Las Escuelas Públicas de Denver son el distrito escolar más grande de Colorado. El 4 de noviembre se renovarán cuatro de los siete puestos del consejo escolar de Denver.

Read in English.

Chalkbeat Colorado es un noticiero local sin fines de lucro que informa sobre las escuelas públicas.

Puede resultar difícil distinguir las diferencias entre los candidatos a la junta escolar en una ciudad tan demócrata como Denver. Los 11 candidatos que se disputan los puestos este año coinciden en que la prohibición de libros es mala, que los baños para todos los géneros son buenos y que las escuelas necesitan más financiación.

Sin embargo, hay desacuerdo entre los candidatos sobre si creen que las Escuelas Públicas de Denver van por buen camino y si el superintendente Alex Marrero está haciendo un buen trabajo. Y esos desacuerdos suelen seguir líneas familiares, con los candidatos respaldados por el sindicato de profesores por un lado y los respaldados por organizaciones vinculadas a las escuelas concertadas por el otro.

El 4 de noviembre se disputarán cuatro escaños de los siete que componen la junta escolar de Denver. Uno de ellos es un escaño general que representa a toda la ciudad. Los otros tres escaños representan regiones específicas de la ciudad. Las elecciones podrían cambiar la composición política de la junta, que durante los últimos seis años ha estado controlada por miembros respaldados por el sindicato de profesores.

Es un momento clave para el distrito, que se enfrenta a una disminución de las matriculaciones, la posibilidad de más cierres de escuelas, la presión para mejorar las calificaciones de los exámenes estatales y los ultimátums de la administración Trump.

Las líneas políticas se han difuminado con el paso de los años y algunos candidatos se acercan más al centro que otros. Pero por mucho que los defensores afirmen que la reforma educativa ha muerto en Denver y que el enfrentamiento entre unos y otros ha terminado, los cientos de miles de dólares que gastan grupos externos para apoyar a unos u otros candidatos sugieren lo contrario.

El gasto de los sindicatos de profesores y los grupos a favor de las escuelas concertadas ya ha superado los 1,2 millones de dólares, según los informes de financiación de la campaña, y los grupos a favor de las escuelas concertadas han gastado tres veces más que los sindicatos.

¿Cómo pueden los votantes diferenciar entre los candidatos? Hemos revisado las notas de las entrevistas, las grabaciones de los debates y foros, y las respuestas de los candidatos al cuestionario de Chalkbeat para resumir en qué están de acuerdo y en qué discrepan.

Los candidatos discrepan sobre el desempeño de Marrero

Los candidatos Alex Magaña, Mariana del Hierro, Caron Blanke, Timiya Jackson, y Jeremy Harris dieron las calificaciones más bajas a Marrero en el cuestionario de Chalkbeat.

Magaña, del Hierro, Blanke y Jackson han recibido el respaldo de Denver Families Action, un grupo de defensa con grandes recursos económicos y vínculos con las escuelas charter.

“En términos del rendimiento académico y los resultados de los estudiantes latinos, no creo que el superintendente esté haciendo un buen trabajo”, dijo del Hierro en un debate celebrado en octubre y organizado conjuntamente por Chalkbeat, CBS Colorado y el grupo de defensa Educate Denver.

Las puntuaciones más recientes de las pruebas estandarizadas, de la pasada primavera, muestran que el 25 % de los estudiantes latinos de tercero a octavo grado cumplieron o superaron las expectativas estatales en alfabetización, en comparación con el 75 % de los estudiantes blancos. Más de la mitad de los estudiantes del DPS son latinos.

Los candidatos Scott Esserman, Michelle Quattlebaum, Amy Klein Molk, Xóchitl Gaytán, y Donald “DJ” Torres otorgaron a Marrero las calificaciones más altas en el cuestionario de Chalkbeat.

“El superintendente Dr. Alex Marrero se identifica como afro-latino y bilingüe en español”, dijo Gaytán en el debate. “Cuando viene a mi distrito y habla con los niños, lo hace en español. Y los niños se animan mucho, se emocionan y se ponen muy contentos”.

Klein Molk, Gaytán y Torres cuentan con el respaldo de la Asociación de Profesores de Denver. Gaytán, Esserman y Quattlebaum son miembros actuales de la junta que han apoyado a Marrero y han votado a favor de prorrogar su contrato. Gaytán también votó a favor de concederle un aumento de sueldo.

La candidata Monica Hunter, que también fue respaldada por el sindicato de profesores, le dio al superintendente una puntuación mediocre en el cuestionario de Chalkbeat. Sin embargo, se mostró crítica tanto con la junta actual como con el superintendente en el debate coorganizado por Chalkbeat.

“Muchos candidatos intentarán manipularte para que sientas que las cosas van muy bien”, dijo Hunter. “Podemos hacerlo mejor, él puede hacerlo mejor y yo lo haré mejor”.

Los candidatos tienen opiniones diferentes sobre las escuelas autónomas

Marrero fue contratado en 2021 por una junta escolar respaldada por un sindicato. El sindicato no se ha mostrado favorable a las escuelas autónomas, que algunos consideran que compiten con las escuelas tradicionales gestionadas por el distrito por los alumnos y los fondos por alumno que les permiten contratar más personal y ofrecer más programas.

Marrero tampoco ha defendido las escuelas autónomas, y ha recomendado que se cierren las que tienen un bajo rendimiento y se impida la apertura de otras nuevas, dado que la matrícula del DPS está disminuyendo.

