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Este reportaje se elaboró y publicó en colaboración con WBEZ, el Chicago Sun-Times y Block Club Chicago, redacción sin fines de lucro que cubre los diversos vecindarios de Chicago. Mantente informado a través del boletín de Chalkbeat Chicago, el boletín sobre educación de WBEZ y el Sun-Times, y los boletines de Block Club Chicago.

Con una campaña bien financiada y el respaldo de grupos con grandes recursos económicos que apoyan la elección entre escuelas, el miembro actual de la Junta de Educación, Ángel Gutiérrez, tiene asegurado conservar su puesto después de que nadie presentara los documentos para competir contra él.

Gutiérrez, líder de una organización sin fines de lucro y residente de Garfield Ridge, se postula sin oposición para representar al Distrito 8a en el suroeste de Chicago, donde el 60% de la población es latina, aproximadamente el doble del porcentaje de residentes latinos en toda la ciudad.

Esta zona se ha inclinado más hacia candidatos conservadores que otras partes de la ciudad y tiene más hogares con familias que hogares de una sola persona. En 2023, los votantes de esta zona favorecieron ampliamente al candidato a la alcaldía Paul Vallas, exdirector ejecutivo de las Escuelas Públicas de Chicago, sobre el alcalde Brandon Johnson, exorganizador del Sindicato de Maestros de Chicago. En 2024, la mayoría de los distritos favorecieron a Donald Trump para presidente.

Gutiérrez quiere mejorar la educación especial, aumentar las oportunidades para aprender oficios especializados y garantizar el acceso a transporte confiable, incluidos los autobuses escolares. Las propuestas beneficiarían a los estudiantes que asisten a las escuelas de sus vecindarios. Muchas familias de este distrito eligen la escuela primaria de su vecindario, pero optan por otras escuelas para la secundaria.

Gutiérrez apoya que CPS continúe con su estrategia de permitir que las familias elijan entre una variedad de escuelas fuera de su vecindario. También es el único miembro de la Junta que le ha pedido al estado participar en el programa federal de becas con crédito fiscal de la administración Trump, que ofrece un crédito fiscal por donaciones a organizaciones que otorgan becas para que los estudiantes asistan a escuelas privadas o para cubrir otras necesidades educativas. Illinois no ha aceptado participar.

Los hijos de Gutiérrez asisten a una escuela católica.

Gutiérrez tendrá un mandato de cuatro años después de ganar un mandato de dos años para representar al Distrito 8, el cual está dividido en 8a y 8b en el 2024. En esa elección derrotó a Félix Ponce, candidato respaldado por el Sindicato de Maestros de Chicago, con el 63% de los votos. Su amplia victoria y el apoyo financiero de donantes con grandes recursos, como el multimillonario Michael Sacks, podrían haber disuadido a otros candidatos.

Gutiérrez se presenta como un defensor de la responsabilidad fiscal, buscando que el distrito se recupere y tenga una situación financiera sólida mientras que mejora la calidad de la educación.

En 2024, Gutiérrez dijo que se postulaba para lograr un presupuesto de CPS más equilibrado. Dos años después, considera que también puede mejorar la manera en que funciona la Junta de Educación.

“Si prestas atención y observas algunas de las ridiculeces que hacen algunos miembros de la Junta, yo aporto la experiencia de saber cómo comportarme con decoro, con respeto por la institución y con respeto por los estudiantes, los padres y los contribuyentes”, dijo.

A principios de este año, se unió a otros miembros electos de la Junta de Educación para rechazar el presupuesto propuesto de $10 mil millones de CPS. El presupuesto, el cual asume que el distrito recibirá $150 millones más en fondos estatales de lo proyectado, fue aprobado por un margen estrecho.

Las finanzas del distrito siguen siendo una prioridad, dijo. Las familias “están sintiendo la presión de los impuestos por todos lados”, ya sean impuestos a la propiedad o impuestos sobre las ventas, dijo. Agregó que planea encabezar conversaciones sobre cómo ajustar el distrito.

“Estamos enseñando para el mundo de hoy y no para el de mañana, así que creo que tenemos que reimaginar cómo se ve nuestro impacto”, destacó.

CPS ha perdido 45,000 estudiantes en los últimos siete años, pero ha contratado a 10,000 empleados adicionales.

Para equilibrar el presupuesto, Gutiérrez dijo que la Junta necesita analizar cuántas escuelas están siendo utilizadas por debajo de su capacidad, cuántos estudiantes se han perdido y cuántos empleados fueron contratados con fondos de la época de la pandemia que ya no están disponibles.

“Tenemos recursos limitados”, destacó.

Cuenta con el respaldo del Consejo Estatal de SEIU en Illinois, que representa a miles de empleados de apoyo de CPS y que en los últimos años ha tenido diferencias políticas con el Sindicato de Maestros de Chicago. También recibe apoyo financiero del brazo político de Illinois Network of Charter Schools y cuenta con el respaldo de otros dos grupos cuyas posturas también suelen estar en contra del sindicato de maestros.

Gutiérrez dirige la estrategia de recaudación de fondos y comunicaciones de Enlace Chicago, una organización sin fines de lucro de La Villita. Anteriormente dirigió actividades de recaudación de fondos y desarrolló programas para Catholic Charities of the Archdiocese of Chicago y la Chicago Hope Academy, una escuela secundaria cristiana. Forma parte del consejo asesor de Puerto Rican Arts Alliance y del comité directivo de Nuestro Futuro, un fondo dedicado a la filantropía latina, además de colaborar con otras organizaciones locales sin fines de lucro.

Dijo que sus décadas de experiencia como líder de organizaciones sin fines de lucro y consultor de servicio público lo ponen en una posición para tomar “decisiones reales” sobre el liderazgo, las contrataciones, el personal y el tamaño de CPS.

“Como líder ejecutivo, soy alguien que ya ha estado en esa posición, ha tomado decisiones difíciles, ha tenido que hacer despidos y ha contratado a personas para puestos de alto rango”, dijo.

Hasta mediados de septiembre, entre los contribuyentes a su campaña se encontraban donantes con grandes recursos económicos, como el multimillonario local Michael Sacks y Jim Frank, el presidente ejecutivo de la junta directiva de Wheels Inc. Estos donantes han canalizado decenas de miles de dólares para apoyar a candidatos que favorecen la elección de escuelas.

También ha recibido donaciones de comités vinculados a funcionarios del suroeste de Chicago, entre ellos la concejal Silvana Tabares (Distrito 23) y el concejal Marty Quinn (Distrito 13). Gracias a contribuciones de miles de dólares de algunos de estos donantes, el fondo de campaña de Gutiérrez creció considerablemente durante el último año.

Lee el cuestionario completo de Gutiérrez.

Francia García Hernández cubre Pilsen, La Villita y Back of the Yards para Block Club Chicago. Puedes comunicarte con Francia en francia@blockclubchi.org.