Para el 2025, las escuelas de Newark recibirían $1,250 millones en ayuda según el plan presupuestario del Gobernador Phil Murphy

Durante décadas, las Escuelas Públicas de Newark no han recibido la cantidad total de fondos estatales que Nueva Jersey les debe para brindar una “educación exhaustiva y eficiente” a todos los estudiantes, como lo exige la constitución estatal.

Pero eso podría cambiar en 2025, con una cifra récord de $1,250 millones en ayuda destinada al distrito escolar más grande del estado en el presupuesto propuesto por el gobernador Phil Murphy para el año fiscal que comienza el 1 de julio. La semana pasada, Murphy anunció que este plan presupuestario podría financiar completamente los distritos K-12 del estado.

La oficina del gobernador publicó el jueves 29 de febrero estimaciones de asignación de ayuda estatal para cada distrito, que mostraron que Newark obtendría un aumento del 8.8% en la ayuda durante el año en curso.

La semana pasada, Murphy destacó una inversión de $11.6 mil millones para las escuelas públicas el próximo año. La ayuda estatal propuesta, un aumento de $908 millones con respecto a este año, sería el pago final de Murphy al plan de siete años estipulado en la legislación promulgada en 2018 que tenía como objetivo corregir las desigualdades con la fórmula de financiamiento escolar del estado y redirigir el dinero a distritos con fondos insuficientes, incluido Newark.

El plan de gastos propuesto por Murphy de $55.9 mil millones pasará por negociaciones con los legisladores, en foros públicos y en privado, antes de finalizarse antes de la fecha límite del 30 de junio.

Durante una conferencia de prensa el jueves 29 de febrero en la escuela primaria Charles and Anna Booker en Plainfield para promocionar la ayuda escolar propuesta, Murphy insinuó que los fondos reservados para las escuelas podrían permanecer seguros durante los próximos meses de negociaciones.

El presupuesto propuesto se encuentra en un “muy buen punto de partida”, señaló Murphy. “Las cosas siempre cambian entre ahora y el 30 de junio, pero un par de cosas no cambiarán —puedo decir esto con confianza— la financiación total de K-12 y la expansión de pre-K están ahí y están en cemento”.

Su plan de gastos incluye $124 millones para ayuda preescolar, así como financiamiento para otras iniciativas relacionadas con la educación, como expandir el programa de comidas escolares gratuitas, asignar $2.5 millones para un programa de subvenciones para evaluación de alfabetización y proporcionar dinero adicional para estipendios de estudiantes y maestros.

Según la Ley de Reforma de Financiamiento Escolar de 2008, el estado ha utilizado una fórmula estudiantil ponderada para brindar a los distritos apoyo financiero además de los impuestos locales para abordar las desigualdades en la educación observadas en todo el estado. Ese cálculo cambia año tras año considerando los cambios de inscripción y otros factores. En los 15 años transcurridos desde que se estableció la fórmula de financiación escolar, el estado no ha proporcionado el monto total adeudado a los distritos con fondos insuficientes.

En los últimos años, la administración Murphy ha aumentado gradualmente la ayuda estatal de Newark, siendo esta financiación propuesta la más alta. Este año, el distrito recibió $1.15 mil millones en ayuda estatal, en comparación con 2023, cuando el distrito recibió $1,000 millones, y el año anterior, cuando el distrito recibió $915 millones.

El presidente del Sindicato de Maestros de Newark, John Abeigon, manifestó en un comunicado el jueves por la noche que espera que el aumento propuesto en la ayuda estatal para el distrito contribuya “en gran medida a ayudar al distrito a responder de manera significativa” a la contratación y retención de maestros. El sindicato de docentes y el distrito han estado negociando un nuevo contrato ya que el actual expira en junio.

La ayuda estatal para el próximo año incluiría $8.5 millones reservados para transporte y $66 millones reservados para educación especial. Valerie Wilson, administradora de negocios escolares del distrito, señaló en marzo pasado que el aumento en la ayuda estatal para 2024 todavía estaba $27.7 millones por debajo de la cantidad que se le debía al distrito según la fórmula de financiamiento escolar. Aproximadamente el 86% del presupuesto del distrito para el año escolar 2023-24 provino de ayuda estatal.

Está previsto que el distrito presente su propio presupuesto a la comunidad el 27 de marzo. La ayuda estatal propuesta, un nivel históricamente alto, se produciría cuando el distrito enfrenta el fin de su ayuda federal de ayuda por COVID y enfrenta demandas costosas en 2025, como un nuevo contrato para el sindicato de maestros e infraestructura obsoleta.

