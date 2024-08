Read in English.

Kevin Able luego de haber estado saltando entre escuelas de Pensilvania y Nueva Jersey, no esperaba graduarse de la escuela secundaria.

Los problemas de salud mental y las dificultades en su vida familiar le hicieron que fuera más difícil mantenerse al día con sus clases y, como sabía que no permanecería en una escuela por mucho tiempo, Able se alejaba gradualmente del aprendizaje.

Al igual que Able, miles de jóvenes en todo el país se desvinculan de la escuela debido a la violencia, el trauma, la vida familiar inestable y otras razones. Sin el apoyo adecuado, esos estudiantes pueden abandonar la escuela por completo.

Cuando Able asistía a clases, una vez fue suspendido de una escuela en Pensilvania y enfrentó medidas disciplinarias en otras escuelas por faltar a clase. Tampoco sintió que a sus directores o maestros les importara si iba a la escuela o no, afirmó Able. En otra escuela, el joven de 18 años relata que vio a su consejero solo una vez durante todo el año.

“Faltaba a muchas clases y nadie me decía, ‘Ah, ve a clase, sé productivo’. Era como si te vieran en el pasillo y pasaran de largo”, agregó Able.

Eventualmente, asistió a la LEAD Charter School en Newark, donde pasó de ver a su consejero una vez al año a todos los días. Able dice que la atención a sus sentimientos, la motivación para asistir a clases y los controles diarios cambiaron su perspectiva sobre la escuela.

El otoño pasado, compartió su trayectoria educativa con cientos de estudiantes a través del proyecto “Youth Speak for Themselves” (“Los Jóvenes Hablan por Sí Mismos”) de Newark Opportunity Youth Network. Able y otros nueve líderes juveniles organizaron debates en grupos pequeños sobre el ausentismo crónico, que fueron grabados por una herramienta de escucha con inteligencia artificial. Los líderes juveniles fueron capacitados para usar la herramienta con inteligencia artificial y analizaron horas de grabaciones para encontrar temas y citas clave que luego publicaron en una plataforma de escucha interactiva en línea.

“Fue realmente impactante que muchos jóvenes con los que hablé pasaran por los mismos problemas que yo pasé en mis otras escuelas”, indicó Able.

A través del proyecto “Youth Speak for Themselves”, los líderes juveniles hablaron con más de 170 estudiantes de las escuelas de la ciudad y exalumnos para determinar los desafíos y las barreras que enfrentan los adolescentes de Newark en la educación. El proyecto, una asociación con Cortico, una organización sin fines de lucro que utiliza tecnología de inteligencia artificial para fomentar el diálogo público, se lanzó para encontrar las causas fundamentales del ausentismo crónico y llevar las voces de los jóvenes a la discusión, explicó Emilie Stewart, gerente de promoción de políticas y participación comunitaria de Newark Opportunity Youth Network.

La herramienta de escucha, creada por Cortico, un socio del Center for Constructive Communication (Centro de Comunicación Constructiva) del Massachusetts Institute of Technology, le permitió a Able aprender nuevas habilidades que ayudaron a crear la plataforma de escucha interactiva y fue la primera vez que utilizó un programa de inteligencia artificial.

Para abordar las preocupaciones sobre la privacidad, los jóvenes de entre 14 y 24 años que participaron en las conversaciones solo se publicaron sus nombres de pila en el portal junto con sus comentarios. No se les pidió a los participantes que identificaran a qué escuelas de Newark asisten o han asistido.

“Queríamos escuchar las voces de los jóvenes y sus experiencias”, dijo Stewart. “No solo yo hablo de lo que creo que están pasando, sino que ellos comparten lo que podrían estar experimentando”.

El ausentismo crónico, definido por Nueva Jersey como faltar al 10% o más del año escolar, aumentó al 16.6% en el año escolar 2022-23 según los datos estatales. Eso significa que los estudiantes faltan más a la escuela que antes de la pandemia de COVID-19. En las escuelas públicas de Newark, 4,458 estudiantes, o el 12.7%, estuvieron crónicamente ausentes durante el año escolar 2022-23, cuando estaban inscritos 42,248 estudiantes desde preescolar al grado 12, según los datos de rendimiento escolar del estado. En todas las escuelas secundarias de la ciudad, más del 30% de los estudiantes de secundaria se ausentan regularmente, según Newark Opportunity Youth Network. Algunas escuelas de la ciudad han utilizado campañas de asistencia para motivar a los estudiantes a asistir a clase todos los días, mientras que otras han lanzado programas de incentivos que ofrecen tarjetas de regalo y entradas de hockey a los estudiantes de secundaria para ayudar a reducir las tasas de ausentismo.

Los estudiantes faltan a la escuela cuando no se sienten apoyados

Pero los estudiantes que participaron en las conversaciones en grupos pequeños de Newark Opportunity Youth Network dijeron que experimentar un sentido de pertenencia en sus comunidades escolares y tener acceso a apoyo personalizado de salud mental es importante para atraer y mantener a los adolescentes en clase.

“Para mí, diría que un entorno propicio que sea inclusivo, sin racismo, sin juicios, sin estigma y reglas estrictas sobre estas regulaciones. Tal vez personas que estén alrededor para chequear que esto se cumpla. Y las necesidades de las personas, las necesidades de los estudiantes, deben ser escuchadas”, afirmó Lola, una participante del proyecto cuyo comentario se publicó en el portal en línea.

Zah, otro participante, dijo que su padre falleció durante la pandemia, una época en la que las escuelas se vieron obligadas a cerrar y cambiar al aprendizaje remoto, lo que exacerbó aún más sus problemas de salud mental y emocionales.

Zah relató que se comunicó con sus maestros para hacerles saber que no tenía ganas de hablar durante la clase virtual, pero que no se sentía apoyado.

“Cuando envié un correo electrónico a todos los maestros, les dije que no estaba en el estado mental adecuado para hablar de lo que fuera, pero me dijeron que necesitaba superarlo. Recibí un correo electrónico de uno de los maestros que me respondió que lo sentía mucho, pero que aún tenía que participar en esto, aquello y lo en lo otro”, dijo Zah, un participante del proyecto.

Cayla, otra estudiante participante, afirmó que no le gustaba la escuela porque “no siempre se centraba en el aprendizaje, sino que se centraba más en que te dijeran qué hacer”. Abe, que también participó en las conversaciones, dijo que necesitaba “otro hombre negro, como alguien mayor que yo, que haya pasado por todo lo que yo he pasado” para hablar de sus problemas personales y escolares.

Able, el moderador líder juvenil, narró que tuvo un momento de sorpresa cuando se dio cuenta de que otros adolescentes habían lidiado con experiencias similares a las suyas. Saber que otros estudiantes comparten los mismos problemas significa que las escuelas podrían aprender a abordar los problemas de asistencia de múltiples maneras, agregó Able.

Algunos participantes del proyecto dijeron que los maestros necesitan capacitación de desarrollo profesional para intervenir en situaciones en las que los estudiantes están siendo intimidados. Able estuvo de acuerdo y dijo que los educadores deberían aprender a abordar situaciones de una manera que no conduzca a medidas punitivas como suspensiones o expulsiones. Al, otro participante del proyecto, señaló que se enfrentó a duras medidas disciplinarias en su antigua escuela por no participar y siempre “se sentía como una amenaza”.

“Cualquier cosa que hacía, podía hablar de cierta manera, era como, ve a la oficina, ve a hacer esto”, dijo Al, cuyo comentario fue publicado en línea.

Stewart, miembro del personal de Newark Opportunity Youth Network que dirigió el proyecto, señaló que espera que el portal interactivo en línea sirva como una herramienta para que las organizaciones de la ciudad y las escuelas aprendan y encuentren formas de abordar la baja asistencia escolar y volver a involucrar a los estudiantes. La organización también planea presentar la herramienta a los legisladores para ayudar a crear una legislación que aborde el ausentismo crónico y otros problemas en las escuelas de Nueva Jersey.

“Creo que esto es realmente interesante y pone de relieve el hecho de que cada joven es diferente y, aunque existen estos temas clave similares, los jóvenes tienen necesidades diferentes y necesitan recursos y apoyos diferentes”, dijo Stewart.

Able, que se graduó de LEAD este año, comentó que se irá a la Guardia Nacional el mes que viene, pero sigue abogando por los estudiantes de Newark. Espera que los adultos utilicen el portal en línea para ayudar a los adolescentes como él a tener éxito.

“Los adultos deben prestar atención y, literalmente, escuchar y estar ahí para el joven”, dijo Able, “porque nunca se sabe lo que está pasando en casa”.

Traducido por Kleibeel Marcano.

Esta traducción fue proporcionada por Reporte Hispano, en asociación con el Centro de Medios Cooperativos de la Universidad Estatal de Montclair, y cuenta con el apoyo financiero del Consorcio de Información Cívica de NJ. La historia fue escrita originalmente en inglés por Chalkbeat Newark y se vuelve a publicar en virtud de un acuerdo especial para compartir contenido a través del Servicio de noticias de traducción al español de NJ News Commons.

This translation was provided by Reporte Hispano, in association with the Center for Cooperative Media at Montclair State University and is financially supported by the NJ Civic Information Consortium. The story was originally written in English by Chalkbeat Newark and is republished under a special content sharing agreement through the NJ News Commons Spanish Translation News Service.

Jessie Gómez es una reportera por Chalkbeat Newark y cubre las escuelas públicas de Newark. Puede ponerse en contacto con ella: jgomez@chalkbeat.org.