secundaria de CPS y en University of Illinois Chicago, donde dirigió Suburban Cook County Mathematics Initiative. Ganador en el pasado de Jeopardy! y exintegrante de un Consejo Escolar Local, trabajó en una firma de inversiones y, más recientemente, como consultor educativo.

Reconoce que la Junta de CPS en la que se desempeñó como vicepresidente también terminó absorbida por la política. Revuluri se responsabiliza a sí mismo y a esa Junta por no haber reabierto antes las escuelas para el aprendizaje presencial durante la pandemia de COVID-19, “en perjuicio de nuestros estudiantes”, aunque señala la profunda incertidumbre que enfrentaba el distrito en ese momento.

Revuluri destacó que la Junta debería destinar más dinero a programas que han demostrado ayudar a los estudiantes. Criticó la expansión continua de las Escuelas Comunitarias Sustentables, que Domínguez y otros candidatos respaldados por el CTU han prometido seguir ampliando. El programa, una colaboración entre el sindicato y el distrito que proporciona $500,000 adicionales al año a escuelas con grandes necesidades para asociarse con organizaciones comunitarias sin fines de lucro, ha enfrentado cuestionamientos por la limitada evidencia de que haya mejorado los resultados de los estudiantes.

“Existe una gran diferencia entre la retórica y garantizar resultados reales que importen”, dijo.

También criticó duramente a la Junta por aprobar recientemente un presupuesto que supone que el estado aportará $150 millones adicionales, fondos que no están garantizados.

En nuestro cuestionario para la Junta de Educación de CPS en julio, Revuluri indicó que no cerraría escuelas para equilibrar el presupuesto del distrito. En una entrevista explicó que el distrito debería recurrir a fusiones únicamente para mejorar la experiencia de los estudiantes en escuelas que se han vuelto demasiado pequeñas para satisfacer sus necesidades académicas y sociales. Cualquier plan de este tipo debe comenzar con una participación profunda de la comunidad, aseguró.

“Chicago no es la única ciudad que enfrenta estos cambios, pero sí hemos sido excepcionales en cuánto hemos fingido y negado la realidad”, dijo. “Lo que ese fingimiento les ha dado a nuestros estudiantes es una experiencia educativa empobrecida”.

Lee el cuestionario completo de Revuluri.

Después de meses de especulación sobre qué candidato respaldaría el CTU para el principal cargo de la Junta, el sindicato eligió a uno de los suyos al respaldar a Domínguez, quien dejó su puesto en el sindicato antes de lanzar su campaña. Domínguez dice que no se arrepiente de sus años como firme defensor del sindicato. Es el único candidato a la presidencia que trabajó como maestro de tiempo completo en CPS y también es esposo de una subdirectora escolar del distrito.

Domínguez asegura que su defensa de la educación se remonta a cuando era estudiante de Whitney Young Magnet High School, donde organizó una protesta estudiantil para oponerse a recortes presupuestarios en 2010.

Originario de Pilsen, trabajó como maestro de educación especial en el suroeste de Chicago. Se tomó dos años fuera de la educación para enfocarse en campañas políticas, incluida su propia candidatura fallida al Concejo Municipal. Más adelante ayudó a organizar una huelga de maestros de 11 días en 2019, cuando fue arrestado junto con otros miembros del sindicato durante una protesta sentada en las oficinas del fallido megaproyecto Lincoln Yards. Posteriormente se retiraron los cargos por allanamiento en su contra y contra los demás manifestantes.

Después de comenzar a trabajar de tiempo completo para el CTU en 2022, Domínguez también trabajó en la campaña que llevó a Johnson a la alcaldía y en las candidaturas de miembros de la Junta respaldados por el CTU en 2024. El sindicato gastó considerablemente más que grupos bien financiados que promueven la elección de escuelas en esas contiendas. Ayudó a conseguir victorias en tres de las nueve contiendas disputadas.

Domínguez dijo que a lo largo de los años ha realizado más de 100 viajes a Springfield para hacer cabildeo, “más que todos mis contrincantes juntos”. Sin embargo, hasta ahora los esfuerzos por conseguir un aumento significativo de los fondos estatales para las escuelas no han tenido éxito. Domínguez dice que, como presidente, trabajaría para involucrar a más familias en las labores de cabildeo y movilizar a distritos escolares de todo el estado.

Propone ofrecer preescolar gratuito de día completo a todos los niños de 3 años de la ciudad mediante una colaboración con centros privados de cuidado infantil y guarderías en hogares. Afirma que este cambio impulsaría el desarrollo económico, aumentaría la matrícula del distrito y “haría lo correcto por las familias” al reducir los costos del cuidado infantil.

Las demás prioridades de Domínguez también coinciden estrechamente con las del sindicato. Dijo que impulsará una mejor calidad de la comida en las cafeterías y la expansión continua del programa de Escuelas Comunitarias Sustentables.

Se opone firmemente a cualquier cierre de escuelas y sostiene que el distrito y la ciudad deberían utilizar los espacios vacíos de las “supuestas escuelas subutilizadas” para ampliar servicios como clínicas de salud y sucursales de bibliotecas.

“Cuando hablamos de escuelas con baja matrícula, debemos dejar claro que hablamos principalmente de estudiantes negros y latinos en vecindarios negros y latinos que merecen más inversión y no castigo”, aseguró.

En 2021, Domínguez enfrentó una queja de otro maestro, quien afirmó que Domínguez hizo un saludo nazi, lo llamó Hitler frente a estudiantes y cuestionó la orientación sexual de ese maestro. La queja fue retirada posteriormente. Domínguez calificó la denuncia de “infundada” y dijo que estaba enfrentándose a un colega racista que había faltado al respeto a un estudiante.

Lee el cuestionario completo de Domínguez.

Mila Koumpilova es reportera sénior de Chalkbeat Chicago y cubre las Escuelas Públicas de Chicago. Puedes comunicarte con Mila en mkoumpilova@chalkbeat.org.

Sarah Karp cubre las Escuelas Públicas de Chicago para WBEZ y el Chicago Sun-Times. Puede comunicarse con Sarah en skarp@wbez.org.