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本文由 Chalkbeat Chicago 与 WBEZ、Chinatown Spotlight,《Chicago Sun-Times》以及 Block Club Chicago 联合采访报道并发布。

在这个北区选区的竞选中，一名由市长任命进入现任教育委员会的退休教育工作者，将迎战两名挑战者。两名挑战者认为，教育委员会在履行财政责任以及为芝加哥公立学校（CPS）制定远大目标方面表现不足。

Karen Zaccor长期在Uptown担任教师和教育倡导者。2024年，她在六名候选人中排名第二，之后由市长任命进入教育委员会。此次她将迎战师资招聘和留任专家Ellen Sherratt以及干细胞研究人员Ángel Álvarez。

这个位于北部湖滨的选区共有15所学校，几乎比所有其他教育委员会选区都少。其中包括学业表现优异的社区学校、受欢迎的磁校，以及一所非传统特许高中。大约57%的学生就读于所在社区的小学，但到了高中阶段，这一比例要低得多。该选区的学校吸引了背景多元的学生。上一学年，该选区共有8,400名CPS学生，其中约37%为拉丁裔，近26%为白人，23%为黑人，近8%为亚裔。

在2024年的教育委员会选举中，现在的4a选区属于范围更大的第4选区。教育委员会委员Ellen Rosenfeld击败了五名对手。这是当年所有选区竞选人数最多的一场。今年，Rosenfeld在邻近的4b选区无人挑战。

Zaccor的投票立场一直与教育委员会中的多数派保持一致。这一多数派由市长Brandon Johnson任命的委员，或在芝加哥教师工会（Chicago Teachers Union，CTU）支持下当选的委员组成。CTU是Johnson以前的雇主，也是他的亲密盟友。Zaccor的优先事项也与CTU的主张相呼应，而该工会已为她背书。这些事项包括推动征收亿万富翁税或通过其他新的州级累进税收来源增加学校经费，以及扩大“可持续性社区学校”（Sustainable Community Schools）项目。该项目由CPS和CTU合作开展，需求较高的学校每年可额外获得50万美元，用于与当地非营利组织合作并扩大服务。

她的对手Sherratt和Alvarez认为，面对不断增加的预算赤字，学区除游说州政府之外，还必须采取更多行动，包括更加审慎地制定预算并减少浪费。

Sherratt获得了Service Employees International Union Illinois State Council（SEIU 伊州分会）的支持和资金。该组织代表学校教辅和后勤工作人员，近年来在政治立场上与教师工会出现分歧。其他反对CTU的团体也支持Sherratt，其中包括Common Ground Collective。这是一个亲商界、反对CTU的政治行动委员会（PAC），主要由亿万富翁Michael Sacks资助，并称其目标是推动选民关注“有效的进步政策”。此外，还有两个倡导择校选择和特许学校的团体支持她的竞选活动。

Sherratt表示，她将把自己在教师质量方面的专业知识带入教育委员会，并推动制定更有雄心的学生学业成绩目标。

Alvarez领导CPS残障学生办公室（Office for Students with Disabilities）的家庭顾问委员会。他表示，自己将推动特殊教育服务更加及时回应家庭需求，并保护家庭免受更高房产税的影响。

长期研究师资招聘和留任问题的Sherratt表示，教育委员会需要更多了解全美教育趋势的专家。她说，自己将成为一个独立的声音，不受CTU或其他特殊利益团体左右。

“我带来的是在全美各地积累的广泛而深入的经验，”她说。

Sherratt表示，她的职业生涯一直致力于研究学校如何招聘和留住优秀教师，并为学区、州政府和联邦政府提供咨询。她曾参与一项提高教师薪资的全国性计划，也参与过伊州解决教育工作者短缺问题的相关工作。目前，她领导自己创办的教师质量咨询公司Common Cents Education，与各学区合作处理师资队伍问题。Sherratt的女儿就读于一所私立学校。她表示，这是“我们家庭作出的私人决定”，并指出自己长期以来一直支持公立学校。

Sherratt表示，她希望芝加哥市政府和学区制定一系列在2037年芝加哥建城200周年之前实现的“登月目标”，例如大幅提高学生的数学成绩。她说，在制定这些目标时，她会广泛征求意见，包括学生的意见，并计划专门在课后安排时间与学生交流。

