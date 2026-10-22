Chalkbeat Chicago, en colaboración con la artista local Kelly Wang, creó zines para enseñar a estudiantes de las Escuelas Públicas de Chicago sobre su junta escolar local y cómo involucrarse. (Makiya Seminera/Chalkbeat)

Aprendiendo de la Junta de Educación de Chicago, se ha vuelto de moda — y más fácil — entre los jóvenes de CPS.

Los estudiantes se verán directamente afectados por los resultados de las elecciones de la junta escolar en noviembre. También tienden a estar fuera de la conversación, y Chalkbeat Chicago se anima a cambiar eso.

Nuestra meta es informar a los estudiantes y inspirar accion — es aglo que amos hecho creando un zine para los jovenes de la cuidad. Ahora necesitamos tu ayuda para transmitir ese mensaje.

Creado junto con la artista local Kelly Wang, este zine enseña a los estudiantes de CPS qué es la junta escolar y cómo pueden abogar por los temas escolares que les interesan. Este zine es para estudiantes de secundaria y de high school, pero también lo recomendamos a estudiantes aún más jóvenes!

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¿Y la mejor parte? Cualquiera puede obtener una copia física para imprimir — ya sea en casa, en la escuela o en tu biblioteca local. Si eres un maestro de CPS, esto sería una gran actividad para que tus estudiantes se involucren cívicamente.

A continuación, el PDF de nuestro zine, disponible en español e inglés.

Para ensamblar tu zine, la artista misma, Kelly Wang, tiene tips.

Instrucciones:

Nota: Esta zine fue diseñada para imprimirse en hojas de papel de 8.5”x 11” y en color o en blanco y negro. Está destinada a ser doblada horizontalmente y grapada.

Cada impresora es diferente, y tienes la opción de imprimir a doble cara; checa qué dice “girar por el borde corto.” Si tienes que girar el papel manualmente, asegúrate de que gire por el borde corto para obtener el resultado correcto! La primera hoja impresa debe tener la página 8 y la página 1 en una misma hoja, y la página 2 y la página 7 en el reverso. ¡Imprima una copia primero para verificar la orientación!

Si tu impresora tiene una opción para cotejar, puede facilitar el proceso y reducir el tiempo para ensamblar los zines, pero también es una actividad divertida para los estudiantes.

¡Fija que la escala esté al 100% o en el tamaño actual!

Comparte tus pensamientos sobre la elección de la junta escolar.

Una parte importante del zine es la llamada a los estudiantes al final. Queremos escuchar a los estudiantes de CPS sobre qué temas escolares quieren que la junta priorice. Ningún tema es demasiado grande ni demasiado pequeño. Escanea este codigo QR, (o haz un click a este liga) y mandanos tus pensamientos! Planeamos compilar las respuestas de los estudiantes para publicarlas cuando los nuevos miembros de la junta se inauguren.

Chalkbeat Chicago, en asociación con otros medios, está trabajando para distribuir copias físicas a las high schools de CPS. También estamos contactando a organizaciones locales que trabajan con jóvenes para imprimir y distribuir copias del zine. Si tú conoces una high school, organización sin fines de lucro local, o negocio pequeño que estaría interesado en distribuir los zines, contacta a Makiya Seminera por mseminera@chalkbeat.org.