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本文由 Chalkbeat Chicago 与 WBEZ、Chinatown Spotlight,《Chicago Sun-Times》以及 Block Club Chicago 联合采访报道并发布。

芝加哥首次举行全市教育委员会主席选举，这场竞选具备政治角力的诸多元素：数百万美元的竞选捐款、特殊利益团体的支持，以及一名候选人退选。

11月3日，全市选民将在三名候选人中选出领导该机构的主席。随着芝加哥结束30多年的由市长控制教育委员会的制度，主席将首次由选民直接选举产生。

这一职位拥有实权，但无薪酬。主席代表教育委员会对外发声、主持会议，并协助制定议程。未来四年，主席将与其他20名委员共同为CPS制定愿景和目标。

前芝加哥教师工会（Chicago Teachers Union，CTU）政治事务副主任Hilario Dominguez曾毕业于CPS学校，也曾在CPS工作。他以进步派政策主张参选，其中包括将学前教育扩大到所有3岁儿童，并要求州政府增加教育经费，而不是削减开支。CTU正在为Dominguez的竞选提供大量资金支持。该工会正试图维持其对教育委员会的影响力。前工会组织者Brandon Johnson于2023年当选芝加哥市长后，CTU支持的阵营取得了教育委员会的控制权。

Jessica Biggs曾担任CPS校长，目前是教育委员会委员。她希望优先确保财政稳定，并为每一名学生提供高质量教育。她获得进步派工会Service Employees International Union Local 73（SEIU Local 73）的支持。该工会主要代表CPS中薪资较低的非裔和拉丁裔工作人员，目前与CTU存在激烈分歧。

Biggs还获得了商界人士和曾在前市长Rahm Emanuel政府任职的前政府官员支持，其中包括前CPS首席执行官Janice Jackson和前教育事务副市长Beth Swanson。

律师Victor Henderson是Urban Prep特许学校董事会成员。他的竞选重点是提高学生学业成绩和加强财政责任。他向自己的竞选活动贷款50万美元，因此触发了取消竞选捐款上限的规定。他还获得两名非裔国会议员、知名律师以及芝加哥南区和西区多所大型非裔教会牧师的支持，其中包括St. Sabina的Michael Pfleger和Apostolic Church of God的Byron Brazier。

领导力顾问Sendhil Revuluri曾在前市长Lori Lightfoot执政期间担任教育委员会委员，他在9月30日宣布退选。他的竞选承诺是重点关注学生学习和社区参与。他也主张教育委员会应该独立于CTU。CTU是一个具有强大影响力的工会，代表约3万名教师和其他CPS工作人员，并以高度关注社会正义议题而闻名。

第五名候选人Jennifer Custer曾是一名教育工作者，也是现任教育委员会委员。她于8月底退出竞选。

所有候选人都表示，他们参选是希望CPS能够更好地服务学生和家庭。但他们采取的方法有很大不同：Biggs希望重点改善教育委员会的运作；Revuluri希望让学区最高领导人对工作成效承担更多责任；Henderson希望以局外人的视角处理预算危机和特许学校经费等问题；Dominguez则提出了一些规模较大的计划，例如增加青年就业、带薪实习和导师项目的机会。

面对学区学生人数持续下降，只有Dominguez明确排除关闭学校的可能性。不过，其他候选人表示，如果考虑合并学校，他们会与社区合作并谨慎推进。

Henderson会考虑开设更多由私人运营的特许学校，并希望这些学校获得更多支持，而其他候选人则主张进一步审查现有特许学校。

在通往Henderson市中心办公室的走廊墙上，挂满了他曾代理的客户的新闻报道。作为一名知名刑事辩护律师，他代理过的客户包括：曾被指控涉嫌伪造种族主义袭击事件的演员Jussie Smollett；因逃税被定罪的市议员William Beavers；被取消美国世界大赛冠军头衔的Jackie Robinson West Little League；以及一名在被地方学校理事会（Local School Council，LSC）免职后提起诉讼的CPS校长。

