Este año 20 escuelas de Newark salen del estatus de bajo rendimiento

Más de la mitad de las escuelas públicas de Newark ya no están designadas como de bajo rendimiento o que necesitan apoyo luego de una revisión estatal de las escuelas de alta pobreza.

Este año, 20 escuelas de Newark salieron de las designaciones estatales para escuelas que necesitaban apoyo debido al bajo rendimiento de los estudiantes, entre otros criterios. Entre ellas se encontraban la escuela secundaria Weequahic y la escuela primaria Rafael Hernández. Ambas salieron de una de las designaciones más bajas otorgadas a escuelas que necesitan apoyo recurrente, según el superintendente Roger León, quien anunció las designaciones de escuelas durante una reunión de la junta el mes pasado.

Las escuelas se unieron a una lista de más de otras 30 escuelas que no recibieron una designación este año.

Aunque ha sido una mejora con respecto a los últimos años, el distrito se mantiene por debajo de la tasa de graduación y los puntajes de competencia promedio del estado en las pruebas estandarizadas. Siete escuelas de Newark siguen necesitando apoyo estatal para mejorar el rendimiento estudiantil el próximo año escolar. La meta del distrito es que el número de escuelas apoyadas por el estado oscile desde “un número pequeño hasta cero”, dijo León durante la reunión.

Según la Ley Every Student Succeeds, conocida por su acrónimo ESSA, Nueva Jersey debe garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación equitativa y de alta calidad. Las pautas federales establecen requisitos mínimos para medir e informar el desempeño escolar y requieren que los estados identifiquen las escuelas con el desempeño más bajo.

Las escuelas que necesitan asistencia reciben fondos federales destinados a ayudar a mejorar el desarrollo de los estudiantes de menor rendimiento. También se puede identificar que las escuelas de alta pobreza necesitan apoyo adicional a través del programa Título I. Todas las escuelas de Newark califican para el Título I.

Nueva Jersey considera una variedad de factores al identificar las escuelas que necesitan apoyo, incluido el rendimiento académico, el crecimiento académico de las escuelas primarias y secundarias, las tasas de graduación de la escuela secundaria, el dominio del idioma inglés y el ausentismo crónico. Luego, el estado designa una puntuación.

El año pasado, el estado analizó datos de los años escolares 2018-19 y 2021-22 e identificó 25 escuelas públicas de Newark que necesitaban apoyo. El estado exigió que el distrito redactara un plan de acción e involucrara a la comunidad para ayudar a identificar y abordar los desafíos escolares.

Este año, siete escuelas ingresaron a una nueva posición estatal o permanecieron bajo la misma designación, un cambio significativo con respecto a la revisión estatal del año pasado. Durante la revisión de este año, el estado analizó los datos del año escolar 2022-23, un momento en el que los puntajes de las pruebas estatales de las Escuelas Públicas de Newark aumentaron 2 puntos porcentuales tanto en matemáticas como en artes del lenguaje inglés, lo que apunta a la lenta recuperación académica de los estudiantes después de la pandemia.

La pandemia tuvo un efecto devastador en el rendimiento de los estudiantes y la salud mental, particularmente entre los estudiantes más vulnerables de Newark, incluidos los estudiantes de inglés y los estudiantes con discapacidades. Los puntajes de artes del lenguaje inglés de los estudiantes de tercer grado se mantuvieron en 19% la primavera pasada, lo que generó preocupación entre los defensores que consideran ese grado un año crítico para el éxito a largo plazo.

Dos escuelas, las escuelas primarias Grover Cleveland y Thirteenth Avenue, tuvieron un desempeño igual o inferior al 5% más bajo de las escuelas de Título I, lo que significa que ingresarán al “estatus integral” para el próximo año. El año pasado, la escuela Thirteenth Avenue salió de ese estado. Las escuelas secundarias ingresan al estado integral cuando tienen una tasa de graduación del 67% o menos.

El próximo año, Barringer High School saldrá del “estado integral II”, una designación para escuelas que requieren apoyo intensivo nuevamente y no cumplieron con los criterios estatales para salir de la categoría. La escuela secundaria entró en “estado de objetivo adicional”, lo que significa que un grupo de estudiantes en esa escuela tiene “consistentemente un rendimiento inferior”.

Barringer ofrece un programa de educación especial para estudiantes con discapacidades de conducta, y aproximadamente el 48% de los estudiantes de Barringer son estudiantes de inglés, según los datos estatales de inscripción de otoño de 2022-23. Natasha Pared, directora de Barringer, era directora de la escuela primaria Rafael Hernández, que abandonó la designación estatal este año.

“Así que tenemos confianza en que ella podrá hacer lo mismo aquí en Barringer”, afirmó León durante la reunión de la junta escolar de febrero.

Las escuelas primarias de Chancellor Avenue y Sussex Avenue continuarán con el “estado de objetivo adicional”, mientras que la escuela primaria Quitman Street y la escuela secundaria Malcolm X Shabazz continuarán con el estado de “integral II”.

Quitman ofrece un programa bilingüe y de educación especial para estudiantes con autismo desde kindergarten hasta octavo grado.

Shabazz también ofrece un programa de educación especial para estudiantes con discapacidades de conducta. En los últimos años, la escuela ha visto una disminución en la inscripción, dificultades en el desempeño de los estudiantes y desafíos de seguridad. En 2022, Shabazz informó una tasa de graduación del 64.2%, en comparación con la tasa estatal del 90%, según los datos del informe de desempeño escolar. Este otoño lanzará un nuevo programa bilingüe para estudiantes de noveno y décimo grado.

En total, 36 escuelas no fueron identificadas para ningún estatus y 20 escuelas salieron del estatus integral, según la revisión estatal de este año. Las escuelas que salieron de una designación estatal este año deben redactar un plan de sostenibilidad, que detalla cómo las escuelas continuarán apoyando el rendimiento académico de los estudiantes.

Esta traducción fue proporcionada por El Latino Newspaper, en asociación con el Centro de Medios Cooperativos de la Universidad Estatal de Montclair, y cuenta con el apoyo financiero del Consorcio de Información Cívica de NJ. La historia fue escrita originalmente en inglés por Chalkbeat Newark y se vuelve a publicar en virtud de un acuerdo especial para compartir contenido a través del Servicio de noticias de traducción al español de NJ News Commons.

This translation was provided by El Latino Newspaper, in association with the Center for Cooperative Media at Montclair State University and is financially supported by the NJ Civic Information Consortium. The story was originally written in English by Chalkbeat Newark and is republished under a special content sharing agreement through the NJ News Commons Spanish Translation News Service.

Jessie Gómez is a reporter for Chalkbeat Newark, covering public education in the city. Contact Jessie at jgomez@chalkbeat.org.