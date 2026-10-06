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本文由 Chalkbeat Chicago 与 WBEZ、Chinatown Spotlight,《Chicago Sun-Times》以及 Block Club Chicago 联合采访报道并发布。

在这场争夺芝加哥市中心教育委员会席位的竞选中，一名曾任游说人士、目前领导一个全州倡导组织并拥有现任优势的候选人，将迎战两名挑战者——其中一名是获得支持择校权团体背书的特殊教育课堂助理，另一名则是教育研究人员和顾问，其竞选活动相对更加独立。

在2024年芝加哥首次教育委员会选举中，Anusha Thotakura在该选区三名候选人中排名第二，随后由市长任命进入教育委员会。如今，她希望在芝加哥教师工会（Chicago Teachers Union，CTU）以及代表学校教辅和后勤工作人员的Service Employees International Union（SEIU）支持下保住席位。

教学辅助人员Isaiah White从The Urban Center获得了数千美元的竞选资金。The Urban Center是一个政治中间派组织，倡导在公立和私立学校之间提供择校选择。他还获得了Illinois Network of Charter Schools政治组织的资金，以及一个亲商界、反对CTU的政治行动委员会（PAC）的支持。该委员会主要由亿万富翁Michael Sacks资助，并称其目标是推动选民关注“有效的进步政策”。

Brenda Lee Anderson是一名停薪留职参选的西北大学讲师，没有获得主要特殊利益团体的支持。

由于6a选区位于芝加哥商业和经济活动的核心区域，这里只有14所公立学校，是所有教育委员会选区中最少的，而且没有一所社区高中。这里就读于芝加哥公立学校（CPS）的学生背景多元，但与整个CPS相比，这些学校的白人和亚裔学生比例更高。

Thotakura和White的首要任务都是提高学生的阅读和数学成绩。Anderson的首要目标则是解决CPS长期存在的预算危机。

Thotakura表示，在担任教育委员会委员近两年的时间里，她最大的成就之一是发起“健康绿色学校”（Healthy Green Schools）决议。该决议要求CPS投资更多清洁能源项目，并将节省下来的能源费用用于改善学校建筑，例如治理霉菌问题。

这项决议出台前，CPS与CTU在去年达成的新劳资协议中约定，在资金允许的情况下建设更多环境友好型学校。根据Thotakura提供的学区备忘录，截至8月，CPS正在推进六个试点项目，以落实该决议，包括在学校安装太阳能板或将暖通空调（HVAC）系统电气化。

如果获得另一个任期，Thotakura的首要任务是推动CPS实现其五年战略计划中制定的目标，从而改善学生的学业表现。她表示，希望学区更加频繁地公开学生学业进展数据，以便教育委员会能够监督学区领导层并要求其承担责任。

她还希望寻找办法，让自己选区内所有社区学校对家庭更具吸引力。她说，许多家庭经常告诉她，他们把孩子送到了其他地方的学校。她表示，这项工作的一部分是增加学前班名额，因为家庭往往需要等待空缺出现。

去年，Thotakura在CPS预算问题上的投票与她最大的支持者之一CTU出现分歧。当时，她投票支持CPS预算，而该预算没有采用高成本借贷。

今年，她则是11名与工会立场一致、投票修改学区拟议预算的教育委员会委员之一。修改后的预算假设CPS将获得比预期多1.5亿美元的州政府资金。如果这笔钱最终没有到位，学校可能需要在学年中途裁减工作人员。

Thotakura为自己的决定辩护时表示，她认为芝加哥市政府可能会通过被称为税收增量融资（Tax Increment Financing，TIF）区的特殊征税区域，为CPS提供更多资金。

“我认为，我们值得动员起来，利用现在的势头，前往Springfield争取支持，”Thotakura说。

Thotakura的投票经常与教师工会的立场一致，但她指出，自己去年在预算问题上的投票就是独立思考的一个例子。

“如果你查看我的投票记录，就会发现我是一个有独立思考能力的人。我最终会听取所有利益相关方提供的一些信息，但会以学生的最大利益为出发点采取行动，”Thotakura说。

阅读Thotakura填写的完整候选人问卷。

White表示，在他开始就读全美选拔最严格的公立高中之一Brooklyn Tech时，他的母亲已经去世，父亲不久前也离开了家。在经历了数周无家可归的生活后，他搬进了Brooklyn一个朋友的家中。

White说，当时一名升学指导老师经常关心他的情况，确保他能够支付大学先修课程（AP）考试费用，并能够获得免费午餐。他表示，这段经历影响了自己竞选教育委员会的决定。

“我的经历说明了这样一种可能：当学校真正非常、非常认真地帮助一个对自己拥有的一切心怀感恩的孩子，帮助其成长、走向社会，成为一个能够过上美好、幸福生活并为社会作出贡献的人时，会发生什么，”White说。“我希望下一代也能拥有这样的机会。”

White三年前与配偶搬到芝加哥，并于2024年开始在CPS担任代课教师。同年，他还曾参与现任6b选区教育委员会委员Jessica Biggs的竞选活动。Biggs目前正在竞选教育委员会主席。去年，White曾竞选Cook County委员，但未能当选。

White后来修改了自己竞选网站上有关部分过往经历的描述。他的网站此前称，他曾担任River North Residents Association家庭服务负责人，但该协会主席告诉Chalkbeat，White实际上是一名志愿者协调员，参与了两场活动，其中包括一场返校活动。

White表示，他觉得自己当时承担的职责类似于负责人，但在协会主席向他指出正确的职位名称后，他表示这“确实是一个疏忽”，并修改了网站。截至9月中旬，网站上已经删除了对该协会的相关描述。

该网站此前还称，White管理过多个竞选活动，其中包括Biggs的竞选。Biggs告诉Chalkbeat，White负责的是外勤和志愿者工作。截至8月中旬，网站上有关Biggs竞选活动的描述已经被删除。不过，White仍表示自己管理过她的竞选活动，并称自己并非有意从网站上删除这一内容。截至报道发布时，有关Biggs的内容仍未恢复。

如果当选教育委员会委员，White表示，他的首要任务将是提高学生的阅读和数学成绩，具体措施包括提高助教薪资，并寻找办法聘用更多优秀的学校领导者。

White的竞选活动获得了The Urban Center、Illinois Network of Charter Schools和Common Ground Collective旗下政治委员会的资金。这些团体总体上都反对CTU的政策方向。

White表示，他没有与这些组织讨论过它们的优先事项，但他认为这些团体“正确地认识到CTU的行动并不符合儿童的最大利益”。

“但我会做符合我的社区利益的事情，而且……如果这意味着他们在我竞选连任时不再支持我，那也没关系，”White说。

阅读White填写的完整候选人问卷。

Anderson希望利用自己作为教育和社会政策研究人员的经验，解决教育不平等问题并增加学校经费。

Anderson表示，自己在俄亥俄州和田纳西州成长期间，曾多次进出寄养系统，当时母亲受到成瘾问题困扰，而学校是他的“安全空间”之一。这段经历让Anderson认识到，稳定的学校环境和给予支持的社区居民有多么重要，这也最终助其取得博士学位。

Anderson几年前搬到芝加哥。其LinkedIn页面及其填写的候选人问卷均显示，Anderson在西北大学的教育与社会政策学院任教，但该校一名发言人表示，Anderson的聘用关系已于7月中旬结束。Anderson则表示，计划在选举结束后，于该校冬季和春季学期返回任教，目前正从事其他与教育相关的咨询工作。

Anderson的首要任务是解决CPS的预算问题，包括争取目前尚未充分利用的额外联邦资金，并推动州政府增加教育经费。目前，联邦资金约占学区预算的9%。

Anderson表示，如果当选，将依据有证据支持的政策，而不是特殊利益团体的诉求来作出决定。这位候选人还表示，将努力建立由不同政治立场人士组成的关系网络和联盟，包括其他地方民选官员、工薪阶层和低收入居民，以及亿万富翁。

“当所有这些活动人士和组织者设想一个教育委员会应该是什么样子时，我相信他们设想中就包括像我这样的人：一个希望以学生为中心、希望尽可能保持公共教育的公共属性，并且愿意与所有人对话的人，”Anderson说。“组织工作的第一条原则就是，你必须把那些并不总是与你意见一致的人组织起来，对吧？”

与两名对手不同，Anderson没有获得主要工会或特殊利益团体的支持。

阅读Anderson填写的完整候选人问卷。

Reema Amin是负责报道芝加哥公立学校的记者。联系Reema：ramin@chalkbeat.org。