Henderson是这场竞选中唯一没有教育工作经历的候选人。不过，他四个已经成年的孩子都曾就读于Beverly的CPS小学和选拔录取制高中。

Henderson不仅是一名律师，也曾是一名注册会计师。他表示，自己能够阅读合同、理解预算，并应对具有强大影响力的利益团体。

“教育委员会需要由不同背景的人适当组合而成，”他说。“需要有家长，需要有校长，需要有社区成员，但也需要有律师，或许还需要医生。”

Henderson表示，他是在加入自己所称的Urban Prep特许学校“重建董事会”后，产生了竞选教育委员会主席的想法。

2023年，当时的教育委员会正试图关闭这个特许学校网络。此前，CPS监察长发现该组织存在“糟糕”的财务管理问题，包括部分支出去向不明、采用高利率贷款以及需要预支现金。Urban Prep的创办人兼前首席执行官最近被控从该组织挪用超过10万美元。

Henderson认为Urban Prep的问题源于管理层的糟糕表现，但他说，试图关闭这个几乎全部服务非裔男生的特许学校网络是错误的。Urban Prep官员表示，在非裔男生的学业表现上，他们取得的成绩要优于学区直接运营的学校，而这一学生群体的学业表现历来落后于其他群体。

“不能让这些学生及其家庭为此（关闭学校）买单。”

Henderson曾与一群非裔男性一起集会支持Urban Prep。该校随后起诉CPS，并获准继续运营两所学校。

Henderson表示，CPS需要更好地支持特许学校。他支持特许学校运营机构从CPS获得更多经费。

Henderson表示，他将要求对CPS进行法务审计。如果审计结果显示CPS需要增加收入，他说自己具备前往Springfield（伊州首府）向州政府争取资金的能力。

他说，自己想投身公共服务，是因为非常在乎教育。

“受过教育的男性更有可能结婚、组建家庭。你也会对自己感觉更好，”他说。“数据显示，一般而言，受教育程度越高，收入也越高。教育真的能够改变一个人的人生。”

阅读Henderson填写的完整候选人问卷。

教育委员会委员Jessica Biggs表示，她去年领导了学区最高领导人的遴选工作，这段经历促使她竞选主席。

Biggs表示，在经过她所称的“真正”收集社区意见的过程后，她成功让所有教育委员会委员都认可了学区总监的职位说明。

“所以这让我看到，如果有领导力，我们可以做到什么，”她说。

然而，在候选人名单曝光且其中一人退出后，整个遴选过程陷入瘫痪。Biggs表示，她认为这是由教育委员会内部的政治分歧造成的。这让她非常沮丧，以至于她决定不再竞选普通委员席位。

“有些时候，我非常希望某些事情能够向前推进，或者提交公开表决，但我没办法做到，”Biggs说。

Biggs意识到，如果要产生自己寻求的影响力，就需要在制定委员会议程方面发挥主导作用。而实现这一点的办法就是竞选教育委员会主席。

“如果我要继续把时间投入这个委员会，”Biggs说，“对我来说，拥有这样的权力非常重要。”

Biggs在Wheaton长大，目前居住在Douglas。她有一个女儿，目前就读于一所公立艺术特色学校。

在2024年的选举中，Biggs是三名在没有CTU和Illinois Network of Charter Schools等有重量级利益团体支持下当选的委员之一。尽管对手的竞选支出远高于她，她仍以约45%的得票率赢得选举。

选举当晚，她表示，自己觉得选民希望教育委员会中有独立的委员。“我真的感受到了满满的爱与支持，”她说。

她目前在西南区社区组织Southwest Organizing Project工作，参与为学校社区连接各种服务的项目。

2018年，Biggs被解除南区一所小学的校长职务。此前，一份监察长报告认定，她曾指示工作人员，即使学生缺席了当天大部分课程，也要将他们记录为迟到；同时还让工作人员在没有取得家长书面许可的情况下，开私家车接送学生。

她随后被列入CPS的“不得聘用”（Do Not Hire）名单。她在多次要求从名单中移除均遭拒绝后，终于在去年被移出该名单。Biggs一直认为，她被解雇是出于政治原因。

