Te presentamos a los ocho candidatos al consejo escolar de Denver

Ocho candidatos se están postulando para tres puestos vacantes en el consejo escolar de las Escuelas Públicas de Denver (DPS, por sus siglas en inglés).

Las elecciones llegan en un momento en el que muchos integrantes de la comunidad están preocupados por la seguridad en las escuelas y la violencia con armas de fuego, y en el que el distrito enfrenta la posibilidad de cerrar escuelas debido a que pocos estudiantes se están inscribiendo.

Los integrantes actuales del consejo han tenido dificultades para llevarse bien, y encuestas muestran que muchos residentes en Denver no confían en el consejo escolar.

Hay siete puestos en el consejo escolar, así que la mayoría no cambiará. Pero las elecciones podrían traer nuevas voces o resultar en que dos de los directores actuales, Scott Baldermann y Charmaine Lindsay, regresen para ocupar su puesto por un segundo plazo. Ninguno de los directores actuales se está postulando para el puesto at-large, en el cual se representa a todo el distrito.

Los tres puestos vacantes incluyen un puesto at-large, un puesto para el 1er Distrito, el cual representa al sudeste de Denver, y un puesto para el 5º Distrito, el cual representa al noroeste de Denver.

Les hicimos algunas preguntas a cada candidato al consejo escolar para que los votantes puedan informarse más sobre cada uno de los candidatos antes de votar. Lee las respuestas a continuación.

Para obtener más detalles sobre qué hacen los integrantes del consejo escolar, lee nuestra historia aquí.

Cuéntanos un poco sobre ti y cómo estás conectado/a con el distrito. ¿Cuánto tiempo has vivido en el distrito escolar? ¿Cuál es tu profesión?

Candidatos al puesto at-large (para representar a todo el distrito escolar)

Brittni Johnson: No respondió.

Kwame Spearman: La educación va más allá de un compromiso en nuestra familia; es un legado que empezó hace tres generaciones, con mi bisabuelo, director de una escuela en [el estado] segregado de Texas, y continuó con mi mamá, una educadora por 38 años aquí mismo en DPS. Como el hijo de una maestra de DPS y un [estudiante] graduado de DPS, sé personalmente dos cosas sobre DPS: su papel es apoyar a nuestros estudiantes, maestros y comunidad, y, en su mejor papel, DPS puede transformar vidas y resultados positivamente. Esto último es lo que me pasó a mí. DPS está en un momento decisivo. Necesitamos un tipo de experiencia diferente para ayudarnos a abordar la seguridad, la compensación de los maestros y nuestra brecha de logros. Veo un futuro donde el 100 por ciento de nuestros estudiantes de tercer grado puedan leer a nivel de grado, el 100 por ciento de nuestros estudiantes de high school se puedan graduar, y el 100 por ciento de nuestros estudiantes se sientan seguros en la escuela. Tengo la experiencia de vida, la visión y la determinación para guiar a DPS por los desafíos que enfrenta actualmente. Debido a mi postura política y método a favor de los maestros, también me respalda la Asociación de Maestros de Salones en Denver [(DCTA, por sus siglas en inglés)] y el sindicato AFL-CIO. Cuando eres el hijo de una maestra, abogar a favor de los estudiantes y maestros no es solo una promesa política; es profundamente personal. Creo que cada niño se merece una escuela en su vecindario que sea segura y garantice la excelencia de todos.

John Youngquist: Soy un [estudiante] graduado de DPS y un educador de toda la vida con 35 años de experiencia en DPS y distritos escolares en el área de Denver. He vivido en Denver por 46 años y tengo dos hijas que van a East High. Actualmente soy el director ejecutivo de operaciones para el Proyecto de Rescate y Apoyo para Pandillas y soy el presidente de PrincipalEd Consulting, donde apoyo a distritos y asesoro a líderes escolares y distritales.

1er Distrito

Scott Baldermann: Tengo dos estudiantes que van a su escuela de DPS en [nuestro] vecindario. He vivido en el distrito escolar desde 2002 y me crie en Aurora, Colorado. Este trayecto empezó para mí en 2016 cuando fui el presidente de la [Asociación de Padres y Maestros] en la Escuela Primaria Lincoln, y estuve muy involucrado en la huelga laboral de maestros en 2019. Mi título universitario es en arquitectura, y actualmente dirijo una pequeña compañía de software [enfocada] en la industria del ejercicio.

Kimberlee Sia: He sido educadora toda mi vida y apasionada por abogar a favor de la educación de calidad. Traigo más de 25 años de experiencia profesional, un sólido liderazgo ejecutivo y un profundo entendimiento sobre las diversas necesidades de los estudiantes, y una fuerte creencia en el poder de las colaboraciones. He interactuado con el distrito escolar como líder de una red escolar, como líder de organizaciones sin fines de lucro y como integrante de comités distritales y de los Consejos Colaborativos Escolares. También soy madre de dos estudiantes de DPS, un [estudiante de] cuarto grado y uno de séptimo grado, con diferentes necesidades de aprendizaje e intereses educativos, quienes han ido a escuelas de DPS desde el principio de sus trayectorias escolares. Mi familia y yo hemos vivido en Denver por 10 años. Profesionalmente, he sido maestra, directora, administradora a nivel distrito y la líder de una organización sin fines de lucro dedicada al desarrollo de los jóvenes. Actualmente, soy una asesora ejecutiva y consultora estratégica que trabaja en espacios educativos y sin fines de lucro.

5º Distrito

Marlene De La Rosa: Soy parte de la 4ª generación [de mi familia] en Denver, he vivido en el distrito la mayor parte de mi vida, y soy madre orgullosa de dos [estudiantes] graduados de DPS. He trabajado por más de tres décadas en los Tribunales de Inmigración del Departamento de Justicia de EE. UU. y recientemente me retiré como especialista en tribunales legales. Esto me ha ofrecido una extensa experiencia trabajando en una agencia que atiende al público [y] que trabaja con personas de diferentes orígenes culturales y socioeconómicos. Además, tengo décadas de experiencia participando en mi comunidad ofreciendo servicios en North e East High School, el Consejo Asesor de Educación Hispana de DPS, el Consejo Asesor de Padres de DPS, el Círculo de Líderes Latinas y, más recientemente, como la persona nombrada por el alcalde al consejo asesor del [Departamento de] Parques y Actividades Recreativas. Mis más de 20 años como voluntaria en DPS siempre se han enfocado en mejorar los resultados académicos de cada estudiante de DPS, al igual que en dedicarme a la participación de los padres y la comunidad.

Charmaine Lindsay: He vivido en el vecindario de Baker por 28 años. En junio de 2022, tuve el honor de ser elegida para representar al 5º Distrito como integrante del consejo de las Escuelas Públicas de Denver. Ser elegida por encima de los otros candidatos, altamente calificados e impresionantes, me otorga una gran responsabilidad hacia las padres y estudiantes del 5º Distrito y de todo DPS. Mi única motivación era y es promover el éxito de los niños de DPS. He sido una abogada practicante en Colorado desde 1996. Mi enfoque principal es en leyes familiares, y la mayoría de mis clientes son [personas con] bajos ingresos. He pasado mi carrera legal lidiando con el sistema de servicios sociales y tengo experiencia representando a niños y padres en tribunales familiares y [en casos] de negligencia. También defiendo en casos de desalojos y cobranzas, principalmente sin cobrar. Tengo un certificado en Resoluciones Alternativas de Disputas de la Universidad de Denver, y soy mediadora certificada y tengo experiencia y creo en la justicia reparadora.

Adam Slutzker: Soy padre de tres niños en edad escolar (3 años, 6 años y 8 años). He vivido en el noroeste de Denver desde 2019, pero he sido residente de Denver desde 2009. Tengo una maestría en educación (énfasis en matemáticas y ciencias en educación primaria) de la Universidad de Colorado en Denver y enseñé en escuelas primarias del Condado de Jefferson de 2010 a 2014. Me desempeñé los 2 últimos años como presidente del CSC. Entre 2014 y 2022, trabajé independientemente como agente de bienes raíces, carpintero y contratista y enfoqué gran parte de mi tiempo en ser el padre principal ya que mi esposa estaba cursando estudios graduados y ha seguido trabajando como enfermera practicante. Actualmente soy gerente de proyectos en un estudio de diseño en arquitectura. Nota de la editora: CSC significa Comité Colaborativo Escolar, por sus siglas en inglés, el cual es un grupo de padres, maestros e integrantes de la comunidad que ayuda en el proceso para tomar decisiones en una escuela.

¿Cuál crees que es el mayor problema que las Escuelas Públicas de Denver enfrentan y cómo esperas tener un impacto en ese problema como integrante del consejo escolar?

Candidatos al puesto at-large (para representar a todo el distrito escolar)

Brittni Johnson: No respondió.

Kwame Spearman: La seguridad es nuestro mayor problema singular—pero nuestras inquietudes de seguridad corren paralelas a un problema igualmente grande: tenemos una crisis de confianza en nuestro consejo actual y los líderes de DPS. Este problema naturalmente influye en todos los asuntos en cuestión en DPS, y presenta una amenaza para nuestra habilidad de tener escuelas seguras. Para recobrar la confianza, DPS debe demostrar que podemos enfocarnos en los logros de los estudiantes y el éxito de los maestros en lugar de las peleas internas, la arrogancia política y las redes sociales. Debemos innovar para resolver la epidemia de la salud mental juvenil, contratar maestros dedicados a la educación especial y negros, indígenas y personas de color [(BIPOC, por sus siglas en inglés]] y reducir el tamaño de las clases, para que nuestros maestros puedan apoyar mejor a los estudiantes. Este nivel de innovación en todo el distrito solo puede lograrse con un liderazgo cohesivo. Ayudaré a construir un consejo cohesivo para que podamos reemplazar los carteles que dicen “Renuncien DPS” con el optimismo de que podemos tener un distrito que nuevamente sea líder en el país.

John Youngquist: El rediseño de los sistemas de seguridad y salud mental es el problema más apremiante que DPS enfrenta actualmente. Como un director [escolar] con 18 años de experiencia, sé que abordar las inquietudes de seguridad y salud mental es vital para la participación de nuestros niños, y que debemos implementar medidas ahora. Tendré un impacto en [este problema] al obligar al superintendente a que: cree un acuerdo formal con la Policía de Denver y otros colaboradores de seguridad en mis primeros 60 días en el consejo; requiera que las voces de los estudiantes, padres y directores estén presentes en un rediseño completo de las pautas disciplinarias de DPS; indique que se aumenten significativamente los servicios para la salud mental en las escuelas y recomiende que se tripliquen las Clínicas de Salud Escolares; y, requiera un rediseño de los servicios para la salud mental en el distrito con medidas innovadoras como una adaptación de los sistemas de Respuesta de Apoyo Asistido en Equipo [(STAR, por sus siglas en inglés)] de Denver en las instalaciones escolares.

1er Distrito

Scott Baldermann: El mayor problema que el distrito enfrenta es la reducción en los estudiantes inscritos. Está causando que se desvíen fondos de los salones de clases en todo el distrito. El problema nace por la reducción en las tasas de nacimiento a partir de 2014. Cuando los edificios no se usan eficientemente, el tamaño de las clases aumenta, y los fondos se invierten en la administración duplicada. También hace que otros programas y servicios, como el transporte en autobuses amarillos, sean más costos y menos eficientes. Estas ineficiencias inevitablemente resultan en recortes del presupuesto en todo el distrito.

Kimberlee Sia: Mi prioridad principal para el distrito es implementar iniciativas relacionadas con la seguridad y el bienestar de los estudiantes, incluidos recursos para la enseñanza socioemocional, tener niveles de personal dedicado a servicios para la salud mental que cubran las necesidades de todos los estudiantes, asegurar que medidas preventivas como la implementación de prácticas reparadoras reciban fondos completos y tengan empleados en todas las escuelas, y asegurar que los protocolos y las prioridades de seguridad se implementen y monitoreen completamente para asegurar el éxito e identificar las brechas. Los resultados académicos de los estudiantes mejorarán si nos centramos en apoyar la salud mental, crear un sentido de pertenencia en la escuela, y abordar proactivamente las inquietudes de seguridad. La seguridad de los estudiantes es de suma importancia e incluye la seguridad social y emocional además de la seguridad física.

5o Distrito

Marlene De La Rosa: El rendimiento académico según se ve reflejado en la brecha de logros es el mayor problema que el distrito enfrenta actualmente. Denver tiene la brecha de logros más amplia entre todas las ciudades en el estado y eso es algo que no podemos aceptar. Casi un tercio de los estudiantes en el 5º Distrito son estudiantes multilingües, y el distrito debería tomar en consideración el crecimiento académico a lo largo del tiempo al igual que cubrir las necesidades específicas del niño completo. Aseguraré que estemos examinando el crecimiento académico, al igual que el rendimiento. Además, aseguraré que estemos proporcionando los recursos necesarios para las necesidades del niño completo, incluidos aquellos con desafíos en el aprendizaje. También tenemos que avanzar en la identificación de estudiantes que se puedan colocar en clases de educación avanzada.

Charmaine Lindsay: Durante las más de 20 visitas a escuelas que realicé este último año, la mayor inquietud que los líderes escolares expresaron fue cómo la pandemia había afectado las habilidades básicas de lectura y matemáticas. Como integrante del consejo escolar, planeo hacer que esto sea una prioridad al identificar áreas donde se necesitan más recursos y al continuar visitando las escuelas y colaborando con los maestros y padres. Necesitamos cerrar la brecha de logros para que nuestros estudiantes más marginados puedan triunfar.

Adam Slutzker: abordar la disminución de estudiantes inscritos y los cierres de las escuelas: Trabajaría para asegurar que los cierres de escuelas sean bien pensados y que estemos examinando cuidadosamente cuáles son las comunidades afectadas y tratemos de tomar esas decisiones difíciles de la manera más equitativa posible en todo el distrito.

El consejo escolar volvió a poner agentes armados en las escuelas de DPS después de un tiroteo adentro de East High este año. ¿Estás de acuerdo con esa decisión? ¿Cómo debe DPS garantizar que los estudiantes estén seguros?

Nota de la editora: En sus respuestas, muchos candidatos mencionan “SRO”. SRO son las siglas en inglés que se usan para describir a agentes armados de seguridad. Los SRO son agentes de la policía de la ciudad asignados adentro de las escuelas.

Candidatos al puesto at-large (para representar a todo el distrito escolar)

Brittni Johnson: No respondió.

Kwame Spearman: Nunca debimos haber sacado a los SRO de las escuelas sin un plan claro sobre cómo asegurar que los estudiantes y maestros estuvieran seguros sin ellos. Apoyo [la presencia de] SRO en las escuelas en este momento, como lo hacen el 70 por ciento de nuestros residentes. Para seguir avanzando, debemos reimaginar el papel que los SRO desempeñan para prevenir la criminalización y acoso injusto de estudiantes negros y latinos. A la vez que creamos estrategias para asegurar que nuestras escuelas sean [lugares] seguros, también creo que debemos esforzarnos por sacar todas las armas de fuego de las escuelas y trabajar para [crear] una realidad donde podamos mantener seguras nuestras escuelas sin agentes armados de seguridad. También necesitamos reinvertir en entornos alternativos de aprendizaje para los estudiantes de DPS que no están creando problemas serios de disciplina ni enfrentando cargos penales. Cada estudiante se merece una educación maravillosa en DPS, pero debemos aceptar que se necesitan diferentes entornos de aprendizaje para apoyar individualmente a los estudiantes y a nuestras escuelas en general.

John Youngquist: En noviembre, 2021, le escribí mi primer mensaje electrónico al superintendente porque no había una respuesta a las muchas amenazas en mi escuela y otras. Se ignoraron cuatro cartas más hasta que, después de más de un año, a un niño le dispararon y después murió. Después de que a dos más integrantes del personal les dispararan, la única medida tomada fue que regresaran los SRO. Sí, estoy de acuerdo con la decisión de que regresen los SRO porque el consejo y el superintendente siguen fracasando para tomar otras medidas. Hasta un nuevo “Plan de seguridad a largo plazo” incluye pocas ideas nuevas y está fracasando en su implementación inicial. Con SRO presentes como socios necesarios, debemos obligar a DPS para que cree e implemente finalmente un plan de seguridad que incluya: un acuerdo sólido con nuestros socios externos de seguridad; el fortalecimiento de la cultura, el comportamiento y los sistemas de salud mental en las escuelas; la capacitación y el apoyo de nuestros profesionales que atienden a nuestros estudiantes cada día.

1er Distrito

Scott Baldermann: Desarrollé [la versión] borrador de la norma para el regreso de los agentes armados de seguridad, la cual se aprobó en 2023. Sí, apoyo que regresen con un énfasis en que los SRO establezcan relaciones positivas con los estudiantes y seguridad—no la disciplina que la administración escolar puede abordar. Debemos priorizar el desarrollo del carácter a temprana edad y proporcionar más servicios integrales para los estudiantes que se desvían del camino. Necesitamos que el estado y la ciudad aumenten los fondos para ayudar a lograr esto. En el caso en el que a un estudiante lo acusen de un crimen violento, el estudiante debería recibir aún más servicios integrales y se debería colocar al estudiante en un entorno de aprendizaje alternativo, como asistir a clases por Zoom, a una escuela virtual o a una de las escuelas pathway del distrito, para que continúe su educación y retome el camino. (Nota de la editora: DPS tiene 22 escuelas pathway. Estas escuelas de educación media y high schools ofrecen a los estudiantes que no están avanzando para graduarse una opción diferente para que logren hacerlo.)

Kimberlee Sia: Estoy de acuerdo con la decisión del consejo de volver a colocar agentes armados de seguridad (SRO) en algunas escuelas de DPS. Los SRO tienen la oportunidad de ser integrantes clave de la comunidad escolar, y deben participar en capacitación en las escuelas relacionada con la cultura escolar y del personal, medidas de seguridad escolar, participación familiar y comunitaria y procedimientos y expectativas escolares. DPS debe asegurar que los estudiantes estén seguros al crear entornos acogedores y alentadores y promover un sentido de pertenencia entre todos los integrantes de la comunidad. Esto se puede hacer al proporcionarle al personal escolar capacitación en prácticas reparadoras y la escalera y matriz disciplinarias, proporcionar apoyos fuertes para la salud mental en cada escuela que ayuden a identificar y abordar los riesgos potenciales y creen un entorno favorable para los estudiantes, y designar recursos para financiar y contratar personal de programas socioemocionales que aseguren medidas preventivas más sólidas en cada escuela.

5º Distrito

Marlene De La Rosa: Apoyo la decisión actual del consejo de que regresen los SRO a las escuelas. DPS debe continuar monitoreando un plan integral de seguridad para incluir la intervención temprana en las necesidades de la salud socioemocional de los estudiantes, fortaleciendo las medidas de seguridad, cámaras, puntos de acceso, un programa de Safe2Tell y capacitación regular sobre seguridad para los empleados, los estudiantes y las familias. Monitorear las modificaciones que el distrito hizo en la matriz disciplinaria para enfocarse en la intervención temprana y en alternativas a infracciones por ciertas ofensas. Examinar los informes trimestrales de infracciones para asegurar que no haya desigualdades raciales/étnicas. DPS debe asegurar que toda la comunidad escolar sepa sobre el plan de seguridad integral, también interactuar con la comunidad para que los padres sepan que sus hijos están y se sienten tan seguros como sea posible. La decisión actual del Consejo de organizar una reunión crucial sobre seguridad ocultándola como una Sesión Ejecutiva, al igual que su decisión de limitar los comentarios del público, fueron simplemente malas [decisiones] y resultan en que se confíe menos en nuestras escuelas.

Charmaine Lindsay: La seguridad de los maestros, los niños y el personal es mi prioridad. Me siento orgullosa de haber liderado la votación para que regresaran los agentes armados de seguridad a las escuelas. Las pláticas iniciales fueron de 6 a 1 que se oponían a que regresaran permanentemente los SRO. El voto final para que regresaran fue 4 a 3. Mi título en justicia penal combinado con mi experiencia como abogada en leyes familiares abogando a favor de niños con bajos ingresos me ayudan a examinar todas las partes de un problema de seguridad. Trabajaré de cerca con DPS para monitorear a los SRO y prevenir los abusos que han ocurrido en el pasado. Soy una defensora de los derechos de los estudiantes y reconozco el impacto desproporcionado que esas normas han tenido en los estudiantes de color.

Adam Slutzker: ​​Si sigue[n] siendo financiado[s] por la oficina del alcalde, estoy dispuesto a colaborar con los SRO siempre y cuando estén bien capacitados en el trabajo que se espera de ellos. Generalmente hablando, no creo que sean la mejor fuente para mantener seguros a nuestros estudiantes y preferiría ver que se invierta más dinero en servicios sociales y para la salud mental.

Melanie Asmar es reportera senior de Chalkbeat Colorado y cubre las Escuelas Públicas de Denver. Para comunicarte con Melanie, escríbele a masmar@chalkbeat.org.