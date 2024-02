La votación de los jóvenes de Newark en elecciones de la junta escolar se retrasa hasta el 2025

Suscríbase al boletín gratuito de Chalkbeat Newark para mantenerse al día con el sistema de escuelas públicas de la ciudad.

El mes pasado, el Concejo Municipal de Newark se convirtió en el primero del estado en reducir la edad para votar a 16 años de edad en las elecciones de la junta escolar. Pero su implementación se retrasará hasta las elecciones de 2025 debido a problemas con el registro de votantes, según dieron a conocer funcionarios de la ciudad.

Los partidarios y defensores de la edad más baja para votar, que el concejo municipal instituyó el mes pasado, ven el retraso como una ventaja, no un revés, en sus esfuerzos por utilizar los derechos de voto ampliados como una forma de mejorar la deprimente participación de votantes en las elecciones de la junta escolar de abril. Con el año adicional, los defensores pretenden garantizar que la mayor cantidad posible de jóvenes estén “preparados, educados y empoderados” para votar, anunciaron en entrevistas esta semana.

“Creo que es un momento excelente para que los jóvenes puedan comenzar a probar lo que significa comprender plenamente el compromiso cívico y el poder de estar comprometido cívicamente”, manifestó Shennell McCloud, director ejecutivo de Project Ready, una organización de defensa sin fines de lucro en Newark.

La aprobación unánime del consejo municipal de la histórica ordenanza el mes pasado convirtió a Newark en el primero en el estado en reducir la edad para votar a 16 años para las elecciones de la junta escolar. Pero esos adolescentes no podrán votar hasta las elecciones de la junta escolar del próximo año porque los funcionarios estatales y del condado necesitan más tiempo para programar y probar las máquinas y equipos de registro de votantes, indicó la secretaria municipal Kecia Daniels en un correo electrónico esta semana.

“Se necesita tiempo para hacer esto”, señaló Daniels. “Todos están trabajando febrilmente para efectuar el cambio lo antes posible”.

La División de Elecciones de Nueva Jersey, en la oficina del Secretario de Estado, está gestionando la implementación técnica de la ordenanza de Newark, según la oficina del Superintendente de Elecciones del Condado de Essex.

La ampliación del derecho al voto a los jóvenes de 16 y 17 años de Newark recibió una amplia aprobación de los líderes estatales y locales que presionaron a los jóvenes para que se involucraran más en el proceso de votación. También recibió elogios de estudiantes de escuelas públicas como Breanna Campbell, estudiante de 16 años de Science Park High School, quien dijo a los miembros del consejo que “se siente bien que se apruebe esta ley” porque muestra “cómo nuestras voces pueden marcar la diferencia”.

Históricamente, la participación en las elecciones de la junta escolar de la ciudad ha rondado el 3% y algunos miembros del consejo expresaron su preocupación de que la participación podría disminuir aún más si los adolescentes no participan. Los residentes en la reunión del mes pasado estaban preocupados por el nivel de conciencia cívica entre los jóvenes y cuestionaron si estaban preparados para participar en las elecciones de la junta escolar de este año.

Pero los defensores dicen que los adolescentes de Newark están deseosos por involucrarse y aprender más sobre su nuevo derecho al voto. El tiempo adicional permitirá a los defensores involucrar y educar a los jóvenes que ya están interesados en las elecciones y llegar a aquellos que aún no lo están, manifestó Deborah Smith Gregory, presidenta del capítulo de Newark de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés).

Su trabajo se centra principalmente en involucrar a los votantes de la ciudad en las elecciones generales y de la junta escolar. Smith Gregory indicó que los estudiantes tienen “sentimientos encontrados” acerca de las elecciones “porque entienden que sin la educación y el empoderamiento adecuados, la gente podría manipularlos”.

“Estos jóvenes son muy inteligentes porque miran a todos lados para ver qué hace y dice cada uno”, dijo Smith Gregory. “Para ellos, se trata de lo que resultará en la mejor calidad de vida para las personas que estarán representadas”.

Durante más de una década, la sección NAACP-Newark ha celebrado foros de candidatos a juntas escolares en Newark antes de las elecciones de abril. Es importante para el grupo que los votantes escuchen a los candidatos directamente en lugar de enviarles correos o volantes, indicó Smith Gregory. También invitan a los estudiantes a hacer preguntas a los candidatos durante esos foros y continuarán enfatizando eso mientras Newark busca involucrar a los adolescentes de la ciudad, agregó.

La esperanza es que, al llegar a los votantes jóvenes de Newark, también puedan llegar a sus padres, quienes tal vez no comprendan la importancia de votar, dijo Smith Gregory. Esperan continuar con sus campañas de registro de votantes en todas las escuelas secundarias de la ciudad.

“Tenemos tantos adultos que no participan en el proceso electoral. No queremos que los estudiantes se vuelvan como estos adultos. Queremos que sean mejores que eso”, añadió.

McCloud, de Project Ready, quiere facilitar que los votantes jóvenes emitan su voto ampliando las oportunidades para aquellos que no pueden acudir a las urnas el día de las elecciones. Project Ready está trabajando con funcionarios electorales del condado de Essex para instalar urnas fuera de todas las escuelas de Newark para que los estudiantes puedan votar durante y antes del día de las elecciones.

“Podrían estar enfermos, no estar en la escuela o estar en el trabajo”, apuntó McCloud. “Por eso queremos asegurarnos de que tengan ese acceso de principio a fin”.

También están trabajando con la oficina del secretario del condado para crear un grupo de trabajo de organizaciones de participación cívica en toda la ciudad que desarrollaría un plan de cinco puntos para ayudar a los adolescentes a comprender el proceso de votación, delinear los pasos que deben tomar y, en última instancia, convertirse en votantes educados. La brecha de información es “una brecha que existe en toda la ciudad”, dijo McCloud, y su objetivo es compartir información sobre candidatos y elecciones para que los residentes puedan tomar decisiones informadas.

Mientras tanto, el Instituto para la Justicia Social de Nueva Jersey quiere trabajar con funcionarios municipales y escolares para diseñar estrategias de esfuerzos de participación cívica para los nuevos votantes de Newark y superar los desafíos relacionados con el registro de votantes. Micauri Vargas, abogada asociada del instituto, dijo que muchos estudiantes que trabajan en la campaña del instituto están ansiosos por comenzar a trabajar directamente con las escuelas secundarias de Newark y sus compañeros.

Este otoño, la organización planea educar a los estudiantes sobre sus nuevos derechos, cómo registrarse para votar una vez que el estado apruebe sus directrices y la importancia de las elecciones de la junta escolar, añadió Vargas. El grupo también está analizando la accesibilidad al voto.

“Nos estamos asegurando de que los materiales sean accesibles en diferentes idiomas, pero también accesibles para personas con discapacidades a través de opciones de voto por correo y que todas esas cosas estén disponibles para todos de la misma manera”, agregó Vargas.

LaMonica McIver, presidenta del Consejo de Newark, quien patrocinó la ordenanza de la ciudad, dijo que su oficina planea trabajar con todas las escuelas de Newark para impulsar una campaña cívica y organizar talleres cívicos para estudiantes y padres por igual. McIver está “ansiosa y emocionada” de ver a los adolescentes de la ciudad participar en las elecciones de la junta escolar, un sentimiento, dijo Vargas, que comparte esta generación de votantes.

“Aún no conocemos toda la logística, pero esta juventud está muy preparada. Todo lo que he escuchado hasta ahora ha sido muy positivo y están listos para votar, lo sé”, agregó Vargas.