在担任教育委员会委员的两年中，她反对过一些由市长任命委员以及与CTU立场一致的委员推动的重要措施。去年，她坚持反对通过借贷来避免削减开支。今年夏天，她又投票反对一项预算修正案。该修正案假设州政府将向CPS提供更多资金以减少裁员。

与两年前竞选时相比，她对关闭学校问题的立场有所变化。当时她选择“反对”，而在今年的候选人问卷中，她没有回答这一问题。她表示，这个问题并不存在简单的“是”或“否”的答案。

“我认为这是一个虚假的二元选择，”Biggs说。“学区里有些地方，小型学校能够满足孩子们的需求；但也有些地方，我们目前在学校里提供的服务无法满足孩子们的需求。”

阅读Biggs填写的完整候选人问卷。

对于CTU会支持谁竞选教育委员会主席的猜测持续数月后，该工会最终选择支持组织内部的一名前工作人员Dominguez。Dominguez在启动竞选活动前已经离开CTU。

Dominguez表示，他并不回避自己多年来作为工会坚定支持者的经历。他是所有主席候选人中唯一曾全职担任CPS教师的人，他的配偶也是学区的一名副校长。

Dominguez表示，自己对教育议题的倡导可以追溯到就读Whitney Young 磁石高中时期。2010年，他曾组织学生罢课，抗议预算削减。

Dominguez来自Pilsen社区，曾在西南区担任特殊教育教师。他曾离开教学岗位两年，专注参与政治竞选活动，其中包括一次未能成功的市议员竞选。

后来，他参与组织了2019年持续11天的教师罢工。当时，他与其他工会成员在烂尾的Lincoln Yards大型开发项目办公室举行静坐抗议，并因此被捕。针对他和其他人的非法侵入指控后来被撤销。

2022年开始全职为CTU工作后，Dominguez还参与了Johnson成功当选市长的竞选活动，并参与2024年获得CTU支持的教育委员会候选人的竞选。当年，工会轻松在竞选开支上压制了资金雄厚的支持择校权团体，并帮助其支持的候选人在九场竞争激烈的角逐中赢下三场。

Dominguez表示，多年来自己已前往Springfield游说100多次，“比我所有对手加起来还多”。不过，到目前为止，争取州政府大幅增加学校经费的努力并未取得预期成果。

Dominguez表示，如果当选主席，他将努力让更多家庭参与游说，并动员全州各学区共同争取资金。

他提议通过与私人托儿中心和家庭日托机构合作，为全市所有3岁儿童提供免费的全日制学前教育。他表示，这项转变将推动经济发展、增加学区入学人数，并通过减轻托儿费用负担来“真正帮助家庭”。

Dominguez的其他优先事项也与CTU的主张高度一致。他表示，将推动改善学校食堂餐食质量，并继续扩大“可持续社区学校”（Sustainable Community Schools）项目。

他坚决反对关闭任何学校，并认为学区和市政府应该利用那些“所谓使用不足的学校”中的闲置空间，引入医疗诊所和图书馆分馆等服务。

“当我们谈论入学人数不足的学校时，我们应该明确，我们主要谈论的是黑人和棕色人种社区里的黑人和棕色人种学生。他们应该得到更多投资，而不是受到惩罚，”他说。

2021年，一名教师同事曾对Dominguez提出投诉，称Dominguez做出纳粹敬礼手势、在学生面前称其为希特勒，并质疑该教师的性取向。该投诉后来被撤回。

Dominguez称这项投诉“毫无根据”，并表示自己当时是在反对一名不尊重学生的种族主义同事。

阅读Dominguez填写的完整候选人问卷。

编者注：本文在教育委员会主席候选人森迪尔·雷武卢里（Sendhil Revuluri）于9月30日退选后进行了更新。您仍可阅读他完整的问卷回复。

Mila Koumpilova 是 Chalkbeat Chicago 负责报道芝加哥公立学校事务的资深记者，联系邮箱：mkoumpilova@chalkbeat.org。Sarah Karp 负责 WBEZ 的教育新闻报道，联系邮箱：skarp@wbez.org。