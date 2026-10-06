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本文由 Chalkbeat Chicago 与 WBEZ、Chinatown Spotlight,《Chicago Sun-Times》以及 Block Club Chicago 联合采访报道并发布。

Ellen Rosenfeld曾是芝加哥公立学校（CPS）教师和学区家庭与社区参与专员。2024年，她在全市候选人最多的一场教育委员会竞选中轻松击败另外五名候选人，赢得北区这一席位。今年，她在无人挑战的情况下竞选连任。

支持择校选择权的团体曾投入大量资金支持Rosenfeld，并反对一名由教师工会支持的候选人。过去两年，在离开CPS家庭与社区参与部门的职位后，她将教育委员会工作作为自己的全职工作。Rosenfeld是七名民选委员组成的阵营之一。这个阵营一直反对市长任命的委员及其民选盟友，而后者在教育委员会占多数席位。Rosenfeld获得了Service Employees International Union Illinois State Council（SEIU伊州分会）的支持。该组织代表CPS辅助工作人员。此外，其他反对芝加哥教师工会（Chicago Teachers Union，CTU）的团体也支持她。CTU是市长以前的雇主，也是其重要盟友。

Rosenfeld曾担任地方学校理事会（Local School Council，LSC）主席，她的四个孩子都毕业于CPS学校。她认为，现任教育委员会过度陷入政治纷争，也容易受到外部压力影响。不过，她认为即将上任的全体民选教育委员会可能迎来学业表现的回升，包括提高阅读熟练程度和降低长期缺勤率。长期缺勤是她重点关注的问题之一。她表示，下一届教育委员会必须围绕一套改善学区的共同目标凝聚共识。

“如果没有共同愿景，几乎不可能把真正有益的事情做好，”Rosenfeld说。“我们甚至不知道这艘船到底要驶向哪里。”

4b选区共有18所学校，其中包括多所学业表现优异的社区学校、备受欢迎的磁校，以及一所很受欢迎的选拔入学高中Lane Tech College Prep。与许多其他选区相比，这里的家庭选择社区学校的比例更高，尤其是在小学阶段。一些学校既招收选区内学生，也吸引全市各地的学生，因此学生群体较为多元。不过总体而言，与整个CPS相比，该选区的学生中白人比例更高，家庭收入也更高。

Rosenfeld表示，通过定期安排与选民交流的时间，并走访大约60所学校——包括一些不在她选区内的学校——她与学校和学区工作人员、家庭以及学生建立了联系。

她表示，自己坚持在教育委员会所投的每一票，其中包括两次有关预算的投票：一次是投票赞成2025-26学年的支出计划，该计划没有采用高成本借贷；另一次是投票反对今年的预算。她反对今年的预算，是因为该预算为了避免裁减工作人员，依赖州政府尚未拨给CPS的资金。

Rosenfeld曾是少数投票反对将Acero特许学校网络旗下五所学校纳入CPS的教育委员会委员之一，这一决定引起了CTU和一些Acero特许学校家庭的不满。她认为，考虑到CPS自身面临的入学人数和财政挑战，学区不应该出手挽救陷入困境、由私人运营的公立学校。此后，一些特许学校和合约学校运营机构以这次投票为例，认为CPS也可以出资挽救他们的学校。

在关闭学校的问题上，Rosenfeld可能会再次与CTU产生分歧，因为该工会坚决反对关闭学校。她表示，教育委员会必须正视过去十年来学生人数持续下降的问题。随着出生率大幅下降，预计学生人数下降的速度还会加快。

她表示，面对越来越多学生人数严重不足的学校，教育委员会成员不应该简单地视而不见。她认为，这些学校的学生获得的教育体验低于应有水平。Rosenfeld说，学区需要从2013年那次“糟糕的”大规模关闭学校事件中吸取教训，并开始真正的社区参与。她表示，一种可能的做法是成立一个工作组，让来自芝加哥不同背景的居民共同参与。

“我们现在的做法行不通，”她说。“这既不合理，也是在浪费资源。”

阅读Rosenfeld填写的完整候选人问卷。

Mila Koumpilova是Chalkbeat Chicago负责报道芝加哥公立学校的资深记者。联系Mila：mkoumpilova@chalkbeat.org。