“我们应该更有雄心，并让整个过程和这些目标真正成为芝加哥市可以引以为豪的事情，”Sherratt说。

她还表示，教育委员会应该争取更多州政府资金，但她反对自己所称的强硬手段，例如最近通过一项依靠“并不存在的资金”来平衡的预算，同时向州政府施压，要求批准这些资金。

“我想，对Springfield的许多人来说，这可能让他们感觉自己受到了胁迫，”她说。

阅读Sherratt填写的完整候选人问卷。

Zaccor代表的是芝加哥较富裕的选区之一，这里拥有一些全市知名的磁校。不过，作为教育委员会委员，她把工作重点放在扶持贫困社区的公立学校，并试图解决长期存在的不平等问题。

Zaccor表示，她认为这两者之间并不矛盾。她所在的Uptown社区也有需求较高的学校，例如她曾任教多年的Uplift Community High School。2005年，她曾与一群家长和倡导者共同创办Uplift。Zaccor还表示，全市各地的家庭和学生向她反映了许多相同的担忧，包括课后项目是否充足、学生在学校使用电子屏幕的时间，以及学校食堂食品的质量。

“我永远不会认为，要求建立一个真正公平的教育体系是一件错误的事，”她说。

她长期倡导实行民选教育委员会，也曾担任地方学校理事会（Local School Council，LSC）成员。她的女儿毕业于CPS选拔入学学校Whitney Young Magnet High School。Zaccor表示，她为自己迄今在教育委员会的工作感到自豪，尤其是她推动对特许学校采取更加严格的续约和监督程序。

Zaccor强烈支持继续扩大“可持续性社区学校”项目。近期，该项目面临一些执行障碍以及改善学生成绩的证据有限等问题。她表示，这个项目“仍在不断完善”，但学区已经从中吸取经验，可以应用到新加入该项目的学校。

她的其他优先事项包括继续推动州政府增加教育经费、推广绿色学校，以及改善学校食堂食品。她反对关闭学校，并认为学区应该投入更多资金，振兴入学人数较少的学校。

“我们需要先进行投资，然后看看这能带来什么样的改变，”她说。

阅读Zaccor填写的完整候选人问卷。

Alvarez对于芝加哥教育委员会的决定如何影响人们的生活并不陌生。四年前，由于学区未能提供校车接送，他患有视障的女儿缺席了Decatur Elementary School三年级上半学期的全部课程。他花了很长时间向负责校车路线的学区官员反映问题，也曾向有权批准校车服务供应商合同的教育委员会陈述情况。不仅如此，他还向州政府提交了申诉，并通过全美主流媒体分享了家庭的遭遇。

Alvarez目前领导CPS残障学生办公室的家庭顾问委员会，帮助家庭解决校车接送、特殊教育人员配置和其他服务方面的问题。

“在CPS，理论和实际之间存在巨大的脱节——也就是纸面上的规定与家庭实际经历的情况之间存在很大差距，”曾担任地方学校理事会成员的Alvarez说。谈到自己解决校车问题的经历，他补充说：“我有博士学位，但即使对我来说，这个过程也很复杂。”

Alvarez是一名科学家，也是西北大学的助理教授，并担任干细胞核心实验室主任。他还倡导资优教育，并曾通过西语裔数理教育促进计划（Hispanic Math and Science Education Initiative）向高中生教授科学。

如果当选，他将推动芝加哥市政府在所有儿童入学前筛查学习障碍及其他残障情况，并帮助家庭获得已经存在的相关资源。

Alvarez表示，他曾与教育委员会成员讨论过从学校纪律到学区财政困境等一系列问题。限制CPS房产税上涨是他的首要任务。他认为，学区可以更有效地利用目前已经获得的资金。他表示，CPS确实应该继续向州政府争取更多收入，但同时也应该减少浪费、提高资金使用效率，包括赋予地方学校理事会在学校预算方面更大的话语权。

“说‘我要向州政府争取更多资金’很容易，”他说。“州政府没有这些钱。”

阅读Alvarez填写的完整候选人问卷。

Mila Koumpilova是Chalkbeat Chicago负责报道芝加哥公立学校的资深记者。联系Mila：mkoumpilova@chalkbeat.org。