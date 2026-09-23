Más de 1.200 estudiantes de Western International High School eran estudiantes que aprendían inglés durante el año escolar 2024-25, lo que representaba alrededor del 64% del alumnado.

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Este año, los legisladores de Michigan aumentaron en $12,5 millones el financiamiento estatal para los estudiantes que aprenden inglés, pero no todos esos alumnos se beneficiarán.

Michigan no otorga fondos adicionales a los distritos escolares por los estudiantes que están cerca de alcanzar el dominio del inglés, aunque las leyes estatales y federales exigen que los distritos les proporcionen servicios. De los 49 estados que financian servicios para estudiantes que aprenden inglés, investigadores dicen que solo Michigan excluye a algunos estudiantes de su fórmula de financiamiento.

Los estudiantes que están cerca de alcanzar el dominio del inglés suelen desenvolverse bien en conversaciones, pero todavía pueden tener dificultades académicas sin apoyo adicional. La brecha de financiamiento de Michigan puede dificultar que se les brinde la enseñanza que les permita salir de los programas para estudiantes que aprenden inglés, según defensores, docentes y líderes escolares.

“Tiene que ver con la complejidad del lenguaje, pero también con el nivel de servicio que les estamos brindando a nuestros estudiantes”, dijo Madeline Mavrogordato, directora de Education Policy Innovation Collaborative, o EPIC, de Michigan State University.

El sistema actual de financiamiento de Michigan otorga fondos adicionales a los distritos que tienen estudiantes con mayores necesidades, como los que aprenden inglés o los de hogares de bajos ingresos.

Pero, para los estudiantes que aprenden inglés, la cantidad de fondos adicionales que reciben los distritos se basa en los resultados de una evaluación anual del dominio del inglés llamada WIDA ACCESS, cuyas puntuaciones van de 1,0 a 6,0. Los estudiantes con puntuaciones de entre 1,0 y 4,7 deben recibir, por ley estatal y federal, enseñanza para el desarrollo del idioma inglés a fin de tener acceso equitativo a su educación.

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Este año, los distritos recibirán $1.998 adicionales por cada estudiante que obtenga una puntuación de entre 1,0 y 1,9; $1.379 por estudiante para quienes obtengan entre 2,0 y 2,9; y apenas $225 por estudiante para quienes obtengan entre 3,0 y 3,9. El estado no proporciona fondos adicionales por los estudiantes que obtienen una puntuación de 4,0 o más.

Los líderes escolares dicen que el financiamiento es insuficiente incluso para los estudiantes que se encuentran en el rango intermedio, lo que obliga a algunos distritos a buscar otros ingresos para costear esos servicios. Los defensores dicen que algunos distritos solo tienen recursos suficientes para atender las necesidades más urgentes de los estudiantes que aprenden inglés y que tienen poca comprensión del idioma.

En Troy School District, el superintendente Richard Machesky dijo que alrededor del 90% del presupuesto del distrito para estudiantes que aprenden inglés provino de fondos generales durante el año escolar 2025-26 porque el financiamiento estatal no era suficiente para cubrir las necesidades del grupo. Ese año, el distrito recibió alrededor de $607.000 en fondos estatales para educar a unos 1.900 estudiantes que aprenden inglés.

Con esos fondos estatales, el distrito solo pudo contratar a cinco especialistas en desarrollo del idioma inglés, dijo Machesky.

La maestra de English Language Development Christina Rick, a la izquierda, brinda instrucción individual a estudiantes que aprenden inglés y a algunos de sus compañeros en una clase de biología en Troy High School. (Caria Taylor for Chalkbeat)

Afrin Alavi, directora del Multilingual Learner Department de Hamtramck Public Schools, dijo que alrededor del 17% de los estudiantes que aprenden inglés en el distrito obtienen puntuaciones en los niveles más altos del WIDA.

Sin financiamiento específico para ese grupo de estudiantes, Alavi dijo que el distrito enfrenta “déficits estructurales” en su presupuesto para estudiantes multilingües.

Las escuelas públicas de Michigan matricularon a más de 104.200 estudiantes que aprenden inglés durante el año escolar 2024-25, lo que representa el 7,3% de todos los estudiantes del estado. Alrededor de 24.000 de esos alumnos no calificaron para recibir fondos estatales adicionales, pero aun así debían recibir al menos 150 minutos semanales de enseñanza para el desarrollo del idioma inglés.