De entre los candidatos, Gaytán ha sido la más crítica con las escuelas autónomas y la libre elección de escuela, que permite a los alumnos solicitar la admisión en cualquier escuela pública que deseen. Ha calificado a las escuelas autónomas de «escuelas de gestión privada respaldadas por fondos oscuros o motivos lucrativos» y ha luchado para impedir que se abran escuelas autónomas en edificios vacíos del distrito.

Hunter y Klein Molk han dicho que darían prioridad a la inversión en las escuelas gestionadas por el distrito.

“Si una escuela autónoma no atiende a todos los estudiantes de forma equitativa o está agotando los recursos de las escuelas del barrio, eso es un problema”, escribió Klein Molk en el cuestionario de Chalkbeat.

Torres dijo en el cuestionario que la junta debería asumir “un papel firme” en la supervisión de las escuelas autónomas e incluso considerar el cierre de aquellas que no atienden a los estudiantes de forma equitativa.

Los titulares Esserman y Quattlebaum respondieron a las preguntas sobre las escuelas autónomas criticando las propias preguntas por ser divisivas e inútiles.

“Esta cuestión se refiere a problemas de adultos, no de niños”, afirmó Esserman en el debate coorganizado por Chalkbeat. “A los niños no les importa si van a una escuela concertada, a una escuela innovadora o a una escuela pública”.

Magaña, Jackson y Harris a menudo han adoptado una postura intermedia, señalando que las escuelas concertadas forman parte del conjunto de DPS, pero deben rendir cuentas por el buen servicio que prestan a los estudiantes.

Jackson ha trabajado en escuelas concertadas y formó parte de la junta directiva de Academy 360, una escuela concertada de Denver que el superintendente recomendó cerrar por sus bajos resultados en las pruebas, pero que la junta escolar votó mantener abierta. Magaña es el director ejecutivo de dos escuelas de innovación de Denver, que son escuelas gestionadas por el distrito con cierta autonomía similar a la de las escuelas autónomas.

Blanke ha sido la que más ha apoyado a las escuelas autónomas. Ha dicho en repetidas ocasiones que las calificaciones de las pruebas estandarizadas muestran que las escuelas autónomas hacen un mejor trabajo en la educación de los estudiantes de color.

Según los datos del distrito, las escuelas gestionadas por el distrito obtuvieron mejores resultados que las escuelas autónomas en las pruebas estandarizadas estatales de la pasada primavera. Un análisis independiente realizado por el grupo de defensa Denver Families for Public Schools reveló que, en lo que respecta a los estudiantes tradicionalmente desfavorecidos, las escuelas autónomas obtuvieron resultados “superiores o iguales a los de otros tipos de escuelas”.

Los candidatos abordarían el cierre de escuelas de manera diferente

El cierre de escuelas es otro tema controvertido en el que algunos candidatos discrepan. La mayoría de los candidatos han dicho que se oponen al cierre de escuelas debido a las bajas calificaciones en los exámenes o al bajo número de matriculados. Entre ellos se encuentran los tres titulares —Gaytán, Esserman y Quattlebaum— que el año pasado votaron a favor del cierre de escuelas por bajo número de matriculados. Los tres afirmaron que dichos cierres deberían ser “el último recurso”.

Sin embargo, Blanke y del Hierro afirmaron en el cuestionario de Chalkbeat que cerrarían escuelas por esos motivos. «La realidad es que nos enfrentamos a una disminución de la matriculación en el distrito y hay escuelas que no están educando a los alumnos al nivel de competencia que deberían», escribió Blanke.

En un foro organizado por los demócratas de Denver, del Hierro mostró una copia impresa de las calificaciones estatales de las escuelas del suroeste de Denver, la región que aspira a representar. La mayoría de las escuelas recibieron una calificación roja, la más baja en la escala de colores del estado.

“Creo que los niños del suroeste de Denver se merecen algo mejor”, afirmó en el foro.

Los candidatos difieren en cuanto a la policía escolar y la prohibición de los teléfonos móviles

La mayoría de los candidatos han dicho que apoyan la presencia de agentes de policía en las escuelas. Dos de los titulares, Esserman y Quattlebaum, no lo hacen. Ambos votaron en contra de la reincorporación de los agentes escolares tras una serie de tiroteos en la escuela East High School de Denver y sus alrededores en 2023.

Los candidatos también están divididos sobre si se deben prohibir los teléfonos móviles en las escuelas. Una nueva ley estatal exige que todos los distritos escolares de Colorado aprueben políticas sobre el uso de teléfonos móviles y relojes inteligentes antes de julio de 2026. Actualmente, el DPS no cuenta con una política para todo el distrito.

Klein Molk, Blanke, Jackson y Torres afirmaron en el cuestionario de Chalkbeat que los teléfonos móviles deberían prohibirse en las escuelas. El resto de los candidatos se oponen a la prohibición. Un estudio reciente de un gran distrito escolar urbano de Florida reveló una modesta mejora en las calificaciones de los exámenes en el segundo año de la prohibición de los teléfonos móviles en el distrito, tras un aumento de las suspensiones en el primer año.

Melanie Asmar es la jefa de la oficina de Chalkbeat Colorado.

Traducido por Juan Carlos Uribe para The Weekly Issue/El Semanario.