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本文由 Chalkbeat Chicago 与 WBEZ、Chinatown Spotlight,《Chicago Sun-Times》以及 Block Club Chicago 联合采访报道并发布。

Michael Neal是南区本地人，长期在社区担任牧师。他正在与律师、芝加哥公立学校（CPS）家长Brittany Kimble竞争6b选区的教育委员会席位。该选区从市中心富裕的Lakeshore East社区一路向南延伸，经过South Loop，直至Greater Grand Crossing。

两人都是首次竞选这一席位的候选人。这也是今年两场没有任何候选人获得学区两大主要工会——芝加哥教师工会（Chicago Teachers Union，CTU）和代表学校教辅及后勤人员的Service Employees International Union（SEIU）——背书的教育委员会竞选之一。

目前代表该选区的Jessica Biggs正在竞选教育委员会主席。

6b选区共有37所学校。其中许多学校的学生以黑人为主，一些学校的入学人数下降幅度位居全市前列，同时一些距离市中心较近的学校在过去十年中学生人数有所增加。候选人表示，家庭关注的问题包括希望所有社区都拥有高质量、资源充足的公立学校，以及希望自己和孩子在学校里感到受到欢迎。

Neal在芝加哥南区出生和长大，毕业于CPS学校，目前经营一家非营利组织。Kimble成长过程中居住过伊州多个城镇，目前她的女儿就读于Ida B. Wells Preparatory Elementary Academy。

Kimble的两项首要任务是提高学生的阅读和数学熟练程度，以及解决CPS的预算问题。Neal则希望改善幼儿教育。

两名候选人都获得了一些经常与CTU和市长办公室立场不一致的团体的支持或竞选资金。

Neal获得Common Ground Collective的支持。这是一个新成立的亲商界、反对CTU的政治行动委员会（PAC），主要由亿万富翁Michael Sacks资助，并称其目标是推动选民关注“有效的进步政策”。

Kimble的竞选活动获得The Urban Center的支持。该政治中间派组织倡导在公立和私立学校之间提供择校选择，并为她的竞选活动提供了部分资金支持。不过，Kimble坚持表示，该组织没有向她提出任何要求。

Neal是Oakland社区Glorious Light Church的牧师。他表示，自己一直希望除了周日讲道之外，还能通过其他方式帮助社区。十多年前，他开始在当地一所小学为孩子们朗读图书，之后又通过自己创办的非营利组织，招募更多黑人男性参与这项活动。

随着他对教育的兴趣不断加深，Neal开始在Greater Bronzeville Community Action Council任职。该机构致力于制定改善教育的计划。

“竞选教育委员会似乎是一件非常自然的事情，因为这基本上就是我成年后一直都在做的事，尤其是在我成为父亲之后，”Neal说。他已经成年的女儿们都曾就读于CPS学校。

Neal表示，直到几个月前，他创办的非营利组织Timothy Community Corporation一直在一所已经关闭的CPS学校内运营。该组织致力于扩大人们获得健康与福祉、读写能力培养以及领导力培训资源的机会。

Neal表示，他的志愿朗读项目目前还向学校捐赠图书。这项工作让他开始关注如何改善幼儿教育，而这也将成为他当选后的首要工作重点。他希望在全市学校扩大为儿童朗读的项目，并招募更多慈善组织和企业提供志愿者及其他支持。

Neal表示，他的竞选活动“资金并不充裕”，但有人通过实物形式提供帮助或担任志愿者，例如帮助收集取得参选资格所需的选民签名。他称自己是“竞选新手”，并表示妻子为他制作了竞选网站，一个女儿偶尔为他提供建议，一名朋友则在帮助管理竞选活动。

阅读Neal填写的完整候选人问卷。

Kimble表示，她曾多次尝试为女儿在学校争取额外支持，包括解决语言表达方面的问题和校园欺凌问题，但都没有成功。这段经历一度促使她选择在家教育女儿。如今，这也促使身为单亲母亲的Kimble竞选教育委员会席位。

Kimble表示，虽然她曾尝试在校外为女儿寻找额外支持，但并不是“每一位家长都应该被迫这么做”。

Kimble说，她在芝加哥的一些郊区城镇以及伊州Carbondale市长大，并就读公立学校，之后进入法学院学习。

Kimble经营自己的律师事务所近十年，今年2月她申请了破产。Kimble表示，她的财务问题源于疫情后多年来维持公司运营所面临的困难。

根据法院文件，在提交破产申请时，Kimble共有825,210美元的各类债务，其中包括信用卡债务、学生贷款以及欠美国小企业管理局（U.S. Small Business Administration）的债务；与此同时，她拥有的个人财产和房地产总值仅为227,873美元，其中包括她的住房。

“我从自己的处境中吸取了教训……我最终能够通过申请破产走出困境，”Kimble说。“CPS不能申请破产，但如果没有更多资金进入，CPS也不能继续按照同样的方式花钱。”

她目前仍持有律师执照，并希望有一天能够重新开设律师事务所。她表示，现在自己已经变得“反对负债”，并削减了个人开支，例如卖掉汽车，改为乘坐CTA公交车送女儿上学。

Kimble表示，如果当选教育委员会委员，她首先会着手解决学区长期存在的结构性赤字，部分措施包括研究削减课堂以外的支出，或减少债务负担。她的另一项优先事项是提高学生的数学和阅读熟练程度。

“在我看来，芝加哥公立学校的数学和读写能力水平令人难堪，但我认为，在解决其他所有问题之前，我们无法解决这些问题，”Kimble在谈到预算时说。

Kimble的竞选活动从反对CTU的The Urban Center获得了价值数千美元的咨询和收集选民签名服务。Kimble在候选人问卷中表示，她会“拒绝任何可能损害我独立性的资金”。

她告诉Chalkbeat，The Urban Center提供的资金帮助她取得了参选资格，而该组织“没有向我提出任何要求”。

Kimble认为，该组织之所以支持她，是因为她曾在家教育自己的孩子。不过，她强调，自己“从根本上支持公立学校”。

阅读Kimble填写的完整候选人问卷。

Reema Amin是负责报道芝加哥公立学校的记者。联系Reema：ramin@chalkbeat.org。