Los defensores creen que un mayor financiamiento podría permitir que los estudiantes que aprenden inglés salgan antes de los programas especializados y tengan más oportunidades de tener éxito en sus clases de materias básicas.

Según un informe de 2025 de EPIC, casi la mitad de los estudiantes que aprenden inglés en Michigan seguían en programas especializados después de seis años, una señal de que podrían no estar recibiendo una enseñanza que responda a sus necesidades, según sugieren las investigaciones.

Michigan School Finance Research Collaborative, un centro independiente de investigación sobre educación K-12 de Michigan State University, contrató a un tercero independiente en 2021 para calcular cuánto financiamiento se necesitaba para mejorar el rendimiento académico en el estado. El estudio recomendó aumentos sustanciales en el financiamiento para estudiantes que aprenden inglés, de entre $3.500 y $7.500 por estudiante según sus puntuaciones en el WIDA.

El informe también recomendó financiamiento adicional para algunos estudiantes que obtuvieron puntuaciones más altas en el WIDA.

Los legisladores dijeron en el presupuesto estatal de este año que quieren aumentar cada año el financiamiento para estudiantes que aprenden inglés hasta alcanzar las cantidades recomendadas en el informe externo, pero no establecieron un plazo para llegar a esa meta.

DPSCD: Las brechas de financiamiento dificultan satisfacer las necesidades de los estudiantes

El estado otorgó a Detroit Public Schools Community District alrededor de $6,7 millones en fondos adicionales durante el año escolar 2025-26 para atender a más de 7.400 estudiantes que aprenden inglés.

Pero el distrito no recibió fondos adicionales por 1.041 estudiantes que obtuvieron una puntuación de 4,0 o más en la evaluación.

“Concentrar los fondos en los niveles más bajos de dominio […] no refleja la realidad de que los estudiantes que se acercan al dominio del idioma todavía necesitan servicios”, dijo el superintendente Nikolai Vitti.

Vitti dijo que el distrito ha utilizado dinero de su acuerdo judicial por el litigio sobre alfabetización para contratar a 58 especialistas multilingües de intervención académica para apoyar a los estudiantes que aprenden inglés en 15 escuelas.

Sin embargo, las calificaciones de esos especialistas son distintas de las de docentes certificados con acreditación para enseñar a estudiantes que aprenden inglés. Los críticos dicen que su trabajo no sustituye los minutos de enseñanza para el desarrollo del idioma inglés que las escuelas están obligadas a proporcionar a esos estudiantes.

A pesar de esos esfuerzos, persisten brechas de rendimiento entre los estudiantes que aprenden inglés del distrito en varias áreas. Alrededor del 10,4% de los estudiantes que aprenden inglés alcanzaron o superaron el nivel de competencia en inglés en el Michigan Student Test of Educational Progress de 2025, una disminución de 2 puntos porcentuales respecto del año anterior y un resultado inferior al de sus compañeros. La tasa de graduación en cuatro años de los estudiantes que aprenden inglés fue de 79,2%, 3,8 puntos porcentuales por debajo del promedio del distrito, según datos estatales.

Algunos docentes y estudiantes del distrito dicen que los estudiantes que aprenden inglés, en particular los que están cerca de alcanzar el dominio del idioma, no reciben todos los servicios que necesitan.

Un estudiante de último año del distrito de Detroit, que emigró de Cuba, dijo que su nivel de comprensión del inglés en décimo grado lo colocaba por delante de sus compañeros en su clase de inglés como segundo idioma en Western International High School. Como resultado, pasó a clases de educación general.

Según su puntuación en el WIDA, debería haber seguido recibiendo al menos 150 minutos semanales de enseñanza para el desarrollo del idioma inglés. Pero el estudiante dijo que no recibió ninguno durante su segundo año de secundaria.

El estudiante, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias de funcionarios escolares, tuvo dificultades en las clases de educación general. Con el tiempo, le pidió a un consejero que le permitiera volver a la clase de inglés como segundo idioma, donde estudiaba las materias básicas con contenidos adaptados para estudiantes cuyo primer idioma no es el inglés.

Kristen Schoettle, quien le dio clases al estudiante, dijo que él se aburría gran parte del tiempo porque otros alumnos de la clase todavía estaban aprendiendo a comunicarse en inglés usando palabras sueltas y frases memorizadas.

“Es difícil, con una clase de 35 estudiantes, pensar en cosas que hacer y desafiarlo todos los días como me habría gustado”, dijo.

Otros tres docentes de DPSCD en escuelas con estudiantes que aprenden inglés, quienes pidieron hablar con Chalkbeat de manera anónima por temor a represalias de su empleador, dijeron que la experiencia del estudiante no es inusual. Debido a los recursos limitados, dijeron, los estudiantes que se encuentran en los niveles intermedios de dominio no reciben el tipo de apoyo que deberían.

Bianca Hardy, portavoz de DPSCD, dijo por correo electrónico que el distrito trabaja con los líderes escolares para asignar estratégicamente al personal con acreditación para enseñar a estudiantes que aprenden inglés a fin de atender a “los estudiantes con mayor necesidad”, al mismo tiempo que apoya a quienes tienen un mayor dominio del inglés en las materias básicas.

“Coincidimos en que el enfoque actual de Michigan para financiar a los estudiantes que aprenden inglés coloca al estado cerca de los últimos lugares a nivel nacional en cuanto al apoyo que brinda a los estudiantes multilingües, especialmente a aquellos que se acercan al dominio del idioma”, dijo Hardy.

El financiamiento limitado impide que distritos con grandes poblaciones de estudiantes que aprenden inglés, como DPSCD, les brinden la enseñanza que necesitan para salir del programa, agregó Hardy.

Hardy añadió que el distrito seguirá abogando por un financiamiento equitativo para los estudiantes que aprenden inglés.

Durante el segundo año de secundaria del estudiante, su puntuación en el WIDA habría generado aproximadamente $210 en fondos adicionales para el distrito. Con el aumento de financiamiento de este año, esa cantidad subirá $15.

En ese nivel de dominio, los estudiantes tienen dificultades con el vocabulario, la gramática y la ortografía. Pueden comprender instrucciones orales básicas de los docentes, pero no pueden participar con facilidad en conversaciones abstractas.

Mavrogordato, directora de EPIC, calificó de “insignificantes” los fondos adicionales destinados a un estudiante en ese rango.

“No sé qué se puede hacer con $225 por estudiante a lo largo de literalmente todo un año en términos de brindar servicios”, dijo Mavrogordato.

Educadores dicen que un mayor financiamiento y más estabilidad son pasos en la dirección correcta

Defensores y educadores elogiaron a la Legislatura por el aumento en el financiamiento para estudiantes que aprenden inglés, aunque dicen que todavía se necesita más.

Con el aumento de $12,5 millones, el presupuesto estatal de 2026-27 para estudiantes que aprenden inglés asciende a unos $75,3 millones. Históricamente, Michigan se ha ubicado entre los peores estados del país en cuanto al financiamiento para estos estudiantes.

“Creo que esto indica que sigue siendo una prioridad importante, y también creo que reconoce el hecho de que esta es una población estudiantil que ha crecido en nuestro estado”, dijo Mavrogordato sobre el aumento.

En la última década, la cantidad de estudiantes que aprenden inglés en las escuelas públicas de Michigan ha aumentado en más de 12.300. Durante el mismo período, la cantidad de estudiantes que no están aprendiendo inglés disminuyó en 132.496.

La investigadora dijo que otra mejora es que la fórmula ponderada de financiamiento ahora está establecida en la ley estatal.

Anteriormente, los distritos solicitaban subvenciones mediante un sistema ponderado similar. Ahora recibirán el dinero automáticamente y tendrán más flexibilidad para gastarlo.

“Este nuevo marco garantiza que los distritos reciban la totalidad de los fondos con los que cuentan”, dijo el senador Darrin Camilleri, demócrata de Trenton que presentó el proyecto de ley.

Además, la ley exige que los distritos informen cómo están utilizando los fondos para apoyar a los estudiantes que aprenden inglés.

Michigan Department of Education está revisando su proceso de monitoreo y presentación de informes para garantizar que las escuelas cumplan con los requisitos, dijo Bob Wheaton, director de asuntos públicos y gubernamentales del departamento.

La nueva ley también consolida los modelos de programas para estudiantes que aprenden inglés de MDE y sus lineamientos sobre el mínimo de minutos de instrucción. Anteriormente, esos lineamientos estaban vinculados a los presupuestos estatales de educación.

Mavrogordato dijo que los requisitos establecidos en la ley podrían significar que, en los próximos años, haya menos historias como la del estudiante de Western.

“Diría que los distritos han tratado, en cierta medida, la atención a los estudiantes con niveles más altos de dominio del inglés como algo un poco más opcional, un poco más flexible”, dijo. “Pero este estado ha establecido una serie de requisitos […] realmente diseñados para funcionar como un estándar mínimo de atención para los estudiantes”.