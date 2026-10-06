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本文由 Chalkbeat Chicago 与 WBEZ、Chinatown Spotlight,《Chicago Sun-Times》以及 Block Club Chicago 联合采访报道并发布。Block Club Chicago 是一家报道芝加哥多元社区的非营利新闻机构。欢迎订阅 Chalkbeat Chicago 的电子通讯、WBEZ 与《Chicago Sun-Times》的教育类电子通讯，以及 Block Club Chicago 的电子通讯，及时获取最新资讯。

一名由市长任命、现已退休的芝加哥公立学校（CPS）教师，正在与另外两名候选人竞争2b选区教育委员会席位：一名曾任特殊教育教师、对学区债务负担感到担忧；另一名则是数据科学家，重点关注如何从伊州议会争取更多教育经费。

现任委员Debby Pope获得芝加哥教师工会（Chicago Teachers Union，CTU）的支持；Kyna Lenhof获得亲商界、反对CTU的Common Ground Collective支持；Daniel Basco则将自己定位为“坚定的独立声音”。

2b选区是芝加哥文化最多元的地区之一，共有18所公立学校。三名候选人都将确保课堂获得充足资金和资源列为主要优先事项之一，但他们对于如何获得这些资金看法不同。

Pope表示，她支持通过向富人征税来增加学校经费；Basco表示，他希望CPS从州政府获得更多资金；Lenhof则表示，她希望减少学区对高利率贷款的依赖。

2024年，在市长Brandon Johnson任命的第一批教育委员会成员因他与前CPS首席执行官Pedro Martinez之间的紧张关系而集体辞职后，Johnson任命Pope进入教育委员会。

Pope获得了具有强大影响力的教师工会支持。Lenhof则获得The Urban Center的支持。该政治中间派组织支持特许学校，并倡导在公立和私立学校之间提供择校选择。Lenhof还获得Common Ground Collective的支持。该组织的资金主要来自亿万富翁Michael Sacks，其目标自称是推动选民关注“有效的进步政策”。

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今年夏季早些时候，Common Ground发布了一则广告，批评Pope投票支持一项CPS预算方案。该方案假设学区将获得比预计多1.5亿美元的州政府资金。

投票前一天，Lenhof也发表声明批评Pope。

“我们目前的教育委员会委员是由市长Brandon Johnson任命的，她一直支持高利率贷款，这些贷款加重了纳税人的负担，也削弱了CPS未来的财务状况，”Lenhof写道。

Pope和Lenhof都强调了自己在课堂工作的经验，而Basco则将自己定位为独立候选人，并重点介绍了自己在教育政策研究方面的工作。

Pope在纽约长大，在芝加哥居住了50多年，其中近30年住在Andersonville。

在这些年里，她有近20年担任高中教师，主要教授双语社会学科。退休后，Pope在CTU工作了十余年，担任过多个不同职务。

在教育委员会的第一个任期内，Pope积极倡导双语和双语沉浸式教育，这与她过去的课堂经历密切相关。她刚开始在Benito Juárez Community Academy High School任教时，许多学生都是刚从墨西哥来到美国的移民。当时Pope的西班牙语并不流利，但她说，自己每天下班后都会阅读西班牙语词典来提高语言能力。

“我把学校看作一个机会，可以帮助那些以移民身份来到这里的孩子在美国站稳脚跟，”她说。

Pope的两个女儿也曾就读于CPS学校。Pope在Gage Park High School任教期间，她们从Whitney Young Magnet High School毕业。她的孙女目前就读于Lakeview的双语学校Inter-American Magnet School。

“每天看到我的女儿们能够获得的机会和我的学生们能够获得的机会之间存在如此大的差距，让我感到很痛苦，”Pope说。“我的一个女儿上过四种不同的艺术课，另一个女儿参加了音乐会合唱团，她们俩还都是游泳队成员。Gage Park没有这些机会，而我希望所有孩子都能拥有这些机会。”

Pope表示，确保教育经费得到公平分配非常重要。她希望实施累进所得税，并堵住企业税收漏洞，让富人为公共教育贡献更多资金。

截至9月中旬，Pope最大的捐款来源是CTU的政治组织。

阅读Pope填写的完整候选人问卷。

25年前，Lenhof为了在The Second City剧团学习即兴表演而搬到芝加哥。来到芝加哥后，她开始在Easterseals Academy工作。这是一所为自闭症学生提供服务的治疗性日间学校。后来，她在Kilbourn Park的Scammon Elementary School担任特殊教育教师。

“我之所以受到鼓舞决定参选，是因为我真的相信，每个孩子都应该有机会接受安全、公平并且充满快乐的教育，”已在Bowmanville居住13年的Lenhof说。

她目前在政治筹款和策略公司KMM Consulting工作。该公司帮助当地候选人和非营利组织举办活动并筹集资金。她同时担任第40区民主党组织的财务主管。她也继续参加表演，并在Andersonville主持一档综艺演出。

Lenhof表示，如果当选，她希望CPS获得更多特殊教育经费，确保所有教育工作者都遵循个体化教育计划（Individualized Education Programs，IEP），并为特殊教育教师提供充分支持。

“我的优先事项归根结底就是：我们怎样才能为最弱势的群体做正确的事？”Lenhof说。

她还表示，她将推动制定一项尽可能减少学区借贷的预算，避免“更多高利率贷款，而不是把资金直接投入课堂”。她说，所有资金都应该在整个学区内得到公平分配。

截至9月中旬，在政治行动委员会中，Lenhof最大的两个捐款来源是Common Ground Collective PAC和INCS Action PAC。INCS Action PAC是一个全州性组织，重点推动由公共资金支持、独立运营的特许学校。

阅读Lenhof填写的完整候选人问卷。

Basco来自得克萨斯州，曾在Northwestern University学习政策分析。之后，他从事数据科学工作，并在加利福尼亚州RAND School of Public Policy取得政策分析博士学位。五年前，他搬到Andersonville居住。

在奥巴马政府时期，Basco曾就科学教育经费相关政策向美国教育部提供建议，并与得克萨斯州的社区学院合作，评估其课程的成效。

目前，他在Kindsight工作。该公司为教育、非营利和医疗保健领域提供筹款工具。Basco负责开发技术，帮助非营利组织寻找捐款人。

“我的方法一直都是：‘怎样才能收集尽可能多的数据？怎样才能从每一个角度来看待这个问题？’”Basco说。

Basco表示，如果当选，他将倡导争取更多州政府资金，并推动CPS制定多年期预算，为学生和家庭提供更大的稳定性。

“我从家长那里听到的是，预算的不确定性意味着各种项目存在不确定性，包括课后项目和英语语言项目，”Basco说。

Basco的工作涉及人工智能。他还表示，CPS需要针对人工智能制定更严格的规范。Basco说，虽然人工智能可以成为帮助学生学习的工具，但学区必须确保学生的数据和隐私得到保护。

“这个领域发展得非常快，因此我们需要了解最新情况的人来帮助制定政策，”Basco说。

Basco一直强调自己的独立性。他在个人网站上表示，自己“不受任何政治机器左右”。

Basco表示，作为一名独立候选人，意味着要“对每一个群体都抱有同理心”。

“我会从各个层面审视问题，也会听取所有人的意见，努力寻找可能的解决方案，”Basco说。

截至9月中旬，Basco已向自己的竞选活动捐款7,000美元，没有申报其他捐款。

阅读Basco填写的完整候选人问卷。

Molly DeVore为Block Club Chicago报道芝加哥远西北区的社区，包括Portage Park、Jefferson Park、Norwood Park、Forest Glen和Sauganash。联系Molly：molly@blockclubchi